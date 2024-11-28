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Необходимо делать все для укрепления отношений с Казахстаном, заявил Путин - РИА Новости, 28.11.2024
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16:17 28.11.2024 (обновлено: 16:23 28.11.2024)
https://ria.ru/20241128/putin-1986258409.html
Необходимо делать все для укрепления отношений с Казахстаном, заявил Путин
Необходимо делать все для укрепления отношений с Казахстаном, заявил Путин - РИА Новости, 28.11.2024
Необходимо делать все для укрепления отношений с Казахстаном, заявил Путин
Нельзя предпринимать шаги, которые бы вредили отношениям России и Казахстана, наоборот, нужно делать все для укрепления этих отношений, заявил президент РФ... РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T16:17
2024-11-28T16:23
казахстан
россия
владимир путин
касым-жомарт токаев
в мире
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АСТАНА, 28 ноя - РИА Новости. Нельзя предпринимать шаги, которые бы вредили отношениям России и Казахстана, наоборот, нужно делать все для укрепления этих отношений, заявил президент РФ Владимир Путин."Казахстан - практически русскоговорящая страна. К сожалению, всегда много людей со своим мнением по поводу того, что и как нужно делать, со своей критикой происходящих процессов - и в российском обществе, и в казахстанском. Не всегда эта позиция, эта критика соответствует интересам наших государств, в том числе российского государства. Не всегда это идет на пользу. На мой взгляд, нужно делать все для того, чтобы укреплять наши связи, но ни в коем случае не предпринимать шаги, которые вредили бы нашим отношениям", - сказал журналистам российский лидер.Путин по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в среду прибыл в Астану с двухдневным государственным визитом.
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казахстан, россия, владимир путин, касым-жомарт токаев, в мире
Казахстан, Россия, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев, В мире
Необходимо делать все для укрепления отношений с Казахстаном, заявил Путин

Путин: нужно делать все для укрепления отношений между Россией и Казахстаном

© РИА Новости / Сергей Ильин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© РИА Новости / Сергей Ильин
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АСТАНА, 28 ноя - РИА Новости. Нельзя предпринимать шаги, которые бы вредили отношениям России и Казахстана, наоборот, нужно делать все для укрепления этих отношений, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Казахстан - практически русскоговорящая страна. К сожалению, всегда много людей со своим мнением по поводу того, что и как нужно делать, со своей критикой происходящих процессов - и в российском обществе, и в казахстанском. Не всегда эта позиция, эта критика соответствует интересам наших государств, в том числе российского государства. Не всегда это идет на пользу. На мой взгляд, нужно делать все для того, чтобы укреплять наши связи, но ни в коем случае не предпринимать шаги, которые вредили бы нашим отношениям", - сказал журналистам российский лидер.
Путин по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в среду прибыл в Астану с двухдневным государственным визитом.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
Путин допустил сотрудничество с Казахстаном по атомной энергетике
Вчера, 16:21
 
КазахстанРоссияВладимир ПутинКасым-Жомарт ТокаевВ мире
 
 
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