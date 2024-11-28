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Путин оценил вероятность возвращения Еревана к работе в ОДКБ - РИА Новости, 28.11.2024
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16:25 28.11.2024 (обновлено: 16:32 28.11.2024)
https://ria.ru/20241128/putin-1986260806.html
Путин оценил вероятность возвращения Еревана к работе в ОДКБ
Путин оценил вероятность возвращения Еревана к работе в ОДКБ - РИА Новости, 28.11.2024
Путин оценил вероятность возвращения Еревана к работе в ОДКБ
Армения не заявляла о желании выхода из ОДКБ, вероятность возврата Еревана к полноценной работе в ОДКБ есть, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T16:25
2024-11-28T16:32
армения
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в мире
владимир путин
одкб
касым-жомарт токаев
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АСТАНА, 28 ноя - РИА Новости. Армения не заявляла о желании выхода из ОДКБ, вероятность возврата Еревана к полноценной работе в ОДКБ есть, заявил президент России Владимир Путин."Армения не заявила о выходе (из ОДКБ - ред.), во всяком случае пока. Она заявила, что берет паузу, но при этом она поддерживает все документы, которые принимают в ходе сегодняшней нашей встречи... Если это так, значит, существует возможность, что Армения вернется к полноформатной работе в рамках этого объединения", - сказал Путин журналистам.Российский лидер по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева 27 ноября прибыл в Астану с двухдневным государственным визитом. В среду состоялись переговоры на высшем уровне.
https://ria.ru/20241128/kazahstan-1986263749.html
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армения, ереван, в мире, владимир путин, одкб, касым-жомарт токаев, россия
Армения, Ереван, В мире, Владимир Путин, ОДКБ, Касым-Жомарт Токаев, Россия
Путин оценил вероятность возвращения Еревана к работе в ОДКБ

Путин заявил о вероятности возвращения Еревана к работе в ОДКБ

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© РИА Новости / POOL
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АСТАНА, 28 ноя - РИА Новости. Армения не заявляла о желании выхода из ОДКБ, вероятность возврата Еревана к полноценной работе в ОДКБ есть, заявил президент России Владимир Путин.
"Армения не заявила о выходе (из ОДКБ - ред.), во всяком случае пока. Она заявила, что берет паузу, но при этом она поддерживает все документы, которые принимают в ходе сегодняшней нашей встречи... Если это так, значит, существует возможность, что Армения вернется к полноформатной работе в рамках этого объединения", - сказал Путин журналистам.
Российский лидер по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева 27 ноября прибыл в Астану с двухдневным государственным визитом. В среду состоялись переговоры на высшем уровне.
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи в Астане - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
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АрменияЕреванВ миреВладимир ПутинОДКБКасым-Жомарт ТокаевРоссия
 
 
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