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Путин призвал укреплять связи с Казахстаном в энергетике
Путин призвал укреплять связи с Казахстаном в энергетике - РИА Новости, 28.11.2024
Путин призвал укреплять связи с Казахстаном в энергетике
России и Казахстану нужно сделать все для укрепления связей, в том числе по транспортировке энергоресурсов в третьи страны через территорию Казахстана, заявил... РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T18:58
2024-11-28T18:58
2024-11-28T18:58
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АСТАНА, 27 ноя - РИА Новости. России и Казахстану нужно сделать все для укрепления связей, в том числе по транспортировке энергоресурсов в третьи страны через территорию Казахстана, заявил президент России Владимир Путин. "На мой взгляд, нужно делать всё для того, чтобы укреплять наши связи, но ни в коем случае не предпринимать шагов, которые бы помешали нашим отношениям. Вот скажем, в сфере энергетики очень большие проекты могут возникнуть в сфере транспортировки наших энергоресурсов в третьи страны через территорию Казахстана", - сказал Путин журналистам. Российский лидер по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева 27 ноября прибыл в Астану с двухдневным государственным визитом. В среду состоялись переговоры на высшем уровне.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
цены на нефть, казахстан, россия, владимир путин, касым-жомарт токаев
Цены на нефть, Казахстан, Россия, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев
Путин призвал укреплять связи с Казахстаном в энергетике
Путин: Россия и Казахстан должны укреплять связи, в том числе и в энергетике