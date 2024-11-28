https://ria.ru/20241128/putin-1986292857.html
Путин оценил итоги визита в Казахстан
Путин оценил итоги визита в Казахстан - РИА Новости, 28.11.2024
Путин оценил итоги визита в Казахстан
Президент России Владимир Путин заявил, что хорошо оценивает итоги своего визита в Казахстан. РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T17:38
2024-11-28T17:38
2024-11-28T19:00
цены на нефть
казахстан
россия
владимир путин
касым-жомарт токаев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1c/1986206787_0:0:3037:1709_1920x0_80_0_0_dd441718313f3209a1f804cbf94729c3.jpg
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что хорошо оценивает итоги своего визита в Казахстан. "Хорошо. Казахстан, я уже много раз об этом сказал, не просто наш союзник, партнер надежный, очень важно, что Казахстан развивается успешно", - сказал Путин журналистам, оценивая итоги визита. Российский лидер по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева 27 ноября прибыл в Астану с двухдневным государственным визитом. В среду состоялись переговоры на высшем уровне.
https://ria.ru/20241127/putin-1986029124.html
казахстан
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1c/1986206787_158:0:2889:2048_1920x0_80_0_0_e5ede3acb51f76f89e3de73b833993ff.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
цены на нефть, казахстан, россия, владимир путин, касым-жомарт токаев
Цены на нефть, Казахстан, Россия, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев
Путин оценил итоги визита в Казахстан
Путин заявил, что хорошо оценивает итоги своего визита в Казахстан