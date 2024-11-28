https://ria.ru/20241128/putin-1986282639.html

Путин извинился перед Меркель за эпизод со встречей с собакой

Путин извинился перед Меркель за эпизод со встречей с собакой - РИА Новости, 28.11.2024

Путин извинился перед Меркель за эпизод со встречей с собакой

Президент России Владимир Путин рассказал, как извинился перед экс-канцлером ФРГ Ангелой Меркель за эпизод со встречей с собакой в его резиденции, пообещав, что РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T17:17

2024-11-28T17:17

2024-11-28T17:17

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АСТАНА, 28 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, как извинился перед экс-канцлером ФРГ Ангелой Меркель за эпизод со встречей с собакой в его резиденции, пообещав, что если она еще раз приедет, то такого не повторится. "Во-первых, что касается собачьей темы - действительно, такой случай был. Госпожа Меркель приезжала к нам в гости с визитом... Я уже говорил ей об этом, что я не знал, что она боится собак. Если бы я знал, то я никогда бы этого не сделал. Наоборот, я хотел создать такую непринужденную, приятную атмосферу. Я исходил из того, что в Европе, в Германии, к домашним животным относятся очень позитивно. Наоборот, думал, что ей будет приятно", - сказал он журналистам. Путин подчеркнул, что уже извинялся перед Меркель. "Я извинился перед ней и сказал: "Ангела, извини, я не знал об этом"... В средствах массовой информации я еще раз к ней обращаюсь и говорю: "Ангела, пожалуйста, извини меня, я не хотел причинить тебе никакой душевной боли. Наоборот, хотел создать благоприятную атмосферу для нашего разговора. Приношу свои извинения. Если ты еще вдруг когда-нибудь - я понимаю, что это маловероятно - приедешь, то ни в коем случае не буду этого делать", - пообещал российский лидер. Путин по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева 27 ноября прибыл в Астану с двухдневным государственным визитом. В среду состоялись переговоры на высшем уровне.

https://ria.ru/20241128/putin-1986275515.html

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германия, россия, европа, владимир путин, ангела меркель, касым-жомарт токаев, в мире