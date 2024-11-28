https://ria.ru/20241128/putin-1986272415.html
Путин рассказал о разрушительной силе "Орешника"
Путин рассказал о разрушительной силе "Орешника" - РИА Новости, 28.11.2024
Путин рассказал о разрушительной силе "Орешника"
Поражение от "Орешника" очень серьезное, поражаются объекты на глубине 3-4 укрепленных этажей вниз, заявил журналистам президента России Владимир Путин. РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T16:52
2024-11-28T16:52
2024-11-28T18:54
новое оружие россии
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ссср
владимир путин
касым-жомарт токаев
первый запуск ракеты "орешник"
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АСТАНА, 28 ноя - РИА Новости. Поражение от "Орешника" очень серьезное, поражаются объекты на глубине 3-4 укрепленных этажей вниз, заявил журналистам президента России Владимир Путин. "Поражение очень серьезное. Все, что находится в центре, превращается в пепел, разлагается на составляющие элементы. Поражаются объекты, находящиеся на глубине 3-4 и даже больше этажей вниз, причем не просто этажей, а укрепленных сооружений", - сказал Путин. Ранее Путин сделал заявление о ходе СВО и успешном испытании новейшей ракеты средней дальности "Орешник". Силами ВС РФ в украинском городе Днепропетровске был поражен один из крупнейших и известных еще со времен СССР промышленных комплексов, который производит в том числе ракетную технику. Российский лидер по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева 27 ноября прибыл в Астану с двухдневным государственным визитом. В среду состоялись переговоры на высшем уровне.
https://ria.ru/20241128/putin-1986220862.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, днепропетровск, ссср, владимир путин, касым-жомарт токаев, первый запуск ракеты "орешник"
Новое оружие России, Россия, Днепропетровск, СССР, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев, Первый запуск ракеты "Орешник"
Путин рассказал о разрушительной силе "Орешника"
Путин: поражение от Орешника серьезное, поражаются объекты на глубине 3-4 этажей