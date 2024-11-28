https://ria.ru/20241128/shojgu-1986161449.html

Шойгу посоветовал Западу внимательно почитать обновленную ядерную доктрину

Шойгу посоветовал Западу внимательно почитать обновленную ядерную доктрину - РИА Новости, 28.11.2024

Шойгу посоветовал Западу внимательно почитать обновленную ядерную доктрину

Обновленная ядерная доктрина России понятна и прозрачна, странам Запада ее стоит внимательно почитать, а не "выдергивать кусками", заявил секретарь Совета... РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T10:34

2024-11-28T10:34

2024-11-28T11:07

россия

астана

сша

сергей шойгу

владимир путин

одкб

нато

южмаш

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982385404_0:0:2842:1599_1920x0_80_0_0_5fdbfc68dbf873453a5156f83b94637e.jpg

АСТАНА, 28 ноя - РИА Новости. Обновленная ядерная доктрина России понятна и прозрачна, странам Запада ее стоит внимательно почитать, а не "выдергивать кусками", заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу."Вообще сама по себе доктрина она ясная, понятная, прозрачная. Мы там, по-моему, все ясно и понятно изложили. Поэтому коллегам, особенно западным коллегам, просьба и предложение спокойно, внимательно почитать, не кусками выдергивать и не выдумывать чего-то лишнего. Там все ясно и четко прописано", - сказал Шойгу в кулуарах совместного заседания Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны, Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ в Астане.Президент России Владимир Путин 19 ноября подписал указ, утверждающий обновленную ядерную доктрину. Базовый принцип документа: ядерное оружие -- это крайняя мера для защиты суверенитета страны. В частности, в доктрине расширена категория государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание. Дополнен перечень военных угроз, для нейтрализации которых нужны такие действия. Агрессию со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерной страны, будут считать их совместным нападением на РФ.Двадцать первого ноября Путин сообщил, что США и их союзники по НАТО ранее заявили о том, что дают разрешение на применение дальнобойного высокоточного оружия, после чего американские и британские ракеты атаковали российские объекты в Курской и Брянской областях. 21 ноября Россия в ответ на эти атаки впервые применила новейшие российские баллистические ракеты средней дальности "Орешник" в неядерном исполнении по объекту оборонно-промышленного комплекса Украины - заводу "Южмаш" в Днепре.

https://ria.ru/20241119/erdogan-1984705077.html

россия

астана

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, астана, сша, сергей шойгу, владимир путин, одкб, нато, южмаш