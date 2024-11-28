https://ria.ru/20241128/putin-1986215651.html
Путин высказался о тех, кто исполняет приказы узурпаторов на Украине
Путин высказался о тех, кто исполняет приказы узурпаторов на Украине - РИА Новости, 28.11.2024
Путин высказался о тех, кто исполняет приказы узурпаторов на Украине
Президент России Владимир Путин заявил, что те, кто исполняет приказы узурпаторов власти на Украине, становятся соучастниками их преступлений. РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T13:58
2024-11-28T13:58
2024-11-28T14:14
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АСТАНА, 28 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что те, кто исполняет приказы узурпаторов власти на Украине, становятся соучастниками их преступлений. "Они (власти Украины - ред.) сегодня полностью нелегитимны, и, исходя чисто из юридической точки зрения, не имеют даже права отдавать приказы вооруженным силам, поскольку они узурпаторы власти. Кстати говоря, те кто исполняет эти приказы, тоже становятся соучастниками преступления подобного рода", - сказал Путин на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ. Российский лидер по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева 27 ноября прибыл в Астану с двухдневным государственным визитом. В среду состоялись переговоры на высшем уровне. В четверг президент России вместе с другими лидерами принимает участие в очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, которая проходит в Астане. Казахстан в этом году председательствует в организации.
https://ria.ru/20241115/ukraina-1983845209.html
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украина, россия, казахстан, владимир путин, касым-жомарт токаев, одкб
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Казахстан, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев, ОДКБ
Путин высказался о тех, кто исполняет приказы узурпаторов на Украине
Путин назвал исполнителей приказов узурпаторов власти на Украине соучастниками