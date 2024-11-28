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Визит Путина в Казахстан завершился - РИА Новости, 28.11.2024
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18:40 28.11.2024
https://ria.ru/20241128/vizit-1986311347.html
Визит Путина в Казахстан завершился
Визит Путина в Казахстан завершился - РИА Новости, 28.11.2024
Визит Путина в Казахстан завершился
Завершился двухдневный государственный визит президента России Владимира Путина в Казахстан, сообщили в Кремле. РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T18:40
2024-11-28T18:40
казахстан
россия
уфа
владимир путин
касым-жомарт токаев
одкб
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АСТАНА, 28 ноя - РИА Новости. Завершился двухдневный государственный визит президента России Владимира Путина в Казахстан, сообщили в Кремле. "Государственный визит Владимира Путина в Казахстан завершён", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале Кремля. Глава государства прилетел в Астану в среду. В рамках госвизита Путин провел переговоры с президентом республики Касым-Жомартом Токаевым в закрытом и в расширенном форматах. Также лидеры государств по видеосвязи обратились к участникам пленарного заседания XX Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который прошел в Уфе. Во второй день пребывания в Казахстане Путин принял участие в очередной сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
https://ria.ru/20241127/putin-1986029124.html
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казахстан, россия, уфа, владимир путин, касым-жомарт токаев, одкб
Казахстан, Россия, Уфа, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев, ОДКБ
Визит Путина в Казахстан завершился

Двухдневный государственный визит Путина в Казахстан завершился

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкГосударственный визит президента РФ Владимира Путина в Казахстан
Государственный визит президента РФ Владимира Путина в Казахстан - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Государственный визит президента РФ Владимира Путина в Казахстан
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АСТАНА, 28 ноя - РИА Новости. Завершился двухдневный государственный визит президента России Владимира Путина в Казахстан, сообщили в Кремле.
«
"Государственный визит Владимира Путина в Казахстан завершён", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале Кремля.
Глава государства прилетел в Астану в среду. В рамках госвизита Путин провел переговоры с президентом республики Касым-Жомартом Токаевым в закрытом и в расширенном форматах. Также лидеры государств по видеосвязи обратились к участникам пленарного заседания XX Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который прошел в Уфе.
Во второй день пребывания в Казахстане Путин принял участие в очередной сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
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КазахстанРоссияУфаВладимир ПутинКасым-Жомарт ТокаевОДКБ
 
 
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