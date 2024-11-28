https://ria.ru/20241128/putin-1986338877.html
Путин одобрил сделку по приобретению "Русской элеваторной компании"
Путин одобрил сделку по приобретению "Русской элеваторной компании" - РИА Новости, 28.11.2024
Путин одобрил сделку по приобретению "Русской элеваторной компании"
Президент России Владимир Путин разрешил сделку по приобретению 100% "Русской элеваторной компании", принадлежащей французской Louis Dreyfus, следует из его... РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T22:17
2024-11-28T22:17
2024-11-28T22:55
владимир путин
россия
ставропольский край
экономика
волгоградская область
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
cargill
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин разрешил сделку по приобретению 100% "Русской элеваторной компании", принадлежащей французской Louis Dreyfus, следует из его распоряжения."О специальном решении о совершении сделки с долями в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью "Русская Элеваторная Компания"… разрешить совершение сделки по приобретению 100 процентов долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью "Русская Элеваторная Компания", принадлежащих РУСЭЛКО ЛПП (RUSELCO LLP)", - говорится в документе.Французская компания Louis Dreyfus, один из ведущих мировых трейдеров, в апреле 2023 года заявила о решении прекратить экспорт зерна из России. До этого с такими же заявлениями выступили трейдеры Cargill и Viterra.Позднее в Минсельхозе РФ заявляли, что трейдеры должны до начала нового экспортного сезона (1 июля) предоставить информацию о продаже своих российских активов в подкомиссию правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ, чтобы получить разрешение на продажу. Информации о дальнейших планах компании обнародовано не было.ООО "Русская Элеваторная Компания" ("РусЭлКо") было создано в августе 2004 года АПК "Агрос" и компанией Sungrain Holding, входящей в международный холдинг Louis Dreyfus. "РусЭлКо" управляет одной из самых мощных в России элеваторных сетей, объединяющей элеваторы в Ставропольском крае, Воронежской, Ростовской и Волгоградской областях.
https://rsport.ria.ru/20241113/prodazha-1983499123.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, ставропольский край, экономика, волгоградская область, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), cargill
Владимир Путин, Россия, Ставропольский край, Экономика, Волгоградская область, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Cargill
Путин одобрил сделку по приобретению "Русской элеваторной компании"
Путин одобрил приобретение "Русской элеваторной компании" у Louis Dreyfus