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Экс-главу красноярской дорожной фирмы арестовали по делу о мошенничестве - РИА Новости, 29.11.2024
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13:03 29.11.2024 (обновлено: 13:43 29.11.2024)
https://ria.ru/20241129/arest-1986417810.html
Экс-главу красноярской дорожной фирмы арестовали по делу о мошенничестве
Экс-главу красноярской дорожной фирмы арестовали по делу о мошенничестве - РИА Новости, 29.11.2024
Экс-главу красноярской дорожной фирмы арестовали по делу о мошенничестве
Бывшего генерального директора красноярской дорожно-строительной фирмы ООО "КДСК" арестовали на 2 месяца по делу о мошенничестве при модернизации... РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T13:03
2024-11-29T13:43
происшествия
красноярск
россия
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КРАСНОЯРСК, 29 ноя – РИА Новости. Бывшего генерального директора красноярской дорожно-строительной фирмы ООО "КДСК" арестовали на 2 месяца по делу о мошенничестве при модернизации асфальтобетонного завода на сумму 98 миллионов рублей, сообщила пресс-служба регионального СК РФ. Ранее ведомство сообщало, что между ООО "КДСК" и АО "Асфальтобетонный завод" был заключен договор на модернизацию завода. Позже мужчина, являющийся на тот момент гендиректором "КДСК", зная о том, что работы по договору не выполнены, внес ложные сведения в акты выполненных работ и справки о стоимости услуг. На основании этих отчетных документов завод произвел оплату в размере 98 миллионов рублей. Как уточняли РИА Новости в пресс-службе регионального СК, речь идет об Антоне Егорове, сыне владельца крупнейшей в Красноярске строительной компании "Сибиряк" Владимира Егорова, подозреваемого в настоящее время в мошенничестве на 71 миллион рублей при строительстве развязки на Северном шоссе. "Центральным районным судом города Красноярска по ходатайству следствия бывшему генеральному директору ООО "КДСК", подозреваемому в мошенничестве при модернизации асфальтобетонного завода, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца", - говорится в сообщении.
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происшествия, красноярск, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Красноярск, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Экс-главу красноярской дорожной фирмы арестовали по делу о мошенничестве

Бывшего главу красноярской строительной фирмы арестовали по делу о мошенничестве

© Фото : ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия/TelegramБывший генеральный директор красноярской дорожно-строительной фирмы ООО "КДСК", арестованный по делу о мошенничестве
Бывший генеральный директор красноярской дорожно-строительной фирмы ООО КДСК, арестованный по делу о мошенничестве - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© Фото : ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия/Telegram
Бывший генеральный директор красноярской дорожно-строительной фирмы ООО "КДСК", арестованный по делу о мошенничестве
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КРАСНОЯРСК, 29 ноя – РИА Новости. Бывшего генерального директора красноярской дорожно-строительной фирмы ООО "КДСК" арестовали на 2 месяца по делу о мошенничестве при модернизации асфальтобетонного завода на сумму 98 миллионов рублей, сообщила пресс-служба регионального СК РФ.
Ранее ведомство сообщало, что между ООО "КДСК" и АО "Асфальтобетонный завод" был заключен договор на модернизацию завода. Позже мужчина, являющийся на тот момент гендиректором "КДСК", зная о том, что работы по договору не выполнены, внес ложные сведения в акты выполненных работ и справки о стоимости услуг. На основании этих отчетных документов завод произвел оплату в размере 98 миллионов рублей. Как уточняли РИА Новости в пресс-службе регионального СК, речь идет об Антоне Егорове, сыне владельца крупнейшей в Красноярске строительной компании "Сибиряк" Владимира Егорова, подозреваемого в настоящее время в мошенничестве на 71 миллион рублей при строительстве развязки на Северном шоссе.
"Центральным районным судом города Красноярска по ходатайству следствия бывшему генеральному директору ООО "КДСК", подозреваемому в мошенничестве при модернизации асфальтобетонного завода, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца", - говорится в сообщении.
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