https://ria.ru/20241128/putin-1986309689.html
Путин призвал укреплять связи России и Казахстана
Путин призвал укреплять связи России и Казахстана - РИА Новости, 28.11.2024
Путин призвал укреплять связи России и Казахстана
Много критики есть касательно процессов, проходящих как в российском обществе, так и Казахстане, заявил журналистам президент России Владимир Путин. РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T18:33
2024-11-28T18:33
2024-11-28T18:33
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АСТАНА, 28 ноя - РИА Новости. Много критики есть касательно процессов, проходящих как в российском обществе, так и Казахстане, заявил журналистам президент России Владимир Путин. "К сожалению, всегда много людей со своим мнением по поводу того, что и как делать, и со своей критикой проходящих процессов, и в российском обществе, и в казахстанском. И не всегда это на повестке, это этика, она соответствует интересам государств, в том числе российского государства. Не всегда это идет на пользу. На мой взгляд, нужно делать все для того, чтобы укреплять эти связи", - сказал Путин. Российский лидер по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева 27 ноября прибыл в Астану с двухдневным государственным визитом. В четверг президент России вместе с другими лидерами принял участие в очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, которая проходит в Астане. Казахстан в этом году председательствует в организации.
https://ria.ru/20241127/putin-1986029124.html
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, казахстан, россия, астана, владимир путин, касым-жомарт токаев, одкб
В мире, Казахстан, Россия, Астана, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев, ОДКБ
Путин призвал укреплять связи России и Казахстана
Путин заявил, что многие критикуют процессы, проходящие в России и Казахстане