Шойгу рассказал, на кого распространяется ядерный зонтик России
Шойгу заявил, что ядерный зонтик РФ по новой доктрине распространяется на ОДКБ
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на встрече Высоких представителей государств БРИКС и БРИКС плюс, курирующих вопросы безопасности
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на встрече Высоких представителей государств БРИКС и БРИКС плюс, курирующих вопросы безопасности. Архивное фото
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АСТАНА, 28 ноя – РИА Новости. Ядерный зонтик России по обновленной ядерной доктрине распространяется в первую очередь на страны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.
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"Во-первых, хочу сказать, что и в старой доктрине предусматривался этот зонтик, как вы говорите, в том числе и на наших союзников. Это было ясно, четко обозначено. Что же касается новой доктрины, естественно, там речь идет, в первую очередь, это страны ОДКБ. Имеется отдельное дополнение, достаточно важное, на мой взгляд, оно касается Беларуси", - сказал он в кулуарах совместного заседания Совета министров иностранных дел (СМИД), Совета министров обороны (СМО) и Комитета секретарей советов безопасности (КССБ) ОДКБ в Астане.
Шойгу напомнил, что теперь доктринально прописаны и критерии применения ядерного оружия, когда на Белоруссию осуществляется нападение обычными вооружениями и когда возникает угроза самого ее существования.
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