https://ria.ru/20241128/putin-1986302726.html
Путин дал совет семье, которая хочет назвать ребенка в честь "Орешника"
Путин дал совет семье, которая хочет назвать ребенка в честь "Орешника" - РИА Новости, 29.11.2024
Путин дал совет семье, которая хочет назвать ребенка в честь "Орешника"
Президент России Владимир Путин посоветовал семье, которая хочет назвать будущего ребенка в честь новейшего ракетного комплекса "Орешник", посоветоваться с... РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-28T18:09
2024-11-28T18:09
2024-11-29T00:54
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казахстан
набережные челны
владимир путин
касым-жомарт токаев
ракета "орешник"
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АСТАНА, 28 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин посоветовал семье, которая хочет назвать будущего ребенка в честь новейшего ракетного комплекса "Орешник", посоветоваться с родственниками, а не с ним, отметив, что выбор имени для ребенка - сугубо личное дело каждой семьи. Глава российского государства по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в среду прибыл в Астану с двухдневным государственным визитом. "Вы знаете, это их личное семейное дело. Пусть они еще с бабушкой и дедушкой посоветуются - это будет правильнее, чем советоваться со мной. Я занимаюсь своим делом", - сказал Путин журналистам, отвечая на вопрос о том, встретился бы в будущем президент с многодетной семьей из Набережных Челнов, которая собирается назвать будущего ребенка Орешницей. Российский лидер отметил, что рождение ребенка - это важное событие для семьи. "Я хочу будущей маме пожелать всего самого доброго, всей семье. А что касается выбора имени для ребенка - это чисто семейный вопрос. Даже комментировать не буду. Желаем всего самого доброго, счастья и здоровья", - добавил он. Ранее президент России Владимир Путин сделал заявление о ходе СВО и успешном испытании новейшей ракеты средней дальности "Орешник". Силами ВС РФ в украинском городе Днепропетровске был поражен один из крупнейших и известных еще со времен СССР промышленных комплексов, который производит в том числе ракетную технику.
https://ria.ru/20241128/oreshnik-1986268591.html
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Путин назвал семейным делом желание назвать детей "Орешник"
Путин назвал семейным делом желание назвать детей "Орешник"
2024-11-28T18:09
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россия, казахстан, набережные челны, владимир путин, касым-жомарт токаев, ракета "орешник"
Россия, Казахстан, Набережные Челны, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев, Ракета "Орешник"
Путин дал совет семье, которая хочет назвать ребенка в честь "Орешника"
Путин назвал семейным делом желание назвать ребенка Орешником