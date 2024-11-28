https://ria.ru/20241128/putin-1986309689.html

Путин призвал укреплять связи России и Казахстана

Путин призвал укреплять связи России и Казахстана - РИА Новости, 28.11.2024

Путин призвал укреплять связи России и Казахстана

Много критики есть касательно процессов, проходящих как в российском обществе, так и Казахстане, заявил журналистам президент России Владимир Путин. РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T18:33

2024-11-28T18:33

2024-11-28T18:33

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АСТАНА, 28 ноя - РИА Новости. Много критики есть касательно процессов, проходящих как в российском обществе, так и Казахстане, заявил журналистам президент России Владимир Путин. "К сожалению, всегда много людей со своим мнением по поводу того, что и как делать, и со своей критикой проходящих процессов, и в российском обществе, и в казахстанском. И не всегда это на повестке, это этика, она соответствует интересам государств, в том числе российского государства. Не всегда это идет на пользу. На мой взгляд, нужно делать все для того, чтобы укреплять эти связи", - сказал Путин. Российский лидер по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева 27 ноября прибыл в Астану с двухдневным государственным визитом. В четверг президент России вместе с другими лидерами принял участие в очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, которая проходит в Астане. Казахстан в этом году председательствует в организации.

https://ria.ru/20241127/putin-1986029124.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, казахстан, россия, астана, владимир путин, касым-жомарт токаев, одкб