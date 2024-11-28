Рейтинг@Mail.ru
Путин объяснил колебание курса рубля - РИА Новости, 28.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
 
16:42 28.11.2024 (обновлено: 16:49 28.11.2024)
https://ria.ru/20241128/putin-1986267327.html
Путин объяснил колебание курса рубля
Путин объяснил колебание курса рубля - РИА Новости, 28.11.2024
Путин объяснил колебание курса рубля
Колебание курса рубля связано со многими факторами помимо инфляционных процессов, в том числе с платежами в бюджет, ценами на нефть, сообщил президент России... РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T16:42
2024-11-28T16:49
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
владимир путин
россия
казахстан
касым-жомарт токаев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1c/1986206787_0:0:3037:1709_1920x0_80_0_0_dd441718313f3209a1f804cbf94729c3.jpg
АСТАНА, 28 ноя - РИА Новости. Колебание курса рубля связано со многими факторами помимо инфляционных процессов, в том числе с платежами в бюджет, ценами на нефть, сообщил президент России Владимир Путин."Что касается колебания курса рубля, это связано не только с инфляционными процессами, это связано и с платежами в бюджет, это связано с ценами на нефть. Очень много факторов сезонного характера", - сказал Путин журналистам.Глава российского государства по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в среду прибыл в Астану с двухдневным государственным визитом.
https://ria.ru/20241126/siluanov-1985734597.html
россия
казахстан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1c/1986206787_158:0:2889:2048_1920x0_80_0_0_e5ede3acb51f76f89e3de73b833993ff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, владимир путин, россия, казахстан, касым-жомарт токаев
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Владимир Путин, Россия, Казахстан, Касым-Жомарт Токаев
Путин объяснил колебание курса рубля

Путин заявил, что колебание курса рубля связано с многими факторами

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
АСТАНА, 28 ноя - РИА Новости. Колебание курса рубля связано со многими факторами помимо инфляционных процессов, в том числе с платежами в бюджет, ценами на нефть, сообщил президент России Владимир Путин.
«
"Что касается колебания курса рубля, это связано не только с инфляционными процессами, это связано и с платежами в бюджет, это связано с ценами на нефть. Очень много факторов сезонного характера", - сказал Путин журналистам.
Глава российского государства по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в среду прибыл в Астану с двухдневным государственным визитом.
Министр финансов России Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
Силуанов назвал нынешний курс рубля благоприятным для экспортеров
26 ноября, 11:25
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаВладимир ПутинРоссияКазахстанКасым-Жомарт Токаев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала