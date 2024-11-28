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В Днепропетровске прогремели взрывы - РИА Новости, 28.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:08 28.11.2024
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В Днепропетровске прогремели взрывы
В Днепропетровске прогремели взрывы - РИА Новости, 28.11.2024
В Днепропетровске прогремели взрывы
Взрывы раздались в четверг в Днепропетровске на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Зеркало недели", РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T19:08
2024-11-28T19:08
специальная военная операция на украине
в мире
днепропетровск
украина
днепропетровская область
россия
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Взрывы раздались в четверг в Днепропетровске на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Зеркало недели", Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога по состоянию на 18.55 мск звучит в ряде регионов Украины, в том числе и в Днепропетровской области. "Днепр (Днепропетровск - ред.), местные паблики сообщают о взрывах", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Официальной информации о взрывах от властей не поступало. Ранее в четверг на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Сообщалось о взрывах в Одессе, Кировограде, Харькове, Луцке, Ровно, Виннице, Хмельницком и Ивано-Франковской области.
https://ria.ru/20241128/kiev-1986144739.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровск, Украина, Днепропетровская область, Россия
В Днепропетровске прогремели взрывы

В Днепропетровске на фоне воздушной тревоги раздались взрывы

CC BY-SA 4.0 / Art Nostalgy / Город Днепропетровск
Город Днепропетровск - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
CC BY-SA 4.0 / Art Nostalgy /
Город Днепропетровск. Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Взрывы раздались в четверг в Днепропетровске на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Зеркало недели",
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога по состоянию на 18.55 мск звучит в ряде регионов Украины, в том числе и в Днепропетровской области.
"Днепр (Днепропетровск - ред.), местные паблики сообщают о взрывах", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Официальной информации о взрывах от властей не поступало.
Ранее в четверг на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Сообщалось о взрывах в Одессе, Кировограде, Харькове, Луцке, Ровно, Виннице, Хмельницком и Ивано-Франковской области.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДнепропетровскУкраинаДнепропетровская областьРоссия
 
 
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