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Европарламент принял резолюцию по Грузии - РИА Новости, 28.11.2024
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14:31 28.11.2024 (обновлено: 14:41 28.11.2024)
https://ria.ru/20241128/rezolyutsiya-1986225509.html
Европарламент принял резолюцию по Грузии
Европарламент принял резолюцию по Грузии - РИА Новости, 28.11.2024
Европарламент принял резолюцию по Грузии
Депутаты Европейского парламента, где большинство имеют сторонники нынешней главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, в четверг большинством голосов приняли... РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T14:31
2024-11-28T14:41
в мире
грузия
европарламент
евросоюз
тбилиси
брюссель
урсула фон дер ляйен
ираклий кобахидзе
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БРЮССЕЛЬ, 28 ноя – РИА Новости. Депутаты Европейского парламента, где большинство имеют сторонники нынешней главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, в четверг большинством голосов приняли очередную резолюцию по ситуации в Грузии, в которой призвали к непризнанию результатов парламентских выборов в этой стране, к проведению повторных выборов, а также ЕС - к санкциям против грузинских политиков.Грузия является кандидатом в члены Евросоюза. Резолюции Европарламента по внешнеполитическим вопросам носят рекомендательный характер и не обязательны для исполнения институтами Евросоюза или государствами - членами ЕС. Документ поддержали 444 депутата, против проголосовали 72, 82 воздержались."Европарламент отвергает любое признание парламентских выборов и призывает к их повторному проведению в течение года, при этом процесс должен проводиться в улучшенной избирательной среде… под пристальным международным наблюдением, чтобы обеспечить подлинно справедливый и прозрачный избирательный процесс", - указывается в документе.Депутаты также поддержали намерение ЕС направить в Тбилиси техническую миссию для анализа ситуации в Грузии.Европарламент традиционно призвал Брюссель ввести санкции против политиков, не согласных с европейским курсом и ценностями ЕС. В числе "подлежащих санкциям" лиц в документе фигурируют премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, мэр Тбилиси, генсек правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе, спикер парламента Шалва Папуашвили, председатель партии "Грузинская мечта" Ираклий Гарибашвили, а также почетный председатель "Грузинской мечты" Бидзина Иванишвили.В резолюции также указывается, что продолжение "антиевропейской политики" Тбилиси сделает "путь Грузии в ЕС" невозможным."Европарламент призывает Совет ЕС, Еврокомиссию, европейскую внешнеполитическую службу и нового верховного представителя провести всеобъемлющий обзор и пересмотр политики ЕС в отношении Грузии", - заключили депутаты.Ранее Еврокомиссия, недовольная "поведением" Грузии и результатами парламентских выборов, в докладе о прогрессе стран - кандидатов в ЕС в выполнении рекомендаций для присоединения к Евросоюзу раскритиковала Тбилиси за отказ эффективно бороться с критикой Запада в СМИ, а также за нежелание присоединяться к европейским санкциям против России и Белоруссии. Брюссель также констатировал фактическую остановку переговорного процесса о членстве Грузии в ЕС и призвал Тбилиси отменить не устраивающие Евросоюз законы.Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая "Грузинская мечта" набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным, призвала к протестам из-за итогов выборов.Власти Грузии ранее приняли два закона: "О семейных ценностях и защите несовершеннолетних", также известный как закон о запрете ЛГБТ*-пропаганды, и "О прозрачности иностранного влияния", также известный как закон об иноагентах. Евросоюз раскритиковал эти законы и потребовал от Тбилиси отменить их, пригрозив приостановкой процесса присоединения к ЕС, прекращением финансовой поддержки и даже остановкой действия либерализации визового режима для граждан этой страны.Недовольные политикой Тбилиси депутаты Европарламента еще в начале октября 2024 года в резолюции "Об отступлении от демократии и угрозах политическому плюрализму в Грузии" призвали ЕС ввести санкции против властей закавказской республики, а также заморозить финансирование этой страны Евросоюзом. Выступавший тогда же перед парламентариями глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель даже прибег к шантажу, заявив, что Брюссель лишил Тбилиси финансовой поддержки, но ее еще якобы можно восстановить, если грузинские власти "одумаются" и отменят все неугодные ЕС законы, а также "вернутся на демократический путь".*Движение признано экстремистским и запрещено в России
https://ria.ru/20241128/gruzija-1986188281.html
https://ria.ru/20241119/gruzija-1984562078.html
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в мире, грузия, европарламент, евросоюз, тбилиси, брюссель, урсула фон дер ляйен, ираклий кобахидзе, каха каладзе (мэр тбилиси), еврокомиссия
В мире, Грузия, Европарламент, Евросоюз, Тбилиси, Брюссель, Урсула фон дер Ляйен, Ираклий Кобахидзе, Каха Каладзе (мэр Тбилиси), Еврокомиссия
Европарламент принял резолюцию по Грузии

