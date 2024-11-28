https://ria.ru/20241128/putin-1986269316.html

Путин: предварительных условий для начала переговоров по Украине нет

Путин: предварительных условий для начала переговоров по Украине нет - РИА Новости, 28.11.2024

Путин: предварительных условий для начала переговоров по Украине нет

Предварительных условий для начала переговоров России по Украине нет, есть условия для мира, сказал президент России Владимир Путин. РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T16:47

2024-11-28T16:47

2024-11-28T16:59

специальная военная операция на украине

россия

украина

в мире

казахстан

владимир путин

касым-жомарт токаев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/16/1729482415_0:155:3048:1871_1920x0_80_0_0_62f5763c7c3a29879033a7ea6651bf8b.jpg

АСТАНА, 28 ноя - РИА Новости. Предварительных условий для начала переговоров России по Украине нет, есть условия для мира, сказал президент России Владимир Путин."Я предварительных условий не формулировал, я не говорил, что предварительные условия для начала переговоров такие-то. Я просто говорил о наших условиях мира", - сказал он, комментируя условия переговоров по Украине после испытания "Орешника".Глава российского государства по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в среду прибыл в Астану с двухдневным государственным визитом.

https://ria.ru/20241128/oreshnik-1986268591.html

россия

украина

казахстан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, в мире, казахстан, владимир путин, касым-жомарт токаев