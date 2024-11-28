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Названы самые дешевые санатории для поездок после Нового года - РИА Новости, 28.11.2024
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Туризм
 
05:14 28.11.2024
https://ria.ru/20241128/sanatorii-1986046187.html
Названы самые дешевые санатории для поездок после Нового года
Названы самые дешевые санатории для поездок после Нового года - РИА Новости, 28.11.2024
Названы самые дешевые санатории для поездок после Нового года
Эксперты определили самые недорогие санатории России для отдыха после новогодних праздников, сообщает национальный туроператор "Алеан". РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T05:14
2024-11-28T05:14
туризм
туризм
новости - туризм
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краснодарский край
ессентуки
новый год
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Эксперты определили самые недорогие санатории России для отдыха после новогодних праздников, сообщает национальный туроператор "Алеан".Традиционно высоким сезоном для оздоровительного отдыха считаются весна и осень. Но отдых во вторую половину зимы позволяет сэкономить до 20 процентов стоимости путевки.В Краснодарском крае и курортах Кавминвод можно найти здравницы, проживание в которых в течение 11 дней стоит около 60 тысяч рублей на двоих.Например, можно отправиться в анапские "ДиЛуч" и "Аквамарин" или "Викторию" и санаторий "Имени Анджиевского" в Ессентуках. От 70 до 76 тысяч рублей стоит подобный отдых в кисловодской здравнице "Имени Димитрова" и пятигорских "Роднике", "Лесной поляне".В Подмосковье цены начинаются от 62 тысяч рублей на двоих на 11 дней. Среди популярных объектов — санаторий "Озеро Белое", "Буран", "Виктория", "Введенское".Минимальная стоимость проживания (за такой же период) в здравнице Светлогорска Калининградской области – 68 тысяч рублей. Среди бюджетных вариантов – "Янтарный берег", "Волна" и "Отрадное".Цены на санатории Крыма стартуют от 71 тысячи рублей, Башкирии и Карелии – от 80 тысяч рублей, отметили эксперты.
https://ria.ru/20241122/zima-1983561896.html
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ессентуки
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кисловодск
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туризм, новости - туризм, россия, краснодарский край, ессентуки, новый год, анапа, кисловодск, пятигорск, московская область (подмосковье), калининградская область, куда поехать, куда можно лететь
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Россия, Краснодарский край, Ессентуки, Новый год, Анапа, Кисловодск, Пятигорск, Московская область (Подмосковье), Калининградская область, куда поехать, куда можно лететь
Названы самые дешевые санатории для поездок после Нового года

"Алеан": санатории Анапы и Минвод предлагают самый бюджетный отдых в конце зимы

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкДевушка на сеансе озонотерапии в санатории "Ай-Петри"
Девушка на сеансе озонотерапии в санатории Ай-Петри - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Эксперты определили самые недорогие санатории России для отдыха после новогодних праздников, сообщает национальный туроператор "Алеан".
Традиционно высоким сезоном для оздоровительного отдыха считаются весна и осень. Но отдых во вторую половину зимы позволяет сэкономить до 20 процентов стоимости путевки.
В Краснодарском крае и курортах Кавминвод можно найти здравницы, проживание в которых в течение 11 дней стоит около 60 тысяч рублей на двоих.
Например, можно отправиться в анапские "ДиЛуч" и "Аквамарин" или "Викторию" и санаторий "Имени Анджиевского" в Ессентуках. От 70 до 76 тысяч рублей стоит подобный отдых в кисловодской здравнице "Имени Димитрова" и пятигорских "Роднике", "Лесной поляне".
В Подмосковье цены начинаются от 62 тысяч рублей на двоих на 11 дней. Среди популярных объектов — санаторий "Озеро Белое", "Буран", "Виктория", "Введенское".
Минимальная стоимость проживания (за такой же период) в здравнице Светлогорска Калининградской области – 68 тысяч рублей. Среди бюджетных вариантов – "Янтарный берег", "Волна" и "Отрадное".
Цены на санатории Крыма стартуют от 71 тысячи рублей, Башкирии и Карелии – от 80 тысяч рублей, отметили эксперты.
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ТуризмТуризмНовости - ТуризмРоссияКраснодарский крайЕссентукиНовый годАнапаКисловодскПятигорскМосковская область (Подмосковье)Калининградская областькуда поехатькуда можно лететь
 
 
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