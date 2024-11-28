https://ria.ru/20241128/putin-1986277507.html

Путин рассказал, кто виноват в плохих отношениях России с Европой

Путин рассказал, кто виноват в плохих отношениях России с Европой - РИА Новости, 28.11.2024

Путин рассказал, кто виноват в плохих отношениях России с Европой

Деградация отношений России и Европы - не вина Москвы, а результат внутреннего состояния европейской политики, заявил журналистам президент России Владимир... РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T17:04

2024-11-28T17:04

2024-11-28T17:24

россия

в мире

владимир путин

европа

москва

касым-жомарт токаев

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АСТАНА, 28 ноя - РИА Новости. Деградация отношений России и Европы - не вина Москвы, а результат внутреннего состояния европейской политики, заявил журналистам президент России Владимир Путин."Это не наша вина, что наши отношения с Европой так деградируют. Это в том числе и результат внутреннего состояния европейской политики", - сказал Путин.Российский лидер по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева 27 ноября прибыл в Астану с двухдневным государственным визитом. В среду состоялись переговоры на высшем уровне.

https://ria.ru/20241128/putin-1986277392.html

россия

европа

москва

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россия, в мире, владимир путин, европа, москва, касым-жомарт токаев