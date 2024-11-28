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Южная Корея отложит техобслуживание ракет Taurus из-за Украины

Южная Корея отложит техобслуживание ракет Taurus из-за Украины - РИА Новости, 28.11.2024

Южная Корея отложит техобслуживание ракет Taurus из-за Украины

Южная Корея планирует отложить на 5 лет техническое обслуживание немецких ракет Taurus из-за нехватки запчастей у компании-производителя, поставляющего их на... РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T22:53

2024-11-28T22:53

2024-11-28T22:53

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СЕУЛ, 28 ноя - РИА Новости. Южная Корея планирует отложить на 5 лет техническое обслуживание немецких ракет Taurus из-за нехватки запчастей у компании-производителя, поставляющего их на Украину, сообщило агентство Рёнхап. "Военно-воздушные силы продвигают план осуществления базового технического обслуживания ракет "воздух-земля" большой дальности Taurus KEPD 350K, которое было запланировано на следующий год, в районе 2030 года - на 5 лет позже... Вооруженные силы были готовы провести техобслуживание в следующем году, спустя 10 лет после их принятия на вооружение, но производитель отнесся к этому с неодобрением из-за нестабильности с поставками определенных деталей, относящихся к двигателю", - пишет агентство. Южная Корея закупила ракеты Taurus в 2015 году, и договоренность с их производителем - немецкой компанией Taurus Systems - предусматривала проведение капитального технического обслуживания каждые десять лет. Обслуживание предполагает полную разборку ракеты с проверкой состояния всех внутренних компонентов и последующей повторной сборкой. Из-за сложностей с поставками указанных запчастей стороны обсуждали план проведения базового техобслуживания в следующем году, а в отношении проблемных деталей - спустя пять лет. Однако опасения снижения боеготовности из-за частых ремонтов склонили южнокорейских военных к плану осуществления полной проверки не через 10, а через 15 лет после принятия на вооружение. Рёнхап отмечает, что, "по мнению наблюдателей", на нынешнюю ситуацию повлияло "затягивание" украинского конфликта. Агентство напоминает, что Taurus Systems является совместным предприятием MBDA, объединившей ракетные подразделения целого ряда европейских оборонных компаний, и шведской Saab Bofors. При этом страны Европы поставляют Украине множество различных систем вооружений, включая ракеты, значительная часть компонентов которых пересекается с используемыми в Taurus, поэтому деталей на обслуживание южнокорейских ракет у указанных производителей просто не хватает. Это, по данным Рёнхап, вызвало в Сеуле немалые опасения, поскольку ракеты Taurus являются основой южнокорейской концепции Kill Chain, предполагающей уничтожение ключевых объектов в КНДР в случае начала военных действий. Согласно плану, более 200 крылатых ракет Taurus, запускаемых с истребителей F-15K из тыловых районов, недоступных для отслеживания с помощью северокорейских систем ПВО, будут способны нанести точечные удары по всей территории КНДР, устранив угрозу ударов по Южной Корее. Агентство также указывает, что ситуация с ракетами Taurus показывает, что в условиях, когда национальная оборона самой Республики Корея может оказаться под вопросом, Сеулу будет "непросто оказывать Украине помощь с вооружениями". В агентстве напомнили, что посетивший Южную Корею министр обороны Украины Рустем Умеров накануне "передал южнокорейской стороне желание (получить) помощь с вооружениями", но чиновники в южнокорейском правительстве по окончании визита заявили, что Сеул "находится в ситуации, когда может ответить только, что попробует это рассмотреть". После заключения РФ и КНДР Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве в июне нынешнего года Сеул пригрозил Москве пересмотром политики непредоставления Киеву летальных вооружений. Президент России Владимир Путин в ответ назвал возможные поставки оружия Украине "большой ошибкой" и заявил, что РФ в таком случае может принять решения, которые вряд ли понравятся руководству Южной Кореи. Он добавил, что Россия оставляет за собой "право поставлять оружие в другие регионы", не исключая и КНДР. В РФ ранее обращали внимание, что у Запада нет подтверждений тому, что на СВО якобы присутствуют военные из КНДР. В КНДР называли соответствующие обвинения в адрес Пхеньяна "грязными маневрами" США и их союзников. Согласно опросу, проведенному социологической службой Gallup Korea 22-24 октября, 82% южнокорейцев выступают против поставок Киеву вооружений. 66% респондентов тогда ответили, что правительству стоит оказывать поддержку Киеву лишь невоенными средствами, а 16% полагают, что Южной Корее нужно воздержаться от любой поддержки Украины. Опрос общественного мнения NBS, проведенный четырьмя ведущими социологическими службами Южной Кореи 4-6 ноября, также показал, что идею отправки группы военных наблюдателей на Украину поддерживают лишь 33% южнокорейцев, в то время как против нее выступают 61% опрошенных. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20241128/sbs-1986155050.html

https://ria.ru/20241023/zelenskiy-1979672476.html

https://ria.ru/20241125/koreya-1985655206.html

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в мире, украина, россия, южная корея, рустем умеров, владимир путин, сергей лавров, нато