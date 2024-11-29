https://ria.ru/20241129/bespilotniki-1986347883.html

В Воронежской области уничтожили два украинских беспилотника

В Воронежской области уничтожили два украинских беспилотника - РИА Новости, 29.11.2024

В Воронежской области уничтожили два украинских беспилотника

Силами ПВО и РЭБ уничтожены два беспилотника в Воронежской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил глава региона Александр Гусев. РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T01:09

2024-11-29T01:09

2024-11-29T01:09

специальная военная операция на украине

воронежская область

александр гусев (губернатор)

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Силами ПВО и РЭБ уничтожены два беспилотника в Воронежской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил глава региона Александр Гусев. "Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в одном из районов области обнаружены и уничтожены два беспилотных летательных аппарата", - написал он в своем Telegram-канале. Кроме того, Гусев отметил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, на месте работают оперативные службы. Губернатор добавил, что опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется.

https://ria.ru/20241129/bespilotnik-1986347321.html

https://ria.ru/20241128/bespilotniki-1986132065.html

воронежская область

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воронежская область, александр гусев (губернатор)