https://ria.ru/20241128/putin-1986307255.html

Путин рассказал о ценах на энергоносители в США

Путин рассказал о ценах на энергоносители в США - РИА Новости, 28.11.2024

Путин рассказал о ценах на энергоносители в США

Энергоносители на рынках некоторых штатов США в несколько раз дешевле, чем в Германии, предприятия там закрываются и переезжают в Штаты, заявил президент России РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T18:23

2024-11-28T18:23

2024-11-28T18:56

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сша

россия

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АСТАНА, 28 ноя - РИА Новости. Энергоносители на рынках некоторых штатов США в несколько раз дешевле, чем в Германии, предприятия там закрываются и переезжают в Штаты, заявил президент России Владимир Путин. "Энергоносители, скажем, на рынке США в некоторых штатах в 3-5 раз дешевле, чем в Европе и в той же Германии. Конечно, целые предприятия, целые отрасли закрываются в Германии и переезжают в США", - сказал Путин журналистам. Российский лидер по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева 27 ноября прибыл в Астану с двухдневным государственным визитом. В среду состоялись переговоры на высшем уровне.

https://ria.ru/20241120/gaz-1984691627.html

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

цены на нефть, германия, сша, россия, владимир путин, касым-жомарт токаев