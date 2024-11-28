https://ria.ru/20241128/putin-1986267327.html
Путин объяснил колебание курса рубля
Путин объяснил колебание курса рубля - РИА Новости, 28.11.2024
Путин объяснил колебание курса рубля
Колебание курса рубля связано со многими факторами помимо инфляционных процессов, в том числе с платежами в бюджет, ценами на нефть, сообщил президент России... РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T16:42
2024-11-28T16:42
2024-11-28T16:49
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
владимир путин
россия
казахстан
касым-жомарт токаев
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АСТАНА, 28 ноя - РИА Новости. Колебание курса рубля связано со многими факторами помимо инфляционных процессов, в том числе с платежами в бюджет, ценами на нефть, сообщил президент России Владимир Путин."Что касается колебания курса рубля, это связано не только с инфляционными процессами, это связано и с платежами в бюджет, это связано с ценами на нефть. Очень много факторов сезонного характера", - сказал Путин журналистам.Глава российского государства по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в среду прибыл в Астану с двухдневным государственным визитом.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, владимир путин, россия, казахстан, касым-жомарт токаев
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Владимир Путин, Россия, Казахстан, Касым-Жомарт Токаев
Путин объяснил колебание курса рубля
Путин заявил, что колебание курса рубля связано с многими факторами