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Путин рассказал детали разговора с Казахстаном по поставкам нефти через КТК - РИА Новости, 28.11.2024
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17:06 28.11.2024 (обновлено: 18:11 28.11.2024)
https://ria.ru/20241128/putin-1986277978.html
Путин рассказал детали разговора с Казахстаном по поставкам нефти через КТК
Путин рассказал детали разговора с Казахстаном по поставкам нефти через КТК - РИА Новости, 28.11.2024
Путин рассказал детали разговора с Казахстаном по поставкам нефти через КТК
Россия и Казахстан обсуждали увеличение объемов поставок нефти через трубопровод Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в третьи страны, сообщил... РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T17:06
2024-11-28T18:11
экономика
россия
казахстан
новороссийск
владимир путин
черное море
транснефть
казмунайгаз
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АСТАНА, 28 ноя - РИА Новости. Россия и Казахстан обсуждали увеличение объемов поставок нефти через трубопровод Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в третьи страны, сообщил президент РФ Владимир Путин журналистам. "Мы обсуждали возможность увеличения прокачки казахстанской нефти через КТК в порт Новороссийска и дальнейшей отгрузки на мировые рынки казахстанской нефти. Но она не только казахстанская... Она, можно сказать, что с территории Казахстана, но носит такой интернациональный, международный характер", - сказал он.Нефтепроводная система КТК способна транспортировать с территории Казахстана порядка 72,5 миллиона тонн нефти в год, а ее максимальная мощность - 83 миллиона тонн. КТК в январе-октябре транспортировал по своей системе более 53 миллионов тонн нефти. По расчетам РИА Новости, исходя из среднемесячной прокачки в порядка 5,3 миллиона тонн, по итогам всего 2024 года по системе КТК может пройти порядка 63-64 миллионов тонн нефти. По итогам 2023 года прокачка была примерно на таком же уровне - 63,5 миллиона тонн. Таким образом, свободная мощность системы КТК в этом году – порядка 19-20 миллионов тонн.Нефтепроводная система КТК - крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки и основной маршрут для Казахстана, на него приходится более 80% экспорта страны. Трубопровод протяженностью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с побережьем Черного моря, где нефть отгружается на танкеры через морской терминал КТК. Среди крупнейших акционеров консорциума - РФ (через "Транснефть"), Казахстан (через "Казмунайгаз"), структуры Chevron, "Лукойла", ExxonMobil, СП "Роснефти" и Shell.
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экономика, россия, казахстан, новороссийск, владимир путин, черное море, транснефть, казмунайгаз, chevron
Экономика, Россия, Казахстан, Новороссийск, Владимир Путин, Черное море, Транснефть, Казмунайгаз, Chevron
Путин рассказал детали разговора с Казахстаном по поставкам нефти через КТК

Путин: Россия и Казахстан обсуждали увеличение объемов поставок нефти через КТК

© РИА Новости / Алексей Бабушкин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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АСТАНА, 28 ноя - РИА Новости. Россия и Казахстан обсуждали увеличение объемов поставок нефти через трубопровод Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в третьи страны, сообщил президент РФ Владимир Путин журналистам.
«
"Мы обсуждали возможность увеличения прокачки казахстанской нефти через КТК в порт Новороссийска и дальнейшей отгрузки на мировые рынки казахстанской нефти. Но она не только казахстанская... Она, можно сказать, что с территории Казахстана, но носит такой интернациональный, международный характер", - сказал он.
Нефтепроводная система КТК способна транспортировать с территории Казахстана порядка 72,5 миллиона тонн нефти в год, а ее максимальная мощность - 83 миллиона тонн. КТК в январе-октябре транспортировал по своей системе более 53 миллионов тонн нефти. По расчетам РИА Новости, исходя из среднемесячной прокачки в порядка 5,3 миллиона тонн, по итогам всего 2024 года по системе КТК может пройти порядка 63-64 миллионов тонн нефти. По итогам 2023 года прокачка была примерно на таком же уровне - 63,5 миллиона тонн. Таким образом, свободная мощность системы КТК в этом году – порядка 19-20 миллионов тонн.
Нефтепроводная система КТК - крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки и основной маршрут для Казахстана, на него приходится более 80% экспорта страны. Трубопровод протяженностью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с побережьем Черного моря, где нефть отгружается на танкеры через морской терминал КТК. Среди крупнейших акционеров консорциума - РФ (через "Транснефть"), Казахстан (через "Казмунайгаз"), структуры Chevron, "Лукойла", ExxonMobil, СП "Роснефти" и Shell.
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