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Путин рассказал о разрушительной силе "Орешника" - РИА Новости, 28.11.2024
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Новое оружие России
 
16:52 28.11.2024 (обновлено: 18:54 28.11.2024)
https://ria.ru/20241128/putin-1986272415.html
Путин рассказал о разрушительной силе "Орешника"
Путин рассказал о разрушительной силе "Орешника" - РИА Новости, 28.11.2024
Путин рассказал о разрушительной силе "Орешника"
Поражение от "Орешника" очень серьезное, поражаются объекты на глубине 3-4 укрепленных этажей вниз, заявил журналистам президента России Владимир Путин. РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T16:52
2024-11-28T18:54
новое оружие россии
россия
днепропетровск
ссср
владимир путин
касым-жомарт токаев
первый запуск ракеты "орешник"
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АСТАНА, 28 ноя - РИА Новости. Поражение от "Орешника" очень серьезное, поражаются объекты на глубине 3-4 укрепленных этажей вниз, заявил журналистам президента России Владимир Путин. "Поражение очень серьезное. Все, что находится в центре, превращается в пепел, разлагается на составляющие элементы. Поражаются объекты, находящиеся на глубине 3-4 и даже больше этажей вниз, причем не просто этажей, а укрепленных сооружений", - сказал Путин. Ранее Путин сделал заявление о ходе СВО и успешном испытании новейшей ракеты средней дальности "Орешник". Силами ВС РФ в украинском городе Днепропетровске был поражен один из крупнейших и известных еще со времен СССР промышленных комплексов, который производит в том числе ракетную технику. Российский лидер по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева 27 ноября прибыл в Астану с двухдневным государственным визитом. В среду состоялись переговоры на высшем уровне.
https://ria.ru/20241128/putin-1986220862.html
россия
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россия, днепропетровск, ссср, владимир путин, касым-жомарт токаев, первый запуск ракеты "орешник"
Новое оружие России, Россия, Днепропетровск, СССР, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев, Первый запуск ракеты "Орешник"
Путин рассказал о разрушительной силе "Орешника"

Путин: поражение от Орешника серьезное, поражаются объекты на глубине 3-4 этажей

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время подхода к представителям российских СМИ в Астане
Президент РФ Владимир Путин во время подхода к представителям российских СМИ в Астане - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин во время подхода к представителям российских СМИ в Астане
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АСТАНА, 28 ноя - РИА Новости. Поражение от "Орешника" очень серьезное, поражаются объекты на глубине 3-4 укрепленных этажей вниз, заявил журналистам президента России Владимир Путин.
«
"Поражение очень серьезное. Все, что находится в центре, превращается в пепел, разлагается на составляющие элементы. Поражаются объекты, находящиеся на глубине 3-4 и даже больше этажей вниз, причем не просто этажей, а укрепленных сооружений", - сказал Путин.
Ранее Путин сделал заявление о ходе СВО и успешном испытании новейшей ракеты средней дальности "Орешник". Силами ВС РФ в украинском городе Днепропетровске был поражен один из крупнейших и известных еще со времен СССР промышленных комплексов, который производит в том числе ракетную технику.
Российский лидер по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева 27 ноября прибыл в Астану с двухдневным государственным визитом. В среду состоялись переговоры на высшем уровне.
Президент РФ Владимир Путин перед началом церемонии совместного фотографирования участников сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Астане - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
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Новое оружие РоссииРоссияДнепропетровскСССРВладимир ПутинКасым-Жомарт ТокаевПервый запуск ракеты "Орешник"
 
 
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