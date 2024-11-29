Рейтинг@Mail.ru
В Казахстане объявили в розыск владельца советского корабля "Буран" - РИА Новости, 29.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:25 29.11.2024 (обновлено: 21:59 29.11.2024)
https://ria.ru/20241129/buran-1986575250.html
В Казахстане объявили в розыск владельца советского корабля "Буран"
В Казахстане объявили в розыск владельца советского корабля "Буран" - РИА Новости, 29.11.2024
В Казахстане объявили в розыск владельца советского корабля "Буран"
МВД Казахстана объявило в розыск владельца советского орбитального корабля "Буран" Даурена Мусу, сообщила пресс-служба департамента полиции Алма-Аты. РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T21:25
2024-11-29T21:59
в мире
казахстан
алма-ата
дмитрий рогозин
роскосмос
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/97712/21/977122171_0:112:2000:1237_1920x0_80_0_0_4c925e7763783f40c1e9d0dc2f2e0a37.jpg
АЛМА-АТА, 29 ноя — РИА Новости. МВД Казахстана объявило в розыск владельца советского орбитального корабля "Буран" Даурена Мусу, сообщила пресс-служба департамента полиции Алма-Аты. На портале органов правовой статистики и специальных учетов Генеральной прокуратуры республики появилась информация, что разыскное дело на Мусу зарегистрировали 26 ноября в городе Алма-Ате, инициатором выступило МВД. Личные данные и фото пятидесятилетнего бизнесмена размещены в разделе "Розыск преступников"."Указанное лицо разыскивается Управлением криминальной полиции ДП города Алматы по ст. 190 ч. 4 Уголовного кодекса Республики Казахстан ("Мошенничество путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы". — Прим. ред.). Проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на его задержание", — сообщили РИА Новости в департаменте полиции Алма-Аты. Из открытых источников известно, что несколько лет назад Дмитрий Рогозин, в тот момент глава "Роскосмоса", выразил обеспокоенность состоянием "Бурана" и его макета, заявив, что условия их хранения "вызывают тревогу". Тогда он сообщил, что российская сторона готова выкупить корабль, но он принадлежат неизвестному частному лицу. Позже выяснилось, что владельцем "Бурана" оказался гендиректор АО "Ракетно-космическая корпорация "Байконур" Даурен Муса. Бизнесмен заявил, что его предприятие сохраняет общую историю и затратило много ресурсов, чтобы ракеты остались целыми, поэтому он не намерен их передавать.
https://ria.ru/20241101/baykonur-1981341527.html
https://ria.ru/20240711/bajkonur-1958923140.html
казахстан
алма-ата
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/97712/21/977122171_102:0:1899:1348_1920x0_80_0_0_584ea33a1caae1d7c22dfa67304aa435.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, казахстан, алма-ата, дмитрий рогозин, роскосмос, россия
В мире, Казахстан, Алма-Ата, Дмитрий Рогозин, Роскосмос, Россия
В Казахстане объявили в розыск владельца советского корабля "Буран"

МВД Казахстана объявило в розыск владельца корабля "Буран" Даурена Мусу

© РИА Новости / Александр МоклецовОрбитальный корабль многоразового использования "Буран"
Орбитальный корабль многоразового использования Буран - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© РИА Новости / Александр Моклецов
Орбитальный корабль многоразового использования "Буран". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
АЛМА-АТА, 29 ноя — РИА Новости. МВД Казахстана объявило в розыск владельца советского орбитального корабля "Буран" Даурена Мусу, сообщила пресс-служба департамента полиции Алма-Аты.
На портале органов правовой статистики и специальных учетов Генеральной прокуратуры республики появилась информация, что разыскное дело на Мусу зарегистрировали 26 ноября в городе Алма-Ате, инициатором выступило МВД. Личные данные и фото пятидесятилетнего бизнесмена размещены в разделе "Розыск преступников".
Космодром Байконур - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
В Казахстане арестовали француза и немца за проникновение на Байконур
1 ноября, 13:45
"Указанное лицо разыскивается Управлением криминальной полиции ДП города Алматы по ст. 190 ч. 4 Уголовного кодекса Республики Казахстан ("Мошенничество путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы". — Прим. ред.). Проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на его задержание", — сообщили РИА Новости в департаменте полиции Алма-Аты.
Из открытых источников известно, что несколько лет назад Дмитрий Рогозин, в тот момент глава "Роскосмоса", выразил обеспокоенность состоянием "Бурана" и его макета, заявив, что условия их хранения "вызывают тревогу". Тогда он сообщил, что российская сторона готова выкупить корабль, но он принадлежат неизвестному частному лицу. Позже выяснилось, что владельцем "Бурана" оказался гендиректор АО "Ракетно-космическая корпорация "Байконур" Даурен Муса. Бизнесмен заявил, что его предприятие сохраняет общую историю и затратило много ресурсов, чтобы ракеты остались целыми, поэтому он не намерен их передавать.
Установка на стартовый стол ракеты Союз-2.1а с грузовым кораблем Союз МС-24 на стартовый комплекс космодрома Байконур - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
Трех туристов из Европы задержали при попытке попасть на Байконур
11 июля, 11:31
 
В миреКазахстанАлма-АтаДмитрий РогозинРоскосмосРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала