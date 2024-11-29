https://ria.ru/20241129/arest-1986417810.html

Экс-главу красноярской дорожной фирмы арестовали по делу о мошенничестве

Экс-главу красноярской дорожной фирмы арестовали по делу о мошенничестве - РИА Новости, 29.11.2024

Экс-главу красноярской дорожной фирмы арестовали по делу о мошенничестве

Бывшего генерального директора красноярской дорожно-строительной фирмы ООО "КДСК" арестовали на 2 месяца по делу о мошенничестве при модернизации... РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T13:03

2024-11-29T13:03

2024-11-29T13:43

происшествия

красноярск

россия

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1d/1986419133_0:90:1112:715_1920x0_80_0_0_7394c1e2bd0b5ca12fe30205eab9c2d4.jpg

КРАСНОЯРСК, 29 ноя – РИА Новости. Бывшего генерального директора красноярской дорожно-строительной фирмы ООО "КДСК" арестовали на 2 месяца по делу о мошенничестве при модернизации асфальтобетонного завода на сумму 98 миллионов рублей, сообщила пресс-служба регионального СК РФ. Ранее ведомство сообщало, что между ООО "КДСК" и АО "Асфальтобетонный завод" был заключен договор на модернизацию завода. Позже мужчина, являющийся на тот момент гендиректором "КДСК", зная о том, что работы по договору не выполнены, внес ложные сведения в акты выполненных работ и справки о стоимости услуг. На основании этих отчетных документов завод произвел оплату в размере 98 миллионов рублей. Как уточняли РИА Новости в пресс-службе регионального СК, речь идет об Антоне Егорове, сыне владельца крупнейшей в Красноярске строительной компании "Сибиряк" Владимира Егорова, подозреваемого в настоящее время в мошенничестве на 71 миллион рублей при строительстве развязки на Северном шоссе. "Центральным районным судом города Красноярска по ходатайству следствия бывшему генеральному директору ООО "КДСК", подозреваемому в мошенничестве при модернизации асфальтобетонного завода, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241129/vzyatka-1986389371.html

красноярск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, красноярск, россия, следственный комитет россии (ск рф)