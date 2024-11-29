В Казахстане объявили в розыск владельца советского корабля "Буран"
МВД Казахстана объявило в розыск владельца корабля "Буран" Даурена Мусу
Орбитальный корабль многоразового использования "Буран". Архивное фото
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АЛМА-АТА, 29 ноя — РИА Новости. МВД Казахстана объявило в розыск владельца советского орбитального корабля "Буран" Даурена Мусу, сообщила пресс-служба департамента полиции Алма-Аты.
На портале органов правовой статистики и специальных учетов Генеральной прокуратуры республики появилась информация, что разыскное дело на Мусу зарегистрировали 26 ноября в городе Алма-Ате, инициатором выступило МВД. Личные данные и фото пятидесятилетнего бизнесмена размещены в разделе "Розыск преступников".
"Указанное лицо разыскивается Управлением криминальной полиции ДП города Алматы по ст. 190 ч. 4 Уголовного кодекса Республики Казахстан ("Мошенничество путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы". — Прим. ред.). Проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на его задержание", — сообщили РИА Новости в департаменте полиции Алма-Аты.
Из открытых источников известно, что несколько лет назад Дмитрий Рогозин, в тот момент глава "Роскосмоса", выразил обеспокоенность состоянием "Бурана" и его макета, заявив, что условия их хранения "вызывают тревогу". Тогда он сообщил, что российская сторона готова выкупить корабль, но он принадлежат неизвестному частному лицу. Позже выяснилось, что владельцем "Бурана" оказался гендиректор АО "Ракетно-космическая корпорация "Байконур" Даурен Муса. Бизнесмен заявил, что его предприятие сохраняет общую историю и затратило много ресурсов, чтобы ракеты остались целыми, поэтому он не намерен их передавать.