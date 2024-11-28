https://ria.ru/20241128/putin-1986265846.html
Путин ответил на вопрос об испытании новых видов вооружений
Путин ответил на вопрос об испытании новых видов вооружений - РИА Новости, 28.11.2024
Путин ответил на вопрос об испытании новых видов вооружений
Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов об испытании новых видов вооружений РФ, заявил, что об этом будет известно в свое время, это тот... РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T16:39
2024-11-28T16:39
2024-11-28T18:55
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владимир путин
вооружения
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АСТАНА, 28 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов об испытании новых видов вооружений РФ, заявил, что об этом будет известно в свое время, это тот случай, когда суета неуместна. "Так вам все и скажи. Мы же и про "Орешник" сказали только после его испытания, мы же дотерпели до того момента, когда мы провели это испытание, и по сути - увидели результат. После этого сказали. Ну, куда? Это тот случай, когда суета неуместна", - сказал Путин, отвечая на вопрос об испытании новых видов вооружений РФ.Ранее Путин сделал заявление о ходе СВО и успешном испытании новейшей ракеты средней дальности "Орешник". Силами ВС РФ в украинском городе Днепропетровске был поражен один из крупнейших и известных еще со времен СССР промышленных комплексов, который производит в том числе ракетную технику.Российский лидер по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева 27 ноября прибыл в Астану с двухдневным государственным визитом. В среду состоялись переговоры на высшем уровне.
https://ria.ru/20241128/putin-1986220862.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, вооружения, вооруженные силы рф, днепропетровск, ссср, касым-жомарт токаев
Россия, Владимир Путин, Вооружения, Вооруженные силы РФ, Днепропетровск, СССР, Касым-Жомарт Токаев
Путин ответил на вопрос об испытании новых видов вооружений
Путин ответил на вопрос об испытании новых видов оружия: узнаете в свое время