https://ria.ru/20241128/putin-1986208553.html
Путин: модификации "Искандера" являются аналогами трех модификаций ATACMS
Путин: модификации "Искандера" являются аналогами трех модификаций ATACMS - РИА Новости, 28.11.2024
Путин: модификации "Искандера" являются аналогами трех модификаций ATACMS
Модификации ракетной системы "Искандер" являются российскими аналогами всех трех модификаций ракет ATACMS, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T13:33
2024-11-28T13:33
2024-11-28T14:16
специальная военная операция на украине
ракета "орешник"
первый запуск ракеты "орешник"
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Модификации ракетной системы "Искандер" являются российскими аналогами всех трех модификаций ракет ATACMS, заявил президент России Владимир Путин."Российский аналог всех трех модификаций ATACMS - это российская ракетная система "Искандер" и ее различные модификации. Массовое участие в тротиловом эквиваленте примерно одинаковое, дальность у "Искандера" больше", - сказал Путин на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.Российский лидер по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева 27 ноября прибыл в Астану с двухдневным государственным визитом. В среду состоялись переговоры на высшем уровне.В четверг президент России вместе с другими лидерами принимает участие в очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, которая проходит в Астане. Казахстан в этом году председательствует в организации.
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Путин: модификации "Искандера" являются аналогами трех модификаций ATACMS
Путин: модификации "Искандера" являются аналогами всех трех модификаций ATACMS