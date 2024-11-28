Рейтинг@Mail.ru
Путин высказался о тех, кто исполняет приказы узурпаторов на Украине - РИА Новости, 28.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:58 28.11.2024 (обновлено: 14:14 28.11.2024)
https://ria.ru/20241128/putin-1986215651.html
Путин высказался о тех, кто исполняет приказы узурпаторов на Украине
Путин высказался о тех, кто исполняет приказы узурпаторов на Украине - РИА Новости, 28.11.2024
Путин высказался о тех, кто исполняет приказы узурпаторов на Украине
Президент России Владимир Путин заявил, что те, кто исполняет приказы узурпаторов власти на Украине, становятся соучастниками их преступлений. РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T13:58
2024-11-28T14:14
специальная военная операция на украине
украина
россия
казахстан
владимир путин
касым-жомарт токаев
одкб
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1c/1986206787_0:0:3037:1709_1920x0_80_0_0_dd441718313f3209a1f804cbf94729c3.jpg
АСТАНА, 28 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что те, кто исполняет приказы узурпаторов власти на Украине, становятся соучастниками их преступлений. "Они (власти Украины - ред.) сегодня полностью нелегитимны, и, исходя чисто из юридической точки зрения, не имеют даже права отдавать приказы вооруженным силам, поскольку они узурпаторы власти. Кстати говоря, те кто исполняет эти приказы, тоже становятся соучастниками преступления подобного рода", - сказал Путин на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ. Российский лидер по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева 27 ноября прибыл в Астану с двухдневным государственным визитом. В среду состоялись переговоры на высшем уровне. В четверг президент России вместе с другими лидерами принимает участие в очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, которая проходит в Астане. Казахстан в этом году председательствует в организации.
https://ria.ru/20241115/ukraina-1983845209.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
россия
казахстан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1c/1986206787_158:0:2889:2048_1920x0_80_0_0_e5ede3acb51f76f89e3de73b833993ff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, казахстан, владимир путин, касым-жомарт токаев, одкб
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Казахстан, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев, ОДКБ
Путин высказался о тех, кто исполняет приказы узурпаторов на Украине

Путин назвал исполнителей приказов узурпаторов власти на Украине соучастниками

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
АСТАНА, 28 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что те, кто исполняет приказы узурпаторов власти на Украине, становятся соучастниками их преступлений.
"Они (власти Украины - ред.) сегодня полностью нелегитимны, и, исходя чисто из юридической точки зрения, не имеют даже права отдавать приказы вооруженным силам, поскольку они узурпаторы власти. Кстати говоря, те кто исполняет эти приказы, тоже становятся соучастниками преступления подобного рода", - сказал Путин на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
Украина решилась на беспрецедентный шаг
15 ноября, 08:00
Российский лидер по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева 27 ноября прибыл в Астану с двухдневным государственным визитом. В среду состоялись переговоры на высшем уровне.
В четверг президент России вместе с другими лидерами принимает участие в очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, которая проходит в Астане. Казахстан в этом году председательствует в организации.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияКазахстанВладимир ПутинКасым-Жомарт ТокаевОДКБ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала