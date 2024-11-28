https://ria.ru/20241128/putin-1986302726.html

Путин дал совет семье, которая хочет назвать ребенка в честь "Орешника"

Путин дал совет семье, которая хочет назвать ребенка в честь "Орешника" - РИА Новости, 29.11.2024

Путин дал совет семье, которая хочет назвать ребенка в честь "Орешника"

Президент России Владимир Путин посоветовал семье, которая хочет назвать будущего ребенка в честь новейшего ракетного комплекса "Орешник", посоветоваться с... РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-28T18:09

2024-11-28T18:09

2024-11-29T00:54

россия

казахстан

набережные челны

владимир путин

касым-жомарт токаев

ракета "орешник"

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АСТАНА, 28 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин посоветовал семье, которая хочет назвать будущего ребенка в честь новейшего ракетного комплекса "Орешник", посоветоваться с родственниками, а не с ним, отметив, что выбор имени для ребенка - сугубо личное дело каждой семьи. Глава российского государства по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в среду прибыл в Астану с двухдневным государственным визитом. "Вы знаете, это их личное семейное дело. Пусть они еще с бабушкой и дедушкой посоветуются - это будет правильнее, чем советоваться со мной. Я занимаюсь своим делом", - сказал Путин журналистам, отвечая на вопрос о том, встретился бы в будущем президент с многодетной семьей из Набережных Челнов, которая собирается назвать будущего ребенка Орешницей. Российский лидер отметил, что рождение ребенка - это важное событие для семьи. "Я хочу будущей маме пожелать всего самого доброго, всей семье. А что касается выбора имени для ребенка - это чисто семейный вопрос. Даже комментировать не буду. Желаем всего самого доброго, счастья и здоровья", - добавил он. Ранее президент России Владимир Путин сделал заявление о ходе СВО и успешном испытании новейшей ракеты средней дальности "Орешник". Силами ВС РФ в украинском городе Днепропетровске был поражен один из крупнейших и известных еще со времен СССР промышленных комплексов, который производит в том числе ракетную технику.

https://ria.ru/20241128/oreshnik-1986268591.html

https://ria.ru/20241128/oreshnik-1986263569.html

россия

казахстан

набережные челны

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Путин назвал семейным делом желание назвать детей "Орешник" Путин назвал семейным делом желание назвать детей "Орешник" 2024-11-28T18:09 true PT0M36S

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россия, казахстан, набережные челны, владимир путин, касым-жомарт токаев, ракета "орешник"