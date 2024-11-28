https://ria.ru/20241128/putin-1986262050.html
Путин прокомментировал отсутствие Армении на встрече ОДКБ
Путин прокомментировал отсутствие Армении на встрече ОДКБ - РИА Новости, 28.11.2024
Путин прокомментировал отсутствие Армении на встрече ОДКБ
Президент РФ Владимир Путин прокомментировал отсутствие Армении на встрече ОДКБ в Астане, отметив, что каждая страна вправе выбирать, что будет делать в области РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T16:27
2024-11-28T16:27
2024-11-28T16:33
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АСТАНА , 28 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин прокомментировал отсутствие Армении на встрече ОДКБ в Астане, отметив, что каждая страна вправе выбирать, что будет делать в области безопасности."Каждая страна сама вправе выбирать, что и как она хочет делать в области обеспечения своей безопасности. Я думаю, что сегодняшняя ситуация между Арменией и ОДКБ, скорее всего, продиктована внутриполитическими процессами в самой Армении", - сказал журналистам Путин, комментируя отсутствие Армении на встрече ОДКБ в Астане.Российский лидер по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева 27 ноября прибыл в Астану с двухдневным государственным визитом. В среду состоялись переговоры на высшем уровне.В четверг Путин принял участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ. Казахстан в этом году председательствует в организации.В работе саммита участвуют все руководители государств, кроме Армении, которая заморозила членство в объединении.
https://ria.ru/20241128/kazahstan-1986263749.html
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армения, владимир путин, астана, казахстан, касым-жомарт токаев, одкб
Армения, Владимир Путин, Астана, Казахстан, Касым-Жомарт Токаев, ОДКБ
Путин прокомментировал отсутствие Армении на встрече ОДКБ
Путин из-за отсутствия Армении на встрече ОДКБ заявил, что она вправе выбирать