https://ria.ru/20241128/putin-1986267080.html

Путин назвал "Орешник" оружием высокой точности

Путин назвал "Орешник" оружием высокой точности - РИА Новости, 28.11.2024

Путин назвал "Орешник" оружием высокой точности

Ракетная система "Орешник" работает так, как запланировали его создатели, это оружие высокой точности, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T16:42

2024-11-28T16:42

2024-11-28T16:42

в мире

россия

казахстан

владимир путин

касым-жомарт токаев

первый запуск ракеты "орешник"

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АСТАНА, 28 ноя - РИА Новости. Ракетная система "Орешник" работает так, как запланировали его создатели, это оружие высокой точности, заявил президент РФ Владимир Путин. "Можно, конечно, добавить ещё, и оно будет ещё более мощным, но главное, что принципиальный образец создан, он работает, работает так, как запланировали его создатели. Это оружие высокой точности", - сказал Путин журналистам об "Орешнике". Глава российского государства по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в среду прибыл в Астану с двухдневным государственным визитом.

https://ria.ru/20241128/oreshnik-1986228343.html

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в мире, россия, казахстан, владимир путин, касым-жомарт токаев, первый запуск ракеты "орешник"