Рейтинг@Mail.ru
Путин прокомментировал нападки на семью Трампа - РИА Новости, 28.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:53 28.11.2024
https://ria.ru/20241128/tramp-1986294147.html
Путин прокомментировал нападки на семью Трампа
Путин прокомментировал нападки на семью Трампа - РИА Новости, 28.11.2024
Путин прокомментировал нападки на семью Трампа
Президент России Владимир Путин назвал омерзительным нападки на семью избранного президента США Дональда Трампа во время предвыборной кампании. РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T17:53
2024-11-28T17:53
в мире
россия
сша
казахстан
владимир путин
дональд трамп
касым-жомарт токаев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1c/1986274650_0:38:2811:1619_1920x0_80_0_0_9cd08e284666d7501be611e5c9a6af7e.jpg
АСТАНА, 28 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал омерзительным нападки на семью избранного президента США Дональда Трампа во время предвыборной кампании. "Нападки на членов его семьи, на детей. У нас бандиты так не делают: когда группировки криминальные между собой борются, женщин и детей не трогают, оставляют их в покое... А эти трогали. Это настолько омерзительно, что лишний раз подчеркивает все падение сегодняшнее американской политической системы", - сказал он. Глава российского государства по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в среду прибыл в Астану с двухдневным государственным визитом.
https://ria.ru/20241128/putin-1986279811.html
россия
сша
казахстан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1c/1986274650_335:0:2726:1793_1920x0_80_0_0_d70cfc5194b9a219e311256f5a7f9258.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, казахстан, владимир путин, дональд трамп, касым-жомарт токаев
В мире, Россия, США, Казахстан, Владимир Путин, Дональд Трамп, Касым-Жомарт Токаев
Путин прокомментировал нападки на семью Трампа

Путин назвал нападки на семью Трампа омерзительными

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время подхода к представителям российских СМИ в Астане
Президент РФ Владимир Путин во время подхода к представителям российских СМИ в Астане - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
АСТАНА, 28 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал омерзительным нападки на семью избранного президента США Дональда Трампа во время предвыборной кампании.
"Нападки на членов его семьи, на детей. У нас бандиты так не делают: когда группировки криминальные между собой борются, женщин и детей не трогают, оставляют их в покое... А эти трогали. Это настолько омерзительно, что лишний раз подчеркивает все падение сегодняшнее американской политической системы", - сказал он.
Глава российского государства по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в среду прибыл в Астану с двухдневным государственным визитом.
Президент РФ Владимир Путин во время подхода к представителям российских СМИ в Астане - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
Путин выразил опасения о безопасности Трампа
Вчера, 17:10
 
В миреРоссияСШАКазахстанВладимир ПутинДональд ТрампКасым-Жомарт Токаев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала