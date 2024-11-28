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Украинский снайпер пожаловался о ситуации на Красноармейском направлении - РИА Новости, 28.11.2024
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09:59 28.11.2024 (обновлено: 10:52 28.11.2024)
https://ria.ru/20241128/snajper-1986152899.html
Украинский снайпер пожаловался о ситуации на Красноармейском направлении
Украинский снайпер пожаловался о ситуации на Красноармейском направлении - РИА Новости, 28.11.2024
Украинский снайпер пожаловался о ситуации на Красноармейском направлении
Снайпер ВСУ рассказал, что ситуация на поле боя на Красноармейском направлении весьма тяжелая для Украины, в частности, в связи с превосходством российских БПЛА РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T09:59
2024-11-28T10:52
в мире
украина
красноармейск
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Снайпер ВСУ рассказал, что ситуация на поле боя на Красноармейском направлении весьма тяжелая для Украины, в частности, в связи с превосходством российских БПЛА над украинскими. &quot;Русские постоянно атакуют. Кажется, что у них нескончаемое количество беспилотников, почти все они превосходят наши. Не знаю, чем это закончится&quot;, - рассказал в интервью изданию Corriere della Sera украинский снайпер с позывным &quot;Призрак&quot;, командир подразделения &quot;Призраки Бахмута&quot;, задействованном на красноармейском направлении.Красноармейск (украинское название Покровск) - районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города превышало 61 тысячу человек. В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью Украины. Кроме того, через Красноармейск осуществляется железнодорожное сообщение с подконтрольными Киеву городами на севере ДНР - Краматорском и Славянском.
https://ria.ru/20241128/plennyj-1986147190.html
украина
красноармейск
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в мире, украина, красноармейск, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Красноармейск, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Украинский снайпер пожаловался о ситуации на Красноармейском направлении

CS: украинский снайпер заявил о тяжелой ситуации на Красноармейском направлении

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Снайпер ВСУ рассказал, что ситуация на поле боя на Красноармейском направлении весьма тяжелая для Украины, в частности, в связи с превосходством российских БПЛА над украинскими.
«

"Русские постоянно атакуют. Кажется, что у них нескончаемое количество беспилотников, почти все они превосходят наши. Не знаю, чем это закончится", - рассказал в интервью изданию Corriere della Sera украинский снайпер с позывным "Призрак", командир подразделения "Призраки Бахмута", задействованном на красноармейском направлении.

Красноармейск (украинское название Покровск) - районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города превышало 61 тысячу человек. В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью Украины. Кроме того, через Красноармейск осуществляется железнодорожное сообщение с подконтрольными Киеву городами на севере ДНР - Краматорском и Славянском.
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В миреУкраинаКрасноармейскДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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