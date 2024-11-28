https://ria.ru/20241128/vizit-1986311347.html

Визит Путина в Казахстан завершился

Визит Путина в Казахстан завершился - РИА Новости, 28.11.2024

Визит Путина в Казахстан завершился

Завершился двухдневный государственный визит президента России Владимира Путина в Казахстан, сообщили в Кремле. РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T18:40

2024-11-28T18:40

2024-11-28T18:40

казахстан

россия

уфа

владимир путин

касым-жомарт токаев

одкб

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АСТАНА, 28 ноя - РИА Новости. Завершился двухдневный государственный визит президента России Владимира Путина в Казахстан, сообщили в Кремле. "Государственный визит Владимира Путина в Казахстан завершён", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале Кремля. Глава государства прилетел в Астану в среду. В рамках госвизита Путин провел переговоры с президентом республики Касым-Жомартом Токаевым в закрытом и в расширенном форматах. Также лидеры государств по видеосвязи обратились к участникам пленарного заседания XX Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который прошел в Уфе. Во второй день пребывания в Казахстане Путин принял участие в очередной сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

https://ria.ru/20241127/putin-1986029124.html

казахстан

россия

уфа

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

казахстан, россия, уфа, владимир путин, касым-жомарт токаев, одкб