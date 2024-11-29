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Умер литературовед Юрий Барабаш

Умер литературовед Юрий Барабаш - РИА Новости, 29.11.2024

Умер литературовед Юрий Барабаш

Литературовед, доктор филологических наук Юрий Барабаш скончался в возрасте 93 лет, сообщается на сайте Института мировой литературы имени Горького Российской... РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T18:20

2024-11-29T18:20

2024-11-29T18:22

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Литературовед, доктор филологических наук Юрий Барабаш скончался в возрасте 93 лет, сообщается на сайте Института мировой литературы имени Горького Российской академии наук. "ИМЛИ РАН с прискорбием сообщает, что 28 ноября 2024 года ушел из жизни главный научный сотрудник отдела литератур народов России и СНГ, доктор филологических наук Юрий Яковлевич Барабаш (1931–2024). Выражаем глубокие соболезнования его близким, родственникам, коллегам и ученикам", - говорится в сообщении. Как уточняется, прощание с литературоведом состоится в понедельник 2 декабря в 12.00 в морге Центральной клинической больницы. "Юрий Яковлевич был замечательным человеком – чутким, внимательным; он всегда был готов прийти на помощь новичку и умел радоваться успехам своих коллег и товарищей. Его уход – невосполнимая утрата для отечественной науки и огромная потеря для его близких и всех, кто его знал. Выражаем искреннее соболезнование родным и близким дорогого Юрия Яковлевича. Память о мудром человеке и выдающемся ученом навсегда останется в наших сердцах", - добавляется в сообщении. Барабаш родился 10 августа 1931 года в Харькове. Окончил факультет журналистики Киевского Государственного университета имени Шевченко. Научная деятельность Барабаша получила высокую оценку: он был лауреатом Государственной премии РСФСР имени А.М. Горького за монографию "Вопросы эстетики и поэтики" (1976), Международной премии фонда О. и Т. Антоновичей (США) за работы о Сковороде и Гоголе (1999), Национальной премии Украины им. Т.Г. Шевченко за книгу "Если я забуду тебя, Иерусалим… Гоголь и Шевченко: сравнительно-типологические опыты" (2004), Международной премии имени Г. Сковороды (2011). Является автором более 35 книг, нескольких сотен публикаций в коллективных научных трудах, периодических изданиях на русском и украинском языках.

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россия, харьков, рсфср, российская академия наук, снг, украина