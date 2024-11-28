Визит Путина в Казахстан завершился
Двухдневный государственный визит Путина в Казахстан завершился
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкГосударственный визит президента РФ Владимира Путина в Казахстан
Государственный визит президента РФ Владимира Путина в Казахстан
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АСТАНА, 28 ноя - РИА Новости. Завершился двухдневный государственный визит президента России Владимира Путина в Казахстан, сообщили в Кремле.
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"Государственный визит Владимира Путина в Казахстан завершён", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале Кремля.
Глава государства прилетел в Астану в среду. В рамках госвизита Путин провел переговоры с президентом республики Касым-Жомартом Токаевым в закрытом и в расширенном форматах. Также лидеры государств по видеосвязи обратились к участникам пленарного заседания XX Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который прошел в Уфе.
Во второй день пребывания в Казахстане Путин принял участие в очередной сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
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