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Россия вынуждена пойти на испытания "Орешника", заявил Путин - РИА Новости, 28.11.2024
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13:39 28.11.2024 (обновлено: 13:58 28.11.2024)
https://ria.ru/20241128/putin-1986209715.html
Россия вынуждена пойти на испытания "Орешника", заявил Путин
Россия вынуждена пойти на испытания "Орешника", заявил Путин - РИА Новости, 28.11.2024
Россия вынуждена пойти на испытания "Орешника", заявил Путин
Россия вынуждена пойти на испытания "Орешника" в ответ на удары дальнобойными ракетами по Брянской и Курской областям, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T13:39
2024-11-28T13:58
россия
курская область
казахстан
владимир путин
касым-жомарт токаев
одкб
первый запуск ракеты "орешник"
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АСТАНА, 28 ноя - РИА Новости. Россия вынуждена пойти на испытания "Орешника" в ответ на удары дальнобойными ракетами по Брянской и Курской областям, заявил президент РФ Владимир Путин. "И, наконец, новейшая гиперзвуковая ударная система "Орешник" в неядерном исполнении. Мы вынуждены были пойти на ее испытание в боевых условиях - именно вынуждены, - как я уже сказал, в ответ на удары западным оружием по территории Брянской и Курской областей ракетами ATACMS и Storm Shadow", - сказал Путин во время выступления на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ. Российский лидер по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева 27 ноября прибыл в Астану с двухдневным государственным визитом. В среду состоялись переговоры на высшем уровне. В четверг президент России вместе с другими лидерами принимает участие в очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, которая проходит в Астане. Казахстан в этом году председательствует в организации.
https://ria.ru/20241128/oreshnik-1986204494.html
россия
курская область
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россия, курская область, казахстан, владимир путин, касым-жомарт токаев, одкб, первый запуск ракеты "орешник"
Россия, Курская область, Казахстан, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев, ОДКБ, Первый запуск ракеты "Орешник"
Россия вынуждена пойти на испытания "Орешника", заявил Путин

Путин заявил, что Россия вынуждена испытать "Орешник" из-за ударов ВСУ

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на заседании в узком составе Совета коллективной безопасности ОДКБ в Астане
Президент РФ Владимир Путин на заседании в узком составе Совета коллективной безопасности ОДКБ в Астане - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин на заседании в узком составе Совета коллективной безопасности ОДКБ в Астане
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АСТАНА, 28 ноя - РИА Новости. Россия вынуждена пойти на испытания "Орешника" в ответ на удары дальнобойными ракетами по Брянской и Курской областям, заявил президент РФ Владимир Путин.
"И, наконец, новейшая гиперзвуковая ударная система "Орешник" в неядерном исполнении. Мы вынуждены были пойти на ее испытание в боевых условиях - именно вынуждены, - как я уже сказал, в ответ на удары западным оружием по территории Брянской и Курской областей ракетами ATACMS и Storm Shadow", - сказал Путин во время выступления на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.
Российский лидер по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева 27 ноября прибыл в Астану с двухдневным государственным визитом. В среду состоялись переговоры на высшем уровне.
В четверг президент России вместе с другими лидерами принимает участие в очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, которая проходит в Астане. Казахстан в этом году председательствует в организации.
Путин рассказал, как работает Орешник - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
Путин сравнил массированный удар "Орешником" с ядерным
Вчера, 13:21
 
РоссияКурская областьКазахстанВладимир ПутинКасым-Жомарт ТокаевОДКБПервый запуск ракеты "Орешник"
 
 
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