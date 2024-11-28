https://ria.ru/20241128/putin-1986267327.html

Путин объяснил колебание курса рубля

Путин объяснил колебание курса рубля - РИА Новости, 28.11.2024

Путин объяснил колебание курса рубля

Колебание курса рубля связано со многими факторами помимо инфляционных процессов, в том числе с платежами в бюджет, ценами на нефть, сообщил президент России... РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T16:42

2024-11-28T16:42

2024-11-28T16:49

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

владимир путин

россия

казахстан

касым-жомарт токаев

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АСТАНА, 28 ноя - РИА Новости. Колебание курса рубля связано со многими факторами помимо инфляционных процессов, в том числе с платежами в бюджет, ценами на нефть, сообщил президент России Владимир Путин."Что касается колебания курса рубля, это связано не только с инфляционными процессами, это связано и с платежами в бюджет, это связано с ценами на нефть. Очень много факторов сезонного характера", - сказал Путин журналистам.Глава российского государства по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в среду прибыл в Астану с двухдневным государственным визитом.

https://ria.ru/20241126/siluanov-1985734597.html

россия

казахстан

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

экономика, владимир путин, россия, казахстан, касым-жомарт токаев