ЕП раскритиковал парламентские выборы в Грузии, призвал к повторному голосованию

© AP Photo / Shakh AivazovФлаги Грузии и ЕС
Флаги Грузии и ЕС - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© AP Photo / Shakh Aivazov
Флаги Грузии и ЕС. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 28 ноя – РИА Новости. Депутаты Европейского парламента, где большинство имеют сторонники нынешней главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, в четверг большинством голосов приняли очередную резолюцию по ситуации в Грузии, в которой призвали к непризнанию результатов парламентских выборов в этой стране, к проведению повторных выборов, а также ЕС - к санкциям против грузинских политиков.
Грузия является кандидатом в члены Евросоюза. Резолюции Европарламента по внешнеполитическим вопросам носят рекомендательный характер и не обязательны для исполнения институтами Евросоюза или государствами - членами ЕС. Документ поддержали 444 депутата, против проголосовали 72, 82 воздержались.
Флаги Грузии и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
Кобахидзе заявил о плане Грузии стать членом ЕС к 2030 году
Вчера, 12:43
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"Европарламент отвергает любое признание парламентских выборов и призывает к их повторному проведению в течение года, при этом процесс должен проводиться в улучшенной избирательной среде… под пристальным международным наблюдением, чтобы обеспечить подлинно справедливый и прозрачный избирательный процесс", - указывается в документе.
Депутаты также поддержали намерение ЕС направить в Тбилиси техническую миссию для анализа ситуации в Грузии.
Европарламент традиционно призвал Брюссель ввести санкции против политиков, не согласных с европейским курсом и ценностями ЕС. В числе "подлежащих санкциям" лиц в документе фигурируют премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, мэр Тбилиси, генсек правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе, спикер парламента Шалва Папуашвили, председатель партии "Грузинская мечта" Ираклий Гарибашвили, а также почетный председатель "Грузинской мечты" Бидзина Иванишвили.
В резолюции также указывается, что продолжение "антиевропейской политики" Тбилиси сделает "путь Грузии в ЕС" невозможным.
Вид на Тбилиси - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
В Грузии не хотят членства в ЕС, опирающегося на ЛГБТ*-пропаганду
19 ноября, 11:53
"Европарламент призывает Совет ЕС, Еврокомиссию, европейскую внешнеполитическую службу и нового верховного представителя провести всеобъемлющий обзор и пересмотр политики ЕС в отношении Грузии", - заключили депутаты.
Ранее Еврокомиссия, недовольная "поведением" Грузии и результатами парламентских выборов, в докладе о прогрессе стран - кандидатов в ЕС в выполнении рекомендаций для присоединения к Евросоюзу раскритиковала Тбилиси за отказ эффективно бороться с критикой Запада в СМИ, а также за нежелание присоединяться к европейским санкциям против России и Белоруссии. Брюссель также констатировал фактическую остановку переговорного процесса о членстве Грузии в ЕС и призвал Тбилиси отменить не устраивающие Евросоюз законы.
Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая "Грузинская мечта" набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным, призвала к протестам из-за итогов выборов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
Лишь бы не было войны: соседи России удивили всех
28 октября, 08:00
Власти Грузии ранее приняли два закона: "О семейных ценностях и защите несовершеннолетних", также известный как закон о запрете ЛГБТ*-пропаганды, и "О прозрачности иностранного влияния", также известный как закон об иноагентах. Евросоюз раскритиковал эти законы и потребовал от Тбилиси отменить их, пригрозив приостановкой процесса присоединения к ЕС, прекращением финансовой поддержки и даже остановкой действия либерализации визового режима для граждан этой страны.
Недовольные политикой Тбилиси депутаты Европарламента еще в начале октября 2024 года в резолюции "Об отступлении от демократии и угрозах политическому плюрализму в Грузии" призвали ЕС ввести санкции против властей закавказской республики, а также заморозить финансирование этой страны Евросоюзом. Выступавший тогда же перед парламентариями глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель даже прибег к шантажу, заявив, что Брюссель лишил Тбилиси финансовой поддержки, но ее еще якобы можно восстановить, если грузинские власти "одумаются" и отменят все неугодные ЕС законы, а также "вернутся на демократический путь".
*Движение признано экстремистским и запрещено в России
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
Боррель рассказал, что ЕС сделает с финансированием властей Грузии
18 ноября, 11:54
 
В миреГрузияЕвропарламентЕвросоюзТбилисиБрюссельУрсула фон дер ЛяйенИраклий КобахидзеКаха Каладзе (мэр Тбилиси)Еврокомиссия
 
 
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