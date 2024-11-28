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Шойгу посоветовал Западу внимательно почитать обновленную ядерную доктрину - РИА Новости, 28.11.2024
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10:34 28.11.2024 (обновлено: 11:07 28.11.2024)
https://ria.ru/20241128/shojgu-1986161449.html
Шойгу посоветовал Западу внимательно почитать обновленную ядерную доктрину
Шойгу посоветовал Западу внимательно почитать обновленную ядерную доктрину - РИА Новости, 28.11.2024
Шойгу посоветовал Западу внимательно почитать обновленную ядерную доктрину
Обновленная ядерная доктрина России понятна и прозрачна, странам Запада ее стоит внимательно почитать, а не "выдергивать кусками", заявил секретарь Совета... РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T10:34
2024-11-28T11:07
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АСТАНА, 28 ноя - РИА Новости. Обновленная ядерная доктрина России понятна и прозрачна, странам Запада ее стоит внимательно почитать, а не "выдергивать кусками", заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу."Вообще сама по себе доктрина она ясная, понятная, прозрачная. Мы там, по-моему, все ясно и понятно изложили. Поэтому коллегам, особенно западным коллегам, просьба и предложение спокойно, внимательно почитать, не кусками выдергивать и не выдумывать чего-то лишнего. Там все ясно и четко прописано", - сказал Шойгу в кулуарах совместного заседания Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны, Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ в Астане.Президент России Владимир Путин 19 ноября подписал указ, утверждающий обновленную ядерную доктрину. Базовый принцип документа: ядерное оружие -- это крайняя мера для защиты суверенитета страны. В частности, в доктрине расширена категория государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание. Дополнен перечень военных угроз, для нейтрализации которых нужны такие действия. Агрессию со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерной страны, будут считать их совместным нападением на РФ.Двадцать первого ноября Путин сообщил, что США и их союзники по НАТО ранее заявили о том, что дают разрешение на применение дальнобойного высокоточного оружия, после чего американские и британские ракеты атаковали российские объекты в Курской и Брянской областях. 21 ноября Россия в ответ на эти атаки впервые применила новейшие российские баллистические ракеты средней дальности "Орешник" в неядерном исполнении по объекту оборонно-промышленного комплекса Украины - заводу "Южмаш" в Днепре.
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россия, астана, сша, сергей шойгу, владимир путин, одкб, нато, южмаш
Россия, Астана, США, Сергей Шойгу, Владимир Путин, ОДКБ, НАТО, Южмаш
Шойгу посоветовал Западу внимательно почитать обновленную ядерную доктрину

Шойгу заявил, что обновленная ядерная доктрина России понятна и прозрачна

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
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АСТАНА, 28 ноя - РИА Новости. Обновленная ядерная доктрина России понятна и прозрачна, странам Запада ее стоит внимательно почитать, а не "выдергивать кусками", заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
"Вообще сама по себе доктрина она ясная, понятная, прозрачная. Мы там, по-моему, все ясно и понятно изложили. Поэтому коллегам, особенно западным коллегам, просьба и предложение спокойно, внимательно почитать, не кусками выдергивать и не выдумывать чего-то лишнего. Там все ясно и четко прописано", - сказал Шойгу в кулуарах совместного заседания Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны, Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ в Астане.
Президент России Владимир Путин 19 ноября подписал указ, утверждающий обновленную ядерную доктрину. Базовый принцип документа: ядерное оружие -- это крайняя мера для защиты суверенитета страны. В частности, в доктрине расширена категория государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание. Дополнен перечень военных угроз, для нейтрализации которых нужны такие действия. Агрессию со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерной страны, будут считать их совместным нападением на РФ.
Двадцать первого ноября Путин сообщил, что США и их союзники по НАТО ранее заявили о том, что дают разрешение на применение дальнобойного высокоточного оружия, после чего американские и британские ракеты атаковали российские объекты в Курской и Брянской областях. 21 ноября Россия в ответ на эти атаки впервые применила новейшие российские баллистические ракеты средней дальности "Орешник" в неядерном исполнении по объекту оборонно-промышленного комплекса Украины - заводу "Южмаш" в Днепре.
Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
Эрдоган призвал НАТО задуматься над новой ядерной доктриной России
19 ноября, 20:24
 
РоссияАстанаСШАСергей ШойгуВладимир ПутинОДКБНАТОЮжмаш
 
 
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