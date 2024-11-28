https://ria.ru/20241128/shojgu-1986310950.html
Шойгу доложил Путину о результатах визита в Афганистан
Шойгу доложил Путину о результатах визита в Афганистан - РИА Новости, 28.11.2024
Шойгу доложил Путину о результатах визита в Афганистан
Президент России Владимир Путин сообщил, что секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу доложил ему о результатах своего визита в Афганистан. РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T18:37
2024-11-28T18:37
2024-11-28T18:58
афганистан
россия
владимир путин
сергей шойгу
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АСТАНА, 28 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу доложил ему о результатах своего визита в Афганистан. "У нас с действующим руководством Афганистана есть отношения, и они будут развиваться. Вот недавно секретарь Совета безопасности России (Сергей) Шойгу был в Афганистане, докладывал мне только что результаты", - сказал Путин журналистам. Он отметил, что ситуация в Афганистане все-таки сложна и требует особого внимания, в том числе, со стороны Организации Договора о коллективной безопасности. -0-
https://ria.ru/20241125/taliban-1985630592.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
афганистан, россия, владимир путин, сергей шойгу
Афганистан, Россия, Владимир Путин, Сергей Шойгу
Шойгу доложил Путину о результатах визита в Афганистан
Путин сообщил, что Шойгу доложил ему о результатах своего визита в Афганистан