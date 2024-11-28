https://ria.ru/20241128/putin-1986274215.html

Путин оценил работу Белоусова

Путин оценил работу Белоусова - РИА Новости, 28.11.2024

Путин оценил работу Белоусова

Министр обороны России Андрей Белоусов "в материале", он разбирается с профессиональными военными в делах, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T16:56

2024-11-28T16:56

2024-11-28T17:52

андрей белоусов

владимир путин

министерство обороны рф (минобороны рф)

россия

казахстан

касым-жомарт токаев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1c/1986235832_0:91:1280:811_1920x0_80_0_0_a21f741c1c5c210902c29f43ad24c58f.jpg

АСТАНА, 28 ноя - РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов "в материале", он разбирается с профессиональными военными в делах, заявил президент России Владимир Путин."Министр обороны. Человек, который неплохо разбирается во всех этих мерах, хотя по базовому образованию он прежде всего экономист. Но тем не менее он занимался и беспилотными летальными аппаратами, когда еще был первым вице-премьером. Так что он в материале. Они вместе с профессиональными военными думают над организацией этой работы", - сказал он.Глава российского государства по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в среду прибыл в Астану с двухдневным государственным визитом.

https://ria.ru/20241122/belousov-1985135162.html

россия

казахстан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

андрей белоусов, владимир путин, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, казахстан, касым-жомарт токаев