https://ria.ru/20241128/shojgu-1986163846.html

Шойгу рассказал, на кого распространяется ядерный зонтик России

Шойгу рассказал, на кого распространяется ядерный зонтик России - РИА Новости, 28.11.2024

Шойгу рассказал, на кого распространяется ядерный зонтик России

Ядерный зонтик России по обновленной ядерной доктрине распространяется в первую очередь на страны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ),... РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T10:43

2024-11-28T10:43

2024-11-28T11:06

россия

белоруссия

астана

сергей шойгу

одкб

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АСТАНА, 28 ноя – РИА Новости. Ядерный зонтик России по обновленной ядерной доктрине распространяется в первую очередь на страны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу. "Во-первых, хочу сказать, что и в старой доктрине предусматривался этот зонтик, как вы говорите, в том числе и на наших союзников. Это было ясно, четко обозначено. Что же касается новой доктрины, естественно, там речь идет, в первую очередь, это страны ОДКБ. Имеется отдельное дополнение, достаточно важное, на мой взгляд, оно касается Беларуси", - сказал он в кулуарах совместного заседания Совета министров иностранных дел (СМИД), Совета министров обороны (СМО) и Комитета секретарей советов безопасности (КССБ) ОДКБ в Астане. Шойгу напомнил, что теперь доктринально прописаны и критерии применения ядерного оружия, когда на Белоруссию осуществляется нападение обычными вооружениями и когда возникает угроза самого ее существования.

https://ria.ru/20241126/doktrina-1985714652.html

россия

белоруссия

астана

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россия, белоруссия, астана, сергей шойгу, одкб