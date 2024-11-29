https://ria.ru/20241129/bayden-1986357824.html

Байдена возмутили российские удары по ВСУ

Байдена возмутили российские удары по ВСУ - РИА Новости, 29.11.2024

Байдена возмутили российские удары по ВСУ

Действующий президент США Джо Байден, ранее неоднократно одобрявший поставки ВСУ американского оружия, которое те используют против мирных жителей регионов РФ,... РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T06:52

2024-11-29T06:52

2024-11-29T06:52

джо байден

россия

украина

сша

владимир путин

сергей лавров

нато

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/12/1978742974_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_a4b7c314264cd560a42b2d84309801f2.jpg

ВАШИНГТОН, 29 ноя - РИА Новости. Действующий президент США Джо Байден, ранее неоднократно одобрявший поставки ВСУ американского оружия, которое те используют против мирных жителей регионов РФ, назвал ответные российские удары по позициям украинских военных "возмутительными". В четверг Минобороны России сообщало, что ВС РФ в течение недели нанесли удары по местам размещения дальнобойного оружия ВСУ в ответ на удары киевского режима вглубь российской территории. "Это нападение возмутительно и служит еще одним напоминанием о срочности и важности поддержки украинского народа в его защите от российской агрессии", - заявил Байден. Он отметил, что США продолжат предоставлять военную помощь Украине, подчеркнув, что скоро ожидаются новые поставки оружия Киеву. Ранее западные СМИ со ссылкой на американских чиновников сообщали, что администрация Байдена готовит пакет вооружений на 725 миллионов долларов для Киева, в него могут войти мины, беспилотники, ракеты Stinger и боеприпасы для РСЗО HIMARS. Президент России Владимир Путин в четверг сообщил, что РФ в ночь на 28 ноября нанесла комплексный удар с применением 90 ракет и 100 беспилотников, в результате которого были поражены 17 военных и оборонных объектов Украины. Он подчеркнул, что Минобороны РФ и Генштаб уже подбирают новые цели для поражения на украинской территории. Путин заявил также, что не исключает использование новой российской ракетной системы "Орешник" по военным объектам и объектам военной промышленности либо по центрам принятия решений, в том числе в Киеве, поскольку киевские власти продолжают попытки нанесения ударов по жизненно важным объектам РФ, в том числе в Санкт-Петербурге и Москве. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20241128/smirenie-1986135718.html

https://ria.ru/20241127/bayden-1986119106.html

https://ria.ru/20241127/bayden-1986118133.html

россия

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

джо байден, россия, украина, сша, владимир путин, сергей лавров, нато, вооруженные силы украины