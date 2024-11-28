https://ria.ru/20241128/sanktsii-1986143252.html

Европарламент призвал страны ЕС расширить санкции против России

Европарламент призвал страны ЕС расширить санкции против России - РИА Новости, 28.11.2024

Европарламент призвал страны ЕС расширить санкции против России

Депутаты Европейского парламента в резолюции в поддержку Украины хотят призвать страны ЕС добиваться принятия очередного 15-го по счету санкционного пакета... РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T09:07

2024-11-28T09:07

2024-11-28T09:07

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БРЮССЕЛЬ, 28 ноя – РИА Новости. Депутаты Европейского парламента в резолюции в поддержку Украины хотят призвать страны ЕС добиваться принятия очередного 15-го по счету санкционного пакета против России, расширить ограничения в металлургическом, атомном, химическом, банковском секторах, следует из опубликованного на сайте ЕП документа. "Европарламент призывает Совет ЕС… к дальнейшим санкциям против секторов, имеющих особое экономическое значение для России (металлургический, атомный, химический, сельскохозяйственный и банковский), а также против алюминия, стальной продукции, урана, титана и никеля", - указывается в документе. Там также говорится о необходимости "полного эмбарго на импорт в ЕС российского ископаемого топлива и сжиженного природного газа (СПГ)". Депутаты, кроме того, призовут "пересмотреть текущую продолжительность санкций, введенных в отношении России, продлив срок их действия с нынешних шести месяцев до более стратегических трех лет". Европарламент проголосует по очередной резолюции в поддержку Украины в четверг на пленарной сессии в Страсбурге. Резолюции Европарламента по внешнеполитическим вопросам носят рекомендательный характер и не обязательны для исполнения институтами Евросоюза или государствами - членами ЕС. Авторами очередного антироссийского документа выступили партии, традиционно поддерживающие политику главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, включая утвержденного накануне на пост еврокомиссара по вопросам обороны и космоса Андрюса Кубилюса. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.

https://ria.ru/20241126/britanija-1985881802.html

https://ria.ru/20241126/sanktsii-1985694274.html

https://ria.ru/20241125/sanktsii-1985512105.html

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