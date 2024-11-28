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Путин оценил работу Белоусова - РИА Новости, 28.11.2024
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16:56 28.11.2024 (обновлено: 17:52 28.11.2024)
https://ria.ru/20241128/putin-1986274215.html
Путин оценил работу Белоусова
Путин оценил работу Белоусова - РИА Новости, 28.11.2024
Путин оценил работу Белоусова
Министр обороны России Андрей Белоусов "в материале", он разбирается с профессиональными военными в делах, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T16:56
2024-11-28T17:52
андрей белоусов
владимир путин
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
казахстан
касым-жомарт токаев
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АСТАНА, 28 ноя - РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов "в материале", он разбирается с профессиональными военными в делах, заявил президент России Владимир Путин."Министр обороны. Человек, который неплохо разбирается во всех этих мерах, хотя по базовому образованию он прежде всего экономист. Но тем не менее он занимался и беспилотными летальными аппаратами, когда еще был первым вице-премьером. Так что он в материале. Они вместе с профессиональными военными думают над организацией этой работы", - сказал он.Глава российского государства по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в среду прибыл в Астану с двухдневным государственным визитом.
https://ria.ru/20241122/belousov-1985135162.html
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андрей белоусов, владимир путин, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, казахстан, касым-жомарт токаев
Андрей Белоусов, Владимир Путин, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия, Казахстан, Касым-Жомарт Токаев
Путин оценил работу Белоусова

Путин оценил работу Белоусова на посту главы Минобороны: он в материале

© РИА Новости / POOLПрезидент РФ Владимир Путин, президент Белоруссии Александр Лукашенко, министр обороны РФ Андрей Белоусов после заседания в широком составе Совета коллективной безопасности ОДКБ в Астане
Президент РФ Владимир Путин, президент Белоруссии Александр Лукашенко, министр обороны РФ Андрей Белоусов после заседания в широком составе Совета коллективной безопасности ОДКБ в Астане - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© РИА Новости / POOL
Президент РФ Владимир Путин, президент Белоруссии Александр Лукашенко, министр обороны РФ Андрей Белоусов после заседания в широком составе Совета коллективной безопасности ОДКБ в Астане
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АСТАНА, 28 ноя - РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов "в материале", он разбирается с профессиональными военными в делах, заявил президент России Владимир Путин.
«
"Министр обороны. Человек, который неплохо разбирается во всех этих мерах, хотя по базовому образованию он прежде всего экономист. Но тем не менее он занимался и беспилотными летальными аппаратами, когда еще был первым вице-премьером. Так что он в материале. Они вместе с профессиональными военными думают над организацией этой работы", - сказал он.
Глава российского государства по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в среду прибыл в Астану с двухдневным государственным визитом.
Совещание Белоусова в пункте управления группировки войск Север - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
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Андрей БелоусовВладимир ПутинМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)РоссияКазахстанКасым-Жомарт Токаев
 
 
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