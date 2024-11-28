https://ria.ru/20241128/putin-1986307255.html
Путин рассказал о ценах на энергоносители в США
Путин рассказал о ценах на энергоносители в США - РИА Новости, 28.11.2024
Путин рассказал о ценах на энергоносители в США
Энергоносители на рынках некоторых штатов США в несколько раз дешевле, чем в Германии, предприятия там закрываются и переезжают в Штаты, заявил президент России РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T18:23
2024-11-28T18:23
2024-11-28T18:56
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АСТАНА, 28 ноя - РИА Новости. Энергоносители на рынках некоторых штатов США в несколько раз дешевле, чем в Германии, предприятия там закрываются и переезжают в Штаты, заявил президент России Владимир Путин. "Энергоносители, скажем, на рынке США в некоторых штатах в 3-5 раз дешевле, чем в Европе и в той же Германии. Конечно, целые предприятия, целые отрасли закрываются в Германии и переезжают в США", - сказал Путин журналистам. Российский лидер по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева 27 ноября прибыл в Астану с двухдневным государственным визитом. В среду состоялись переговоры на высшем уровне.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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цены на нефть, германия, сша, россия, владимир путин, касым-жомарт токаев
Цены на нефть, Германия, США, Россия, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев
Путин рассказал о ценах на энергоносители в США
Путин: энергоносители на рынках в некоторых штатах США дешевле, чем в Германии