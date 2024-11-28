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Россия вынуждена пойти на испытания "Орешника", заявил Путин
Россия вынуждена пойти на испытания "Орешника", заявил Путин - РИА Новости, 28.11.2024
Россия вынуждена пойти на испытания "Орешника", заявил Путин
Россия вынуждена пойти на испытания "Орешника" в ответ на удары дальнобойными ракетами по Брянской и Курской областям, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T13:39
2024-11-28T13:39
2024-11-28T13:58
россия
курская область
казахстан
владимир путин
касым-жомарт токаев
одкб
первый запуск ракеты "орешник"
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АСТАНА, 28 ноя - РИА Новости. Россия вынуждена пойти на испытания "Орешника" в ответ на удары дальнобойными ракетами по Брянской и Курской областям, заявил президент РФ Владимир Путин. "И, наконец, новейшая гиперзвуковая ударная система "Орешник" в неядерном исполнении. Мы вынуждены были пойти на ее испытание в боевых условиях - именно вынуждены, - как я уже сказал, в ответ на удары западным оружием по территории Брянской и Курской областей ракетами ATACMS и Storm Shadow", - сказал Путин во время выступления на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ. Российский лидер по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева 27 ноября прибыл в Астану с двухдневным государственным визитом. В среду состоялись переговоры на высшем уровне. В четверг президент России вместе с другими лидерами принимает участие в очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, которая проходит в Астане. Казахстан в этом году председательствует в организации.
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россия, курская область, казахстан, владимир путин, касым-жомарт токаев, одкб, первый запуск ракеты "орешник"
Россия, Курская область, Казахстан, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев, ОДКБ, Первый запуск ракеты "Орешник"
Россия вынуждена пойти на испытания "Орешника", заявил Путин
Путин заявил, что Россия вынуждена испытать "Орешник" из-за ударов ВСУ