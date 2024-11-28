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Шойгу посоветовал Западу внимательно почитать обновленную ядерную доктрину
Шойгу посоветовал Западу внимательно почитать обновленную ядерную доктрину - РИА Новости, 28.11.2024
Шойгу посоветовал Западу внимательно почитать обновленную ядерную доктрину
Обновленная ядерная доктрина России понятна и прозрачна, странам Запада ее стоит внимательно почитать, а не "выдергивать кусками", заявил секретарь Совета... РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T10:34
2024-11-28T10:34
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АСТАНА, 28 ноя - РИА Новости. Обновленная ядерная доктрина России понятна и прозрачна, странам Запада ее стоит внимательно почитать, а не "выдергивать кусками", заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу."Вообще сама по себе доктрина она ясная, понятная, прозрачная. Мы там, по-моему, все ясно и понятно изложили. Поэтому коллегам, особенно западным коллегам, просьба и предложение спокойно, внимательно почитать, не кусками выдергивать и не выдумывать чего-то лишнего. Там все ясно и четко прописано", - сказал Шойгу в кулуарах совместного заседания Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны, Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ в Астане.Президент России Владимир Путин 19 ноября подписал указ, утверждающий обновленную ядерную доктрину. Базовый принцип документа: ядерное оружие -- это крайняя мера для защиты суверенитета страны. В частности, в доктрине расширена категория государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание. Дополнен перечень военных угроз, для нейтрализации которых нужны такие действия. Агрессию со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерной страны, будут считать их совместным нападением на РФ.Двадцать первого ноября Путин сообщил, что США и их союзники по НАТО ранее заявили о том, что дают разрешение на применение дальнобойного высокоточного оружия, после чего американские и британские ракеты атаковали российские объекты в Курской и Брянской областях. 21 ноября Россия в ответ на эти атаки впервые применила новейшие российские баллистические ракеты средней дальности "Орешник" в неядерном исполнении по объекту оборонно-промышленного комплекса Украины - заводу "Южмаш" в Днепре.
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Россия, Астана, США, Сергей Шойгу, Владимир Путин, ОДКБ, НАТО, Южмаш
Шойгу посоветовал Западу внимательно почитать обновленную ядерную доктрину
Шойгу заявил, что обновленная ядерная доктрина России понятна и прозрачна
АСТАНА, 28 ноя - РИА Новости. Обновленная ядерная доктрина России понятна и прозрачна, странам Запада ее стоит внимательно почитать, а не "выдергивать кусками", заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
"Вообще сама по себе доктрина она ясная, понятная, прозрачная. Мы там, по-моему, все ясно и понятно изложили. Поэтому коллегам, особенно западным коллегам, просьба и предложение спокойно, внимательно почитать, не кусками выдергивать и не выдумывать чего-то лишнего. Там все ясно и четко прописано", - сказал Шойгу в кулуарах совместного заседания Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны, Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ в Астане.
Президент России Владимир Путин 19 ноября подписал указ, утверждающий обновленную ядерную доктрину. Базовый принцип документа: ядерное оружие -- это крайняя мера для защиты суверенитета страны. В частности, в доктрине расширена категория государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание. Дополнен перечень военных угроз, для нейтрализации которых нужны такие действия. Агрессию со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерной страны, будут считать их совместным нападением на РФ.
Двадцать первого ноября Путин сообщил, что США и их союзники по НАТО ранее заявили о том, что дают разрешение на применение дальнобойного высокоточного оружия, после чего американские и британские ракеты атаковали российские объекты в Курской и Брянской областях. 21 ноября Россия в ответ на эти атаки впервые применила новейшие российские баллистические ракеты средней дальности "Орешник" в неядерном исполнении по объекту оборонно-промышленного комплекса Украины - заводу "Южмаш" в Днепре.