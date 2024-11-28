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Путин назвал изъятие Германией активов "Роснефти" неприемлемым - РИА Новости, 28.11.2024
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17:30 28.11.2024 (обновлено: 18:09 28.11.2024)
https://ria.ru/20241128/putin-1986289978.html
Путин назвал изъятие Германией активов "Роснефти" неприемлемым
Путин назвал изъятие Германией активов "Роснефти" неприемлемым - РИА Новости, 28.11.2024
Путин назвал изъятие Германией активов "Роснефти" неприемлемым
Россия считает неприемлемым изъятие Германией активов компании "Роснефть", но компания готова к переговорам как с немецкими регуляторами, так и с партнерами,... РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T17:30
2024-11-28T18:09
экономика
цены на нефть
россия
германия
казахстан
владимир путин
роснефть
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АСТАНА, 28 ноя - РИА Новости. Россия считает неприемлемым изъятие Германией активов компании "Роснефть", но компания готова к переговорам как с немецкими регуляторами, так и с партнерами, заявил журналистам президент РФ Владимир Путин.Он сообщил, что Россия и Казахстан неоднократно обсуждали вопрос, связанный с возможной продажей "Роснефтью" своей доли в НПЗ Schwedt в Германии, а также с самостоятельными поставками Казахстана нефти на этот завод.&quot;Все возможно. Единственное, что нам кажется неприемлемым, - применение в отношении российской компании &quot;Роснефть&quot; неправовых методов со стороны правительства Федеративной республики, которые выглядят как просто национализация и изъятие нашей собственности... Но это тоже вопрос переговоров, и компания &quot;Роснефть&quot; к этим переговорам готова, как с немецкими регуляторами, так и с партнерами&quot;, - добавил Путин.Правительство ФРГ в сентябре 2022 года передало компании Rosneft Deutschland и RN Refining &amp; Marketing GmbH под управление Федерального сетевого агентства Германии. Таким образом, оно получило контроль над долями трех нефтеперерабатывающих заводов: PCK в Шведте, Miro в Карлсруэ и Bayernoil в Вогбурге. Срок внешнего управления неоднократно продлевался.Суд в Германии 14 марта 2023 года отклонил иск "Роснефти" против немецкого правительства, поддержав передачу ее активов под внешнее управление. Без результатов осталась также подача апелляции в августе. Кроме того, защита "Роснефти" направила в минэкономики ФРГ требование о возмещении убытков от внешнего управления "дочек" компании, также был направлен иск против продления такого управления. В декабре 2023 года российская компания подала конституционную жалобу в Федеральный административный суд Германии.В октябре 2024 года Верховный земельный суд Дюссельдорфа также отклонил апелляцию компании "Роснефть", поданную против разрешения на продажу доли Shell в НПЗ Schwedt. В своем обосновании суд указал, что заявитель не имеет права требовать предотвращения таких действий со стороны руководства Rosneft Deutschland, а Shell, намеревающаяся продать свои доли, выполнила свои обязательства по предоставлению совладельцам долей возможности осуществить преимущественное право на покупку остальных долей.
https://ria.ru/20240915/germaniya-1972810200.html
https://ria.ru/20240902/rosneft-1970108578.html
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экономика, цены на нефть, россия, германия, казахстан, владимир путин, роснефть
Экономика, Цены на нефть, Россия, Германия, Казахстан, Владимир Путин, Роснефть
Путин назвал изъятие Германией активов "Роснефти" неприемлемым

Путин назвал изъятие правительством Германии активов "Роснефти" национализацией

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время подхода к представителям российских СМИ в Астане
Президент РФ Владимир Путин во время подхода к представителям российских СМИ в Астане - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин во время подхода к представителям российских СМИ в Астане
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АСТАНА, 28 ноя - РИА Новости. Россия считает неприемлемым изъятие Германией активов компании "Роснефть", но компания готова к переговорам как с немецкими регуляторами, так и с партнерами, заявил журналистам президент РФ Владимир Путин.
Он сообщил, что Россия и Казахстан неоднократно обсуждали вопрос, связанный с возможной продажей "Роснефтью" своей доли в НПЗ Schwedt в Германии, а также с самостоятельными поставками Казахстана нефти на этот завод.
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«

"Все возможно. Единственное, что нам кажется неприемлемым, - применение в отношении российской компании "Роснефть" неправовых методов со стороны правительства Федеративной республики, которые выглядят как просто национализация и изъятие нашей собственности... Но это тоже вопрос переговоров, и компания "Роснефть" к этим переговорам готова, как с немецкими регуляторами, так и с партнерами", - добавил Путин.

Правительство ФРГ в сентябре 2022 года передало компании Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing GmbH под управление Федерального сетевого агентства Германии. Таким образом, оно получило контроль над долями трех нефтеперерабатывающих заводов: PCK в Шведте, Miro в Карлсруэ и Bayernoil в Вогбурге. Срок внешнего управления неоднократно продлевался.
Суд в Германии 14 марта 2023 года отклонил иск "Роснефти" против немецкого правительства, поддержав передачу ее активов под внешнее управление. Без результатов осталась также подача апелляции в августе. Кроме того, защита "Роснефти" направила в минэкономики ФРГ требование о возмещении убытков от внешнего управления "дочек" компании, также был направлен иск против продления такого управления. В декабре 2023 года российская компания подала конституционную жалобу в Федеральный административный суд Германии.
В октябре 2024 года Верховный земельный суд Дюссельдорфа также отклонил апелляцию компании "Роснефть", поданную против разрешения на продажу доли Shell в НПЗ Schwedt. В своем обосновании суд указал, что заявитель не имеет права требовать предотвращения таких действий со стороны руководства Rosneft Deutschland, а Shell, намеревающаяся продать свои доли, выполнила свои обязательства по предоставлению совладельцам долей возможности осуществить преимущественное право на покупку остальных долей.
Логотип Роснефти - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
Германия продлила внешнее управление активами "Роснефти"
2 сентября, 23:48
 
ЭкономикаЦены на нефтьРоссияГерманияКазахстанВладимир ПутинРоснефть
 
 
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