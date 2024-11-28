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Путин призвал укреплять связи России и Казахстана - РИА Новости, 28.11.2024
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18:33 28.11.2024
https://ria.ru/20241128/putin-1986309689.html
Путин призвал укреплять связи России и Казахстана
Путин призвал укреплять связи России и Казахстана - РИА Новости, 28.11.2024
Путин призвал укреплять связи России и Казахстана
Много критики есть касательно процессов, проходящих как в российском обществе, так и Казахстане, заявил журналистам президент России Владимир Путин. РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T18:33
2024-11-28T18:33
в мире
казахстан
россия
астана
владимир путин
касым-жомарт токаев
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АСТАНА, 28 ноя - РИА Новости. Много критики есть касательно процессов, проходящих как в российском обществе, так и Казахстане, заявил журналистам президент России Владимир Путин. "К сожалению, всегда много людей со своим мнением по поводу того, что и как делать, и со своей критикой проходящих процессов, и в российском обществе, и в казахстанском. И не всегда это на повестке, это этика, она соответствует интересам государств, в том числе российского государства. Не всегда это идет на пользу. На мой взгляд, нужно делать все для того, чтобы укреплять эти связи", - сказал Путин. Российский лидер по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева 27 ноября прибыл в Астану с двухдневным государственным визитом. В четверг президент России вместе с другими лидерами принял участие в очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, которая проходит в Астане. Казахстан в этом году председательствует в организации.
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в мире, казахстан, россия, астана, владимир путин, касым-жомарт токаев, одкб
В мире, Казахстан, Россия, Астана, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев, ОДКБ
Путин призвал укреплять связи России и Казахстана

Путин заявил, что многие критикуют процессы, проходящие в России и Казахстане

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время подхода к представителям российских СМИ в Астане
Президент РФ Владимир Путин во время подхода к представителям российских СМИ в Астане - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин во время подхода к представителям российских СМИ в Астане
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АСТАНА, 28 ноя - РИА Новости. Много критики есть касательно процессов, проходящих как в российском обществе, так и Казахстане, заявил журналистам президент России Владимир Путин.
«
"К сожалению, всегда много людей со своим мнением по поводу того, что и как делать, и со своей критикой проходящих процессов, и в российском обществе, и в казахстанском. И не всегда это на повестке, это этика, она соответствует интересам государств, в том числе российского государства. Не всегда это идет на пользу. На мой взгляд, нужно делать все для того, чтобы укреплять эти связи", - сказал Путин.
Российский лидер по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева 27 ноября прибыл в Астану с двухдневным государственным визитом.
В четверг президент России вместе с другими лидерами принял участие в очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, которая проходит в Астане. Казахстан в этом году председательствует в организации.
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В миреКазахстанРоссияАстанаВладимир ПутинКасым-Жомарт ТокаевОДКБ
 
 
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