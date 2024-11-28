https://ria.ru/20241128/vzryv-1986317355.html

В Днепропетровске прогремели взрывы

В Днепропетровске прогремели взрывы - РИА Новости, 28.11.2024

В Днепропетровске прогремели взрывы

Взрывы раздались в четверг в Днепропетровске на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Зеркало недели", РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T19:08

2024-11-28T19:08

2024-11-28T19:08

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Взрывы раздались в четверг в Днепропетровске на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Зеркало недели", Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога по состоянию на 18.55 мск звучит в ряде регионов Украины, в том числе и в Днепропетровской области. "Днепр (Днепропетровск - ред.), местные паблики сообщают о взрывах", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Официальной информации о взрывах от властей не поступало. Ранее в четверг на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Сообщалось о взрывах в Одессе, Кировограде, Харькове, Луцке, Ровно, Виннице, Хмельницком и Ивано-Франковской области.

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