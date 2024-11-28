https://ria.ru/20241128/putin-1986289978.html

Путин назвал изъятие Германией активов "Роснефти" неприемлемым

Путин назвал изъятие Германией активов "Роснефти" неприемлемым - РИА Новости, 28.11.2024

Путин назвал изъятие Германией активов "Роснефти" неприемлемым

Россия считает неприемлемым изъятие Германией активов компании "Роснефть", но компания готова к переговорам как с немецкими регуляторами, так и с партнерами,... РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T17:30

2024-11-28T17:30

2024-11-28T18:09

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АСТАНА, 28 ноя - РИА Новости. Россия считает неприемлемым изъятие Германией активов компании "Роснефть", но компания готова к переговорам как с немецкими регуляторами, так и с партнерами, заявил журналистам президент РФ Владимир Путин.Он сообщил, что Россия и Казахстан неоднократно обсуждали вопрос, связанный с возможной продажей "Роснефтью" своей доли в НПЗ Schwedt в Германии, а также с самостоятельными поставками Казахстана нефти на этот завод."Все возможно. Единственное, что нам кажется неприемлемым, - применение в отношении российской компании "Роснефть" неправовых методов со стороны правительства Федеративной республики, которые выглядят как просто национализация и изъятие нашей собственности... Но это тоже вопрос переговоров, и компания "Роснефть" к этим переговорам готова, как с немецкими регуляторами, так и с партнерами", - добавил Путин.Правительство ФРГ в сентябре 2022 года передало компании Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing GmbH под управление Федерального сетевого агентства Германии. Таким образом, оно получило контроль над долями трех нефтеперерабатывающих заводов: PCK в Шведте, Miro в Карлсруэ и Bayernoil в Вогбурге. Срок внешнего управления неоднократно продлевался.Суд в Германии 14 марта 2023 года отклонил иск "Роснефти" против немецкого правительства, поддержав передачу ее активов под внешнее управление. Без результатов осталась также подача апелляции в августе. Кроме того, защита "Роснефти" направила в минэкономики ФРГ требование о возмещении убытков от внешнего управления "дочек" компании, также был направлен иск против продления такого управления. В декабре 2023 года российская компания подала конституционную жалобу в Федеральный административный суд Германии.В октябре 2024 года Верховный земельный суд Дюссельдорфа также отклонил апелляцию компании "Роснефть", поданную против разрешения на продажу доли Shell в НПЗ Schwedt. В своем обосновании суд указал, что заявитель не имеет права требовать предотвращения таких действий со стороны руководства Rosneft Deutschland, а Shell, намеревающаяся продать свои доли, выполнила свои обязательства по предоставлению совладельцам долей возможности осуществить преимущественное право на покупку остальных долей.

https://ria.ru/20240915/germaniya-1972810200.html

https://ria.ru/20240902/rosneft-1970108578.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, цены на нефть, россия, германия, казахстан, владимир путин, роснефть