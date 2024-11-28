https://ria.ru/20241128/putin-1986264603.html
Россия не допустит получения Киевом ядерного оружия, заявил Путин
Россия не допустит получения Киевом ядерного оружия, заявил Путин - РИА Новости, 28.11.2024
Россия не допустит получения Киевом ядерного оружия, заявил Путин
Россия не допустит получения Киевом ядерного оружия, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T16:35
2024-11-28T16:35
2024-11-28T16:43
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АСТАНА, 28 ноя - РИА Новости. Россия не допустит получения Киевом ядерного оружия, заявил президент РФ Владимир Путин."Как вы думаете, на уровне здравого смысла? Если страна, с которой мы по сути сейчас ведем боевые действия, становится ядерной державой, что нам делать? В этом случае мы будем принимать и использовать все, я хочу это подчеркнуть, именно все имеющиеся в распоряжении России средства поражения - все. Мы этого не допустим.. Мы будем следить за каждым их шагом", - сказал Путин журналистам, отвечая на вопрос о реакции России на возможную передачу Киеву ядерного оружия.Глава российского государства по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в среду прибыл в Астану с двухдневным государственным визитом.
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россия, в мире, киев, казахстан, владимир путин, касым-жомарт токаев, украина
Россия, В мире, Киев, Казахстан, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев, Украина
Россия не допустит получения Киевом ядерного оружия, заявил Путин
Путин: Россия не допустит получения Киевом ядерного оружия