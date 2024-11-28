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Первый пуск "Союза-5" планируют провести в декабре - РИА Новости, 28.11.2024
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Наука
 
03:26 28.11.2024
https://ria.ru/20241128/raketa-1986126261.html
Первый пуск "Союза-5" планируют провести в декабре
Первый пуск "Союза-5" планируют провести в декабре - РИА Новости, 28.11.2024
Первый пуск "Союза-5" планируют провести в декабре
Первый пуск новой ракеты среднего класса "Союз-5" может состояться в декабре 2025 года, следует из протокола российско-казахстанской межправкомиссии по... РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T03:26
2024-11-28T03:26
наука
россия
казахстан
астана
владимир путин
роскосмос
национальное космическое агентство казахстана
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МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Первый пуск новой ракеты среднего класса "Союз-5" может состояться в декабре 2025 года, следует из протокола российско-казахстанской межправкомиссии по космодрому Байконур, имеющемуся в распоряжении РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин накануне заявил по итогам российско-казахстанских переговоров в Астане, что Москва рассчитывает на первый космический пуск с "Байтерека" в 2025 году. "Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" (далее – Госкорпорация "Роскосмос") и Аэрокосмическому комитету Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан (далее – Казкосмос) обеспечить проведение летных испытаний РН "Союз-5" в декабре 2025 года с КРК "Байтерек" в соответствии с Комплексным план-графиком создания КРК "Союз-5" и КРК "Байтерек", - говорится в документе. Также в протоколе указано, что сейчас продолжаются разработка конструкторской и эксплуатационной документации и изготовление технологического оборудования. Кроме того, на объектах комплекса ракет "Зенит-М" уже начался демонтаж технологического оборудования. Создание некоторых составных частей ракеты "Союз-5" отстаёт от ранее запланированных сроков, но задержки будут нивелированы за счёт соответствующих организационных и технических решений, уточнили в комиссии. Казахстан, как говорится в протоколе, выполнил обязательство по финансированию работ в 2024 году и предусмотрел выделение 60 миллиардов тенге (более 13 миллиардов рублей) в 2025 году. "Союз-5" - новая ракета среднего класса, которая создается в России. Она сможет выводить до 17 тонн полезной нагрузки на низкую круговую орбиту. Ее пуски будут проходить с площадки на Байконуре, которая раньше использовалась для стартов ракет "Зенит". Россия создает ракету, а Казахстан модернизирует стартовый комплекс в рамках совместного проекта "Байтерек".
https://ria.ru/20241127/raketa-1985920193.html
https://ria.ru/20241127/kosmos-1986104796.html
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россия, казахстан, астана, владимир путин, роскосмос, национальное космическое агентство казахстана
Наука, Россия, Казахстан, Астана, Владимир Путин, Роскосмос, Национальное космическое агентство Казахстана
Первый пуск "Союза-5" планируют провести в декабре

Первый пуск ракеты среднего класса "Союз-5" хотят провести в декабре 2025 года

© Фото : Госкорпорация "Роскосмос"/TelegramРакету "Союз-2.1а" с кораблём "Прогресс МС-29" установили на старт на космодроме Байконур
Ракету Союз-2.1а с кораблём Прогресс МС-29 установили на старт на космодроме Байконур - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© Фото : Госкорпорация "Роскосмос"/Telegram
Ракету "Союз-2.1а" с кораблём "Прогресс МС-29" установили на старт на космодроме Байконур. Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Первый пуск новой ракеты среднего класса "Союз-5" может состояться в декабре 2025 года, следует из протокола российско-казахстанской межправкомиссии по космодрому Байконур, имеющемуся в распоряжении РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин накануне заявил по итогам российско-казахстанских переговоров в Астане, что Москва рассчитывает на первый космический пуск с "Байтерека" в 2025 году.
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27 ноября, 07:50
"Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" (далее – Госкорпорация "Роскосмос") и Аэрокосмическому комитету Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан (далее – Казкосмос) обеспечить проведение летных испытаний РН "Союз-5" в декабре 2025 года с КРК "Байтерек" в соответствии с Комплексным план-графиком создания КРК "Союз-5" и КРК "Байтерек", - говорится в документе.
Также в протоколе указано, что сейчас продолжаются разработка конструкторской и эксплуатационной документации и изготовление технологического оборудования. Кроме того, на объектах комплекса ракет "Зенит-М" уже начался демонтаж технологического оборудования. Создание некоторых составных частей ракеты "Союз-5" отстаёт от ранее запланированных сроков, но задержки будут нивелированы за счёт соответствующих организационных и технических решений, уточнили в комиссии.
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"Союз-5" - новая ракета среднего класса, которая создается в России. Она сможет выводить до 17 тонн полезной нагрузки на низкую круговую орбиту. Ее пуски будут проходить с площадки на Байконуре, которая раньше использовалась для стартов ракет "Зенит". Россия создает ракету, а Казахстан модернизирует стартовый комплекс в рамках совместного проекта "Байтерек".
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НаукаРоссияКазахстанАстанаВладимир ПутинРоскосмосНациональное космическое агентство Казахстана
 
 
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