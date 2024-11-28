https://ria.ru/20241128/putin-1986314578.html

Путин призвал укреплять связи с Казахстаном в энергетике

Путин призвал укреплять связи с Казахстаном в энергетике - РИА Новости, 28.11.2024

Путин призвал укреплять связи с Казахстаном в энергетике

России и Казахстану нужно сделать все для укрепления связей, в том числе по транспортировке энергоресурсов в третьи страны через территорию Казахстана, заявил... РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T18:58

2024-11-28T18:58

2024-11-28T18:58

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казахстан

россия

владимир путин

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АСТАНА, 27 ноя - РИА Новости. России и Казахстану нужно сделать все для укрепления связей, в том числе по транспортировке энергоресурсов в третьи страны через территорию Казахстана, заявил президент России Владимир Путин. "На мой взгляд, нужно делать всё для того, чтобы укреплять наши связи, но ни в коем случае не предпринимать шагов, которые бы помешали нашим отношениям. Вот скажем, в сфере энергетики очень большие проекты могут возникнуть в сфере транспортировки наших энергоресурсов в третьи страны через территорию Казахстана", - сказал Путин журналистам. Российский лидер по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева 27 ноября прибыл в Астану с двухдневным государственным визитом. В среду состоялись переговоры на высшем уровне.

https://ria.ru/20241128/putin-1986285037.html

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Наталья Макарова

цены на нефть, казахстан, россия, владимир путин, касым-жомарт токаев