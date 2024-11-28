https://ria.ru/20241128/putin-1986258409.html

Необходимо делать все для укрепления отношений с Казахстаном, заявил Путин

Необходимо делать все для укрепления отношений с Казахстаном, заявил Путин - РИА Новости, 28.11.2024

Необходимо делать все для укрепления отношений с Казахстаном, заявил Путин

Нельзя предпринимать шаги, которые бы вредили отношениям России и Казахстана, наоборот, нужно делать все для укрепления этих отношений, заявил президент РФ... РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T16:17

2024-11-28T16:17

2024-11-28T16:23

казахстан

россия

владимир путин

касым-жомарт токаев

в мире

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АСТАНА, 28 ноя - РИА Новости. Нельзя предпринимать шаги, которые бы вредили отношениям России и Казахстана, наоборот, нужно делать все для укрепления этих отношений, заявил президент РФ Владимир Путин."Казахстан - практически русскоговорящая страна. К сожалению, всегда много людей со своим мнением по поводу того, что и как нужно делать, со своей критикой происходящих процессов - и в российском обществе, и в казахстанском. Не всегда эта позиция, эта критика соответствует интересам наших государств, в том числе российского государства. Не всегда это идет на пользу. На мой взгляд, нужно делать все для того, чтобы укреплять наши связи, но ни в коем случае не предпринимать шаги, которые вредили бы нашим отношениям", - сказал журналистам российский лидер.Путин по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в среду прибыл в Астану с двухдневным государственным визитом.

https://ria.ru/20241128/putin-1986259721.html

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казахстан, россия, владимир путин, касым-жомарт токаев, в мире