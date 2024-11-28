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Путин оценил итоги визита в Казахстан - РИА Новости, 28.11.2024
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17:38 28.11.2024 (обновлено: 19:00 28.11.2024)
https://ria.ru/20241128/putin-1986292857.html
Путин оценил итоги визита в Казахстан
Путин оценил итоги визита в Казахстан - РИА Новости, 28.11.2024
Путин оценил итоги визита в Казахстан
Президент России Владимир Путин заявил, что хорошо оценивает итоги своего визита в Казахстан. РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T17:38
2024-11-28T19:00
цены на нефть
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россия
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что хорошо оценивает итоги своего визита в Казахстан. "Хорошо. Казахстан, я уже много раз об этом сказал, не просто наш союзник, партнер надежный, очень важно, что Казахстан развивается успешно", - сказал Путин журналистам, оценивая итоги визита. Российский лидер по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева 27 ноября прибыл в Астану с двухдневным государственным визитом. В среду состоялись переговоры на высшем уровне.
https://ria.ru/20241127/putin-1986029124.html
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цены на нефть, казахстан, россия, владимир путин, касым-жомарт токаев
Цены на нефть, Казахстан, Россия, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев
Путин оценил итоги визита в Казахстан

Путин заявил, что хорошо оценивает итоги своего визита в Казахстан

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время визита в Казахстан
Президент РФ Владимир Путин во время визита в Казахстан - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Президент РФ Владимир Путин во время визита в Казахстан
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что хорошо оценивает итоги своего визита в Казахстан.
«
"Хорошо. Казахстан, я уже много раз об этом сказал, не просто наш союзник, партнер надежный, очень важно, что Казахстан развивается успешно", - сказал Путин журналистам, оценивая итоги визита.
Российский лидер по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева 27 ноября прибыл в Астану с двухдневным государственным визитом. В среду состоялись переговоры на высшем уровне.
Заявление Путина по итогам российско-казахстанских переговоров - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
"Это было необычно". Что заявил Путин в Казахстане
27 ноября, 19:30
 
Цены на нефтьКазахстанРоссияВладимир ПутинКасым-Жомарт Токаев
 
 
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