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Байдена возмутили российские удары по ВСУ - РИА Новости, 29.11.2024
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06:52 29.11.2024
https://ria.ru/20241129/bayden-1986357824.html
Байдена возмутили российские удары по ВСУ
Байдена возмутили российские удары по ВСУ - РИА Новости, 29.11.2024
Байдена возмутили российские удары по ВСУ
Действующий президент США Джо Байден, ранее неоднократно одобрявший поставки ВСУ американского оружия, которое те используют против мирных жителей регионов РФ,... РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T06:52
2024-11-29T06:52
джо байден
россия
украина
сша
владимир путин
сергей лавров
нато
вооруженные силы украины
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ВАШИНГТОН, 29 ноя - РИА Новости. Действующий президент США Джо Байден, ранее неоднократно одобрявший поставки ВСУ американского оружия, которое те используют против мирных жителей регионов РФ, назвал ответные российские удары по позициям украинских военных "возмутительными". В четверг Минобороны России сообщало, что ВС РФ в течение недели нанесли удары по местам размещения дальнобойного оружия ВСУ в ответ на удары киевского режима вглубь российской территории. "Это нападение возмутительно и служит еще одним напоминанием о срочности и важности поддержки украинского народа в его защите от российской агрессии", - заявил Байден. Он отметил, что США продолжат предоставлять военную помощь Украине, подчеркнув, что скоро ожидаются новые поставки оружия Киеву. Ранее западные СМИ со ссылкой на американских чиновников сообщали, что администрация Байдена готовит пакет вооружений на 725 миллионов долларов для Киева, в него могут войти мины, беспилотники, ракеты Stinger и боеприпасы для РСЗО HIMARS. Президент России Владимир Путин в четверг сообщил, что РФ в ночь на 28 ноября нанесла комплексный удар с применением 90 ракет и 100 беспилотников, в результате которого были поражены 17 военных и оборонных объектов Украины. Он подчеркнул, что Минобороны РФ и Генштаб уже подбирают новые цели для поражения на украинской территории. Путин заявил также, что не исключает использование новой российской ракетной системы "Орешник" по военным объектам и объектам военной промышленности либо по центрам принятия решений, в том числе в Киеве, поскольку киевские власти продолжают попытки нанесения ударов по жизненно важным объектам РФ, в том числе в Санкт-Петербурге и Москве. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20241128/smirenie-1986135718.html
https://ria.ru/20241127/bayden-1986119106.html
https://ria.ru/20241127/bayden-1986118133.html
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джо байден, россия, украина, сша, владимир путин, сергей лавров, нато, вооруженные силы украины
Джо Байден, Россия, Украина, США, Владимир Путин, Сергей Лавров, НАТО, Вооруженные силы Украины
Байдена возмутили российские удары по ВСУ

Байден назвал ответные российские удары по позициям ВСУ возмутительными

© AP Photo / Ebrahim NorooziПрезидент США Джо Байден во время совместного заявления для прессы с канцлером Германии Олафом Шольцем в Берлине
Президент США Джо Байден во время совместного заявления для прессы с канцлером Германии Олафом Шольцем в Берлине - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
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ВАШИНГТОН, 29 ноя - РИА Новости. Действующий президент США Джо Байден, ранее неоднократно одобрявший поставки ВСУ американского оружия, которое те используют против мирных жителей регионов РФ, назвал ответные российские удары по позициям украинских военных "возмутительными".
В четверг Минобороны России сообщало, что ВС РФ в течение недели нанесли удары по местам размещения дальнобойного оружия ВСУ в ответ на удары киевского режима вглубь российской территории.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
Байден принуждает Зеленского к смирению
Вчера, 08:00
"Это нападение возмутительно и служит еще одним напоминанием о срочности и важности поддержки украинского народа в его защите от российской агрессии", - заявил Байден.
Он отметил, что США продолжат предоставлять военную помощь Украине, подчеркнув, что скоро ожидаются новые поставки оружия Киеву.
Ранее западные СМИ со ссылкой на американских чиновников сообщали, что администрация Байдена готовит пакет вооружений на 725 миллионов долларов для Киева, в него могут войти мины, беспилотники, ракеты Stinger и боеприпасы для РСЗО HIMARS.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
Решения Байдена о помощи Украине ухудшат положение ВСУ, пишет Defense News
27 ноября, 23:58
Президент России Владимир Путин в четверг сообщил, что РФ в ночь на 28 ноября нанесла комплексный удар с применением 90 ракет и 100 беспилотников, в результате которого были поражены 17 военных и оборонных объектов Украины. Он подчеркнул, что Минобороны РФ и Генштаб уже подбирают новые цели для поражения на украинской территории. Путин заявил также, что не исключает использование новой российской ракетной системы "Орешник" по военным объектам и объектам военной промышленности либо по центрам принятия решений, в том числе в Киеве, поскольку киевские власти продолжают попытки нанесения ударов по жизненно важным объектам РФ, в том числе в Санкт-Петербурге и Москве.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
Первый зампостпреда России при ООН рассказал о планах Байдена по Украине
27 ноября, 23:32
 
Джо БайденРоссияУкраинаСШАВладимир ПутинСергей ЛавровНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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