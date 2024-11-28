https://ria.ru/20241128/putin-1986208553.html

Путин: модификации "Искандера" являются аналогами трех модификаций ATACMS

Путин: модификации "Искандера" являются аналогами трех модификаций ATACMS - РИА Новости, 28.11.2024

Путин: модификации "Искандера" являются аналогами трех модификаций ATACMS

Модификации ракетной системы "Искандер" являются российскими аналогами всех трех модификаций ракет ATACMS, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T13:33

2024-11-28T13:33

2024-11-28T14:16

специальная военная операция на украине

ракета "орешник"

первый запуск ракеты "орешник"

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россия

казахстан

астана

касым-жомарт токаев

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Модификации ракетной системы "Искандер" являются российскими аналогами всех трех модификаций ракет ATACMS, заявил президент России Владимир Путин."Российский аналог всех трех модификаций ATACMS - это российская ракетная система "Искандер" и ее различные модификации. Массовое участие в тротиловом эквиваленте примерно одинаковое, дальность у "Искандера" больше", - сказал Путин на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.Российский лидер по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева 27 ноября прибыл в Астану с двухдневным государственным визитом. В среду состоялись переговоры на высшем уровне.В четверг президент России вместе с другими лидерами принимает участие в очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, которая проходит в Астане. Казахстан в этом году председательствует в организации.

https://ria.ru/20241122/oreshnik-1985132563.html

россия

казахстан

астана

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ракета "орешник", первый запуск ракеты "орешник", владимир путин, россия, казахстан, астана, касым-жомарт токаев, одкб, безопасность