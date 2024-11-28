https://ria.ru/20241128/putin-1986265846.html

Путин ответил на вопрос об испытании новых видов вооружений

Путин ответил на вопрос об испытании новых видов вооружений - РИА Новости, 28.11.2024

Путин ответил на вопрос об испытании новых видов вооружений

Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов об испытании новых видов вооружений РФ, заявил, что об этом будет известно в свое время, это тот... РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T16:39

2024-11-28T16:39

2024-11-28T18:55

россия

владимир путин

вооружения

вооруженные силы рф

днепропетровск

ссср

касым-жомарт токаев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1c/1986206787_0:0:3037:1709_1920x0_80_0_0_dd441718313f3209a1f804cbf94729c3.jpg

АСТАНА, 28 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов об испытании новых видов вооружений РФ, заявил, что об этом будет известно в свое время, это тот случай, когда суета неуместна. "Так вам все и скажи. Мы же и про "Орешник" сказали только после его испытания, мы же дотерпели до того момента, когда мы провели это испытание, и по сути - увидели результат. После этого сказали. Ну, куда? Это тот случай, когда суета неуместна", - сказал Путин, отвечая на вопрос об испытании новых видов вооружений РФ.Ранее Путин сделал заявление о ходе СВО и успешном испытании новейшей ракеты средней дальности "Орешник". Силами ВС РФ в украинском городе Днепропетровске был поражен один из крупнейших и известных еще со времен СССР промышленных комплексов, который производит в том числе ракетную технику.Российский лидер по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева 27 ноября прибыл в Астану с двухдневным государственным визитом. В среду состоялись переговоры на высшем уровне.

https://ria.ru/20241128/putin-1986220862.html

россия

днепропетровск

ссср

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, вооружения, вооруженные силы рф, днепропетровск, ссср, касым-жомарт токаев