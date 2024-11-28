https://ria.ru/20241128/putin-1986277507.html
Путин рассказал, кто виноват в плохих отношениях России с Европой
Путин рассказал, кто виноват в плохих отношениях России с Европой - РИА Новости, 28.11.2024
Путин рассказал, кто виноват в плохих отношениях России с Европой
Деградация отношений России и Европы - не вина Москвы, а результат внутреннего состояния европейской политики, заявил журналистам президент России Владимир... РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T17:04
2024-11-28T17:04
2024-11-28T17:24
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владимир путин
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касым-жомарт токаев
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АСТАНА, 28 ноя - РИА Новости. Деградация отношений России и Европы - не вина Москвы, а результат внутреннего состояния европейской политики, заявил журналистам президент России Владимир Путин."Это не наша вина, что наши отношения с Европой так деградируют. Это в том числе и результат внутреннего состояния европейской политики", - сказал Путин.Российский лидер по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева 27 ноября прибыл в Астану с двухдневным государственным визитом. В среду состоялись переговоры на высшем уровне.
https://ria.ru/20241128/putin-1986277392.html
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россия, в мире, владимир путин, европа, москва, касым-жомарт токаев
Россия, В мире, Владимир Путин, Европа, Москва, Касым-Жомарт Токаев
Путин рассказал, кто виноват в плохих отношениях России с Европой
Путин заявил, что в отношениях России и Европы виновата политика Запада