https://ria.ru/20241128/vrach-1986226186.html

В Карелии врачи спасли жизнь мальчику, которому в голову попал крюк

В Карелии врачи спасли жизнь мальчику, которому в голову попал крюк - РИА Новости, 28.11.2024

В Карелии врачи спасли жизнь мальчику, которому в голову попал крюк

Врачи в Карелии спасли жизнь 13-летнему мальчику, которому в бассейне попал в голову крюк, сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков. РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T14:35

2024-11-28T14:35

2024-11-28T14:39

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 ноя – РИА Новости. Врачи в Карелии спасли жизнь 13-летнему мальчику, которому в бассейне попал в голову крюк, сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков. "Вчера наши врачи совершили чудо! В Сортавальскую ЦРБ поступил 13-летний мальчик. Он занимался на тренажёре в бассейне. Струна с разделительной дорожки ударила ему в голову. Фиксирующий крюк (карабин) разорвался и, проломив череп, вошёл в мозг", - написал он на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Охлопков сообщил, что врач-нейрохирург Дмитрий Тарасов и врач анестезиолог-реаниматолог Татьяна Клевина из Республиканской больницы имени В.А Баранова сразу же выехали в Сортавалу. Параллельно минздрав Карелии оперативно связался с коллегами из Санкт-Петербурга, провели с ними телемедицинскую консультацию. "Наши врачи самостоятельно выполнили филигранную операцию, изъяли инородное тело. После стабилизации мальчика перевели в Республиканскую больницу имени В.А. Баранова. Понятно, что состояние ребёнка может поменяться в динамике. Но в настоящее время ребенок экстубирован, дышит сам. Мы все молимся, чтобы у ребёнка всё было хорошо. А врачи сделают для этого всё возможное и невозможное", - написал министр. Он также подчеркнул слаженность работы всех специалистов: врачей, медицинских сестёр, водителей. Главный врач Сортавальской ЦРБ хирург Александр Романов сразу после другой операции принял участие в спасении мальчика. Глава Карелии Артур Парфенчиков поблагодарил всех врачей, кто принимал участие в спасении ребенка. "Благодарю Дмитрия Тарасова, анестезиолога Татьяну Клевину, главврача Сортавалькой ЦРБ Александра Романова, команды медиков реанимации, операционного блока, хирургии, всех, кто принимал участие в спасении ребенка. Квалифицированно и оперативно оказанная медицинская помощь спасла жизнь ребенку!", - написал он в своем Telegram-канале

https://ria.ru/20240903/kirov-1970306393.html

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сортавала, санкт-петербург, артур парфенчиков, россия, республика карелия