https://ria.ru/20241128/shojgu-1986310950.html

Шойгу доложил Путину о результатах визита в Афганистан

Шойгу доложил Путину о результатах визита в Афганистан - РИА Новости, 28.11.2024

Шойгу доложил Путину о результатах визита в Афганистан

Президент России Владимир Путин сообщил, что секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу доложил ему о результатах своего визита в Афганистан. РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T18:37

2024-11-28T18:37

2024-11-28T18:58

афганистан

россия

владимир путин

сергей шойгу

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АСТАНА, 28 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу доложил ему о результатах своего визита в Афганистан. "У нас с действующим руководством Афганистана есть отношения, и они будут развиваться. Вот недавно секретарь Совета безопасности России (Сергей) Шойгу был в Афганистане, докладывал мне только что результаты", - сказал Путин журналистам. Он отметил, что ситуация в Афганистане все-таки сложна и требует особого внимания, в том числе, со стороны Организации Договора о коллективной безопасности. -0-

https://ria.ru/20241125/taliban-1985630592.html

афганистан

россия

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

афганистан, россия, владимир путин, сергей шойгу