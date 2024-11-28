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Путин: нынешнее поколение встало на пути у тех, кто хочет разрушить Россию
Путин: нынешнее поколение встало на пути у тех, кто хочет разрушить Россию - РИА Новости, 28.11.2024
Путин: нынешнее поколение встало на пути у тех, кто хочет разрушить Россию
На долю нынешнего поколения россиян выпала необходимость встать на пути тех сил, которые в очередной раз решили разрушить Россию, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T13:54
2024-11-28T13:54
2024-11-28T14:25
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АСТАНА, 28 ноя - РИА Новости. На долю нынешнего поколения россиян выпала необходимость встать на пути тех сил, которые в очередной раз решили разрушить Россию, заявил президент РФ Владимир Путин. "Наши бойцы <...> видят, что на их долю, на долю, пожалуй, нашего поколения в целом, выпало, как это было не раз в нашей истории, встать на пути тех сил, которые в очередной раз решили разрушить Россию, нанести ей, как они говорят сегодня, "стратегическое поражение". Поэтому наши парни воюют за Родину, за будущее России и своих детей", - сказал Путин на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ. В четверг президент России вместе с другими лидерами принимает участие в очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, которая проходит в Астане. Казахстан в этом году председательствует в организации.
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россия, астана, владимир путин, одкб, казахстан
Специальная военная операция на Украине, Россия, Астана, Владимир Путин, ОДКБ, Казахстан
Путин: нынешнее поколение встало на пути у тех, кто хочет разрушить Россию
Путин заявил, что нынешнее поколение встало на пути сил, решивших разрушить РФ