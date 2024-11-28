https://ria.ru/20241128/raketa-1986126261.html

Первый пуск "Союза-5" планируют провести в декабре

Первый пуск "Союза-5" планируют провести в декабре - РИА Новости, 28.11.2024

Первый пуск "Союза-5" планируют провести в декабре

Первый пуск новой ракеты среднего класса "Союз-5" может состояться в декабре 2025 года, следует из протокола российско-казахстанской межправкомиссии по... РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T03:26

2024-11-28T03:26

2024-11-28T03:26

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МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Первый пуск новой ракеты среднего класса "Союз-5" может состояться в декабре 2025 года, следует из протокола российско-казахстанской межправкомиссии по космодрому Байконур, имеющемуся в распоряжении РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин накануне заявил по итогам российско-казахстанских переговоров в Астане, что Москва рассчитывает на первый космический пуск с "Байтерека" в 2025 году. "Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" (далее – Госкорпорация "Роскосмос") и Аэрокосмическому комитету Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан (далее – Казкосмос) обеспечить проведение летных испытаний РН "Союз-5" в декабре 2025 года с КРК "Байтерек" в соответствии с Комплексным план-графиком создания КРК "Союз-5" и КРК "Байтерек", - говорится в документе. Также в протоколе указано, что сейчас продолжаются разработка конструкторской и эксплуатационной документации и изготовление технологического оборудования. Кроме того, на объектах комплекса ракет "Зенит-М" уже начался демонтаж технологического оборудования. Создание некоторых составных частей ракеты "Союз-5" отстаёт от ранее запланированных сроков, но задержки будут нивелированы за счёт соответствующих организационных и технических решений, уточнили в комиссии. Казахстан, как говорится в протоколе, выполнил обязательство по финансированию работ в 2024 году и предусмотрел выделение 60 миллиардов тенге (более 13 миллиардов рублей) в 2025 году. "Союз-5" - новая ракета среднего класса, которая создается в России. Она сможет выводить до 17 тонн полезной нагрузки на низкую круговую орбиту. Ее пуски будут проходить с площадки на Байконуре, которая раньше использовалась для стартов ракет "Зенит". Россия создает ракету, а Казахстан модернизирует стартовый комплекс в рамках совместного проекта "Байтерек".

https://ria.ru/20241127/raketa-1985920193.html

https://ria.ru/20241127/kosmos-1986104796.html

https://ria.ru/20240923/kosmos-1974239642.html

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россия, казахстан, астана, владимир путин, роскосмос, национальное космическое агентство казахстана