https://ria.ru/20241128/teatr-1986174246.html

Большой театр назвал даты трансляции "Щелкунчика"

Большой театр назвал даты трансляции "Щелкунчика" - РИА Новости, 28.11.2024

Большой театр назвал даты трансляции "Щелкунчика"

Балет "Щелкунчик" в новогодние праздники покажут онлайн в "VK Видео" и в кинотеатрах, сообщил Большой театр на официальной странице во "ВКонтакте". РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T11:34

2024-11-28T11:34

2024-11-28T21:06

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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Балет "Щелкунчик" в новогодние праздники покажут онлайн в "VK Видео" и в кинотеатрах, сообщил Большой театр на официальной странице во "ВКонтакте". "Тридцать первого декабря в 20:00 легендарный балет будет показан в "VK Видео" в официальном сообществе", — говорится в сообщении. Большой театр также добавил, что балет "Щелкунчик" покажут в кинотеатрах в прямом эфире вечером 30 декабря и утром 31 декабря."Трансляции пройдут более чем в 100 кинотеатрах, в том числе в крупнейшем кинозале России — киноцентре "Октябрь" федеральной сети "КАРО", — заявили в театре.Балет на большом экране смогут увидеть зрители в следующих городах: Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, Вологда, Воронеж, Екатеринбург, Зеленоград, Ижевск, Калининград, Ковров, Краснодар, Красноярск, Набережные Челны, Нижний Новгород, Новокузнецк, Новосибирск, Омск, Пермь, Петрозаводск, Псков, Ростов-на-Дону, Рязань, Самара, Саратов, Сочи, Ставрополь, Старый Оскол, Сургут, Сыктывкар, Таганрог, Тула, Тюмень, Ульяновск, Уфа, Челябинск, Черкесск, Черноголовка и многие другие, добавили в ГАБТе.Ранее Большой театр сообщил, что откроет продажу на представления балета "Щелкунчик" 2 декабря в 10:00 по московскому времени. Кроме того, ввиду колоссальной популярности балета театр предлагает зрителям новый способ приобретения билетов — на аукционе, в нем смогут принять участие как физические, так и юридические лица.

https://ria.ru/20241124/kanikuly-1890956524.html

https://ria.ru/20241127/multfilmy-1985841137.html

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большой театр, россия, москва, санкт-петербург, общество