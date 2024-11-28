https://ria.ru/20241128/putin-1986338877.html

Путин одобрил сделку по приобретению "Русской элеваторной компании"

Путин одобрил сделку по приобретению "Русской элеваторной компании" - РИА Новости, 28.11.2024

Путин одобрил сделку по приобретению "Русской элеваторной компании"

Президент России Владимир Путин разрешил сделку по приобретению 100% "Русской элеваторной компании", принадлежащей французской Louis Dreyfus, следует из его... РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T22:17

2024-11-28T22:17

2024-11-28T22:55

владимир путин

россия

ставропольский край

экономика

волгоградская область

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

cargill

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин разрешил сделку по приобретению 100% "Русской элеваторной компании", принадлежащей французской Louis Dreyfus, следует из его распоряжения."О специальном решении о совершении сделки с долями в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью "Русская Элеваторная Компания"… разрешить совершение сделки по приобретению 100 процентов долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью "Русская Элеваторная Компания", принадлежащих РУСЭЛКО ЛПП (RUSELCO LLP)", - говорится в документе.Французская компания Louis Dreyfus, один из ведущих мировых трейдеров, в апреле 2023 года заявила о решении прекратить экспорт зерна из России. До этого с такими же заявлениями выступили трейдеры Cargill и Viterra.Позднее в Минсельхозе РФ заявляли, что трейдеры должны до начала нового экспортного сезона (1 июля) предоставить информацию о продаже своих российских активов в подкомиссию правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ, чтобы получить разрешение на продажу. Информации о дальнейших планах компании обнародовано не было.ООО "Русская Элеваторная Компания" ("РусЭлКо") было создано в августе 2004 года АПК "Агрос" и компанией Sungrain Holding, входящей в международный холдинг Louis Dreyfus. "РусЭлКо" управляет одной из самых мощных в России элеваторных сетей, объединяющей элеваторы в Ставропольском крае, Воронежской, Ростовской и Волгоградской областях.

https://rsport.ria.ru/20241113/prodazha-1983499123.html

россия

ставропольский край

волгоградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, россия, ставропольский край, экономика, волгоградская область, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), cargill