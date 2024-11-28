Европарламент призвал страны ЕС расширить санкции против России
Европарламент призвал страны ЕС принять 15-й пакет санкций против России
Флаги стран-участниц саммита ЕС . Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 28 ноя – РИА Новости. Депутаты Европейского парламента в резолюции в поддержку Украины хотят призвать страны ЕС добиваться принятия очередного 15-го по счету санкционного пакета против России, расширить ограничения в металлургическом, атомном, химическом, банковском секторах, следует из опубликованного на сайте ЕП документа.
"Европарламент призывает Совет ЕС… к дальнейшим санкциям против секторов, имеющих особое экономическое значение для России (металлургический, атомный, химический, сельскохозяйственный и банковский), а также против алюминия, стальной продукции, урана, титана и никеля", - указывается в документе.
Там также говорится о необходимости "полного эмбарго на импорт в ЕС российского ископаемого топлива и сжиженного природного газа (СПГ)".
Депутаты, кроме того, призовут "пересмотреть текущую продолжительность санкций, введенных в отношении России, продлив срок их действия с нынешних шести месяцев до более стратегических трех лет".
Европарламент проголосует по очередной резолюции в поддержку Украины в четверг на пленарной сессии в Страсбурге. Резолюции Европарламента по внешнеполитическим вопросам носят рекомендательный характер и не обязательны для исполнения институтами Евросоюза или государствами - членами ЕС. Авторами очередного антироссийского документа выступили партии, традиционно поддерживающие политику главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, включая утвержденного накануне на пост еврокомиссара по вопросам обороны и космоса Андрюса Кубилюса.
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