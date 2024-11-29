https://ria.ru/20241129/bespilotniki-1986347883.html
В Воронежской области уничтожили два украинских беспилотника
В Воронежской области уничтожили два украинских беспилотника - РИА Новости, 29.11.2024
В Воронежской области уничтожили два украинских беспилотника
Силами ПВО и РЭБ уничтожены два беспилотника в Воронежской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил глава региона Александр Гусев. РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T01:09
2024-11-29T01:09
2024-11-29T01:09
специальная военная операция на украине
воронежская область
александр гусев (губернатор)
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Силами ПВО и РЭБ уничтожены два беспилотника в Воронежской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил глава региона Александр Гусев. "Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в одном из районов области обнаружены и уничтожены два беспилотных летательных аппарата", - написал он в своем Telegram-канале. Кроме того, Гусев отметил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, на месте работают оперативные службы. Губернатор добавил, что опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется.
https://ria.ru/20241129/bespilotnik-1986347321.html
https://ria.ru/20241128/bespilotniki-1986132065.html
воронежская область
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воронежская область, александр гусев (губернатор)
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор)
В Воронежской области уничтожили два украинских беспилотника
ПВО и РЭБ уничтожили два украинских беспилотника в Воронежской области