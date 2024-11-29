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В Воронежской области уничтожили два украинских беспилотника - РИА Новости, 29.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:09 29.11.2024
https://ria.ru/20241129/bespilotniki-1986347883.html
В Воронежской области уничтожили два украинских беспилотника
В Воронежской области уничтожили два украинских беспилотника - РИА Новости, 29.11.2024
В Воронежской области уничтожили два украинских беспилотника
Силами ПВО и РЭБ уничтожены два беспилотника в Воронежской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил глава региона Александр Гусев. РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T01:09
2024-11-29T01:09
специальная военная операция на украине
воронежская область
александр гусев (губернатор)
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Силами ПВО и РЭБ уничтожены два беспилотника в Воронежской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил глава региона Александр Гусев. "Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в одном из районов области обнаружены и уничтожены два беспилотных летательных аппарата", - написал он в своем Telegram-канале. Кроме того, Гусев отметил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, на месте работают оперативные службы. Губернатор добавил, что опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется.
https://ria.ru/20241129/bespilotnik-1986347321.html
https://ria.ru/20241128/bespilotniki-1986132065.html
воронежская область
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воронежская область, александр гусев (губернатор)
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор)
В Воронежской области уничтожили два украинских беспилотника

ПВО и РЭБ уничтожили два украинских беспилотника в Воронежской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Бук"
Зенитный ракетный комплекс Бук - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Силами ПВО и РЭБ уничтожены два беспилотника в Воронежской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил глава региона Александр Гусев.
"Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в одном из районов области обнаружены и уничтожены два беспилотных летательных аппарата", - написал он в своем Telegram-канале.
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Кроме того, Гусев отметил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, на месте работают оперативные службы.
Губернатор добавил, что опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется.
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Специальная военная операция на УкраинеВоронежская областьАлександр Гусев (губернатор)
 
 
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