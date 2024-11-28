https://ria.ru/20241128/putin-1986209715.html

Россия вынуждена пойти на испытания "Орешника", заявил Путин

Россия вынуждена пойти на испытания "Орешника", заявил Путин - РИА Новости, 28.11.2024

Россия вынуждена пойти на испытания "Орешника", заявил Путин

Россия вынуждена пойти на испытания "Орешника" в ответ на удары дальнобойными ракетами по Брянской и Курской областям, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T13:39

2024-11-28T13:39

2024-11-28T13:58

россия

курская область

казахстан

владимир путин

касым-жомарт токаев

одкб

первый запуск ракеты "орешник"

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АСТАНА, 28 ноя - РИА Новости. Россия вынуждена пойти на испытания "Орешника" в ответ на удары дальнобойными ракетами по Брянской и Курской областям, заявил президент РФ Владимир Путин. "И, наконец, новейшая гиперзвуковая ударная система "Орешник" в неядерном исполнении. Мы вынуждены были пойти на ее испытание в боевых условиях - именно вынуждены, - как я уже сказал, в ответ на удары западным оружием по территории Брянской и Курской областей ракетами ATACMS и Storm Shadow", - сказал Путин во время выступления на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ. Российский лидер по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева 27 ноября прибыл в Астану с двухдневным государственным визитом. В среду состоялись переговоры на высшем уровне. В четверг президент России вместе с другими лидерами принимает участие в очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, которая проходит в Астане. Казахстан в этом году председательствует в организации.

https://ria.ru/20241128/oreshnik-1986204494.html

россия

курская область

казахстан

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россия, курская область, казахстан, владимир путин, касым-жомарт токаев, одкб, первый запуск ракеты "орешник"