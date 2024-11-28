https://ria.ru/20241128/sanatorii-1986046187.html

Названы самые дешевые санатории для поездок после Нового года

Названы самые дешевые санатории для поездок после Нового года - РИА Новости, 28.11.2024

Названы самые дешевые санатории для поездок после Нового года

Эксперты определили самые недорогие санатории России для отдыха после новогодних праздников, сообщает национальный туроператор "Алеан". РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T05:14

2024-11-28T05:14

2024-11-28T05:14

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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Эксперты определили самые недорогие санатории России для отдыха после новогодних праздников, сообщает национальный туроператор "Алеан".Традиционно высоким сезоном для оздоровительного отдыха считаются весна и осень. Но отдых во вторую половину зимы позволяет сэкономить до 20 процентов стоимости путевки.В Краснодарском крае и курортах Кавминвод можно найти здравницы, проживание в которых в течение 11 дней стоит около 60 тысяч рублей на двоих.Например, можно отправиться в анапские "ДиЛуч" и "Аквамарин" или "Викторию" и санаторий "Имени Анджиевского" в Ессентуках. От 70 до 76 тысяч рублей стоит подобный отдых в кисловодской здравнице "Имени Димитрова" и пятигорских "Роднике", "Лесной поляне".В Подмосковье цены начинаются от 62 тысяч рублей на двоих на 11 дней. Среди популярных объектов — санаторий "Озеро Белое", "Буран", "Виктория", "Введенское".Минимальная стоимость проживания (за такой же период) в здравнице Светлогорска Калининградской области – 68 тысяч рублей. Среди бюджетных вариантов – "Янтарный берег", "Волна" и "Отрадное".Цены на санатории Крыма стартуют от 71 тысячи рублей, Башкирии и Карелии – от 80 тысяч рублей, отметили эксперты.

https://ria.ru/20241122/zima-1983561896.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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