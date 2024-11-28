https://ria.ru/20241128/tramp-1986294147.html

Путин прокомментировал нападки на семью Трампа

Путин прокомментировал нападки на семью Трампа - РИА Новости, 28.11.2024

Путин прокомментировал нападки на семью Трампа

Президент России Владимир Путин назвал омерзительным нападки на семью избранного президента США Дональда Трампа во время предвыборной кампании. РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T17:53

2024-11-28T17:53

2024-11-28T17:53

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АСТАНА, 28 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал омерзительным нападки на семью избранного президента США Дональда Трампа во время предвыборной кампании. "Нападки на членов его семьи, на детей. У нас бандиты так не делают: когда группировки криминальные между собой борются, женщин и детей не трогают, оставляют их в покое... А эти трогали. Это настолько омерзительно, что лишний раз подчеркивает все падение сегодняшнее американской политической системы", - сказал он. Глава российского государства по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в среду прибыл в Астану с двухдневным государственным визитом.

https://ria.ru/20241128/putin-1986279811.html

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в мире, россия, сша, казахстан, владимир путин, дональд трамп, касым-жомарт токаев