Путин оценил работу Белоусова
Путин оценил работу Белоусова на посту главы Минобороны: он в материале
© РИА Новости / POOLПрезидент РФ Владимир Путин, президент Белоруссии Александр Лукашенко, министр обороны РФ Андрей Белоусов после заседания в широком составе Совета коллективной безопасности ОДКБ в Астане
Президент РФ Владимир Путин, президент Белоруссии Александр Лукашенко, министр обороны РФ Андрей Белоусов после заседания в широком составе Совета коллективной безопасности ОДКБ в Астане
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АСТАНА, 28 ноя - РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов "в материале", он разбирается с профессиональными военными в делах, заявил президент России Владимир Путин.
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"Министр обороны. Человек, который неплохо разбирается во всех этих мерах, хотя по базовому образованию он прежде всего экономист. Но тем не менее он занимался и беспилотными летальными аппаратами, когда еще был первым вице-премьером. Так что он в материале. Они вместе с профессиональными военными думают над организацией этой работы", - сказал он.
Глава российского государства по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в среду прибыл в Астану с двухдневным государственным визитом.
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