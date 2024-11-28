https://ria.ru/20241128/putin-1986269316.html
Путин: предварительных условий для начала переговоров по Украине нет
Путин: предварительных условий для начала переговоров по Украине нет - РИА Новости, 28.11.2024
Путин: предварительных условий для начала переговоров по Украине нет
Предварительных условий для начала переговоров России по Украине нет, есть условия для мира, сказал президент России Владимир Путин. РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T16:47
2024-11-28T16:47
2024-11-28T16:59
специальная военная операция на украине
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владимир путин
касым-жомарт токаев
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АСТАНА, 28 ноя - РИА Новости. Предварительных условий для начала переговоров России по Украине нет, есть условия для мира, сказал президент России Владимир Путин."Я предварительных условий не формулировал, я не говорил, что предварительные условия для начала переговоров такие-то. Я просто говорил о наших условиях мира", - сказал он, комментируя условия переговоров по Украине после испытания "Орешника".Глава российского государства по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в среду прибыл в Астану с двухдневным государственным визитом.
https://ria.ru/20241128/oreshnik-1986268591.html
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россия, украина, в мире, казахстан, владимир путин, касым-жомарт токаев
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, В мире, Казахстан, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев
Путин: предварительных условий для начала переговоров по Украине нет
Путин: предварительных условий для начала переговоров России по Украине нет