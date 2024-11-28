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Шойгу рассказал, на кого распространяется ядерный зонтик России - РИА Новости, 28.11.2024
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10:43 28.11.2024 (обновлено: 11:06 28.11.2024)
https://ria.ru/20241128/shojgu-1986163846.html
Шойгу рассказал, на кого распространяется ядерный зонтик России
Шойгу рассказал, на кого распространяется ядерный зонтик России - РИА Новости, 28.11.2024
Шойгу рассказал, на кого распространяется ядерный зонтик России
Ядерный зонтик России по обновленной ядерной доктрине распространяется в первую очередь на страны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ),... РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T10:43
2024-11-28T11:06
россия
белоруссия
астана
сергей шойгу
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АСТАНА, 28 ноя – РИА Новости. Ядерный зонтик России по обновленной ядерной доктрине распространяется в первую очередь на страны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу. "Во-первых, хочу сказать, что и в старой доктрине предусматривался этот зонтик, как вы говорите, в том числе и на наших союзников. Это было ясно, четко обозначено. Что же касается новой доктрины, естественно, там речь идет, в первую очередь, это страны ОДКБ. Имеется отдельное дополнение, достаточно важное, на мой взгляд, оно касается Беларуси", - сказал он в кулуарах совместного заседания Совета министров иностранных дел (СМИД), Совета министров обороны (СМО) и Комитета секретарей советов безопасности (КССБ) ОДКБ в Астане. Шойгу напомнил, что теперь доктринально прописаны и критерии применения ядерного оружия, когда на Белоруссию осуществляется нападение обычными вооружениями и когда возникает угроза самого ее существования.
https://ria.ru/20241126/doktrina-1985714652.html
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россия, белоруссия, астана, сергей шойгу, одкб
Россия, Белоруссия, Астана, Сергей Шойгу, ОДКБ
Шойгу рассказал, на кого распространяется ядерный зонтик России

Шойгу заявил, что ядерный зонтик РФ по новой доктрине распространяется на ОДКБ

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на встрече Высоких представителей государств БРИКС и БРИКС плюс, курирующих вопросы безопасности
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на встрече Высоких представителей государств БРИКС и БРИКС плюс, курирующих вопросы безопасности - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на встрече Высоких представителей государств БРИКС и БРИКС плюс, курирующих вопросы безопасности. Архивное фото
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АСТАНА, 28 ноя – РИА Новости. Ядерный зонтик России по обновленной ядерной доктрине распространяется в первую очередь на страны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.
«
"Во-первых, хочу сказать, что и в старой доктрине предусматривался этот зонтик, как вы говорите, в том числе и на наших союзников. Это было ясно, четко обозначено. Что же касается новой доктрины, естественно, там речь идет, в первую очередь, это страны ОДКБ. Имеется отдельное дополнение, достаточно важное, на мой взгляд, оно касается Беларуси", - сказал он в кулуарах совместного заседания Совета министров иностранных дел (СМИД), Совета министров обороны (СМО) и Комитета секретарей советов безопасности (КССБ) ОДКБ в Астане.
Шойгу напомнил, что теперь доктринально прописаны и критерии применения ядерного оружия, когда на Белоруссию осуществляется нападение обычными вооружениями и когда возникает угроза самого ее существования.
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26 ноября, 09:42
 
РоссияБелоруссияАстанаСергей ШойгуОДКБ
 
 
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