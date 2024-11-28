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Путин: модификации "Искандера" являются аналогами трех модификаций ATACMS - РИА Новости, 28.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:33 28.11.2024 (обновлено: 14:16 28.11.2024)
https://ria.ru/20241128/putin-1986208553.html
Путин: модификации "Искандера" являются аналогами трех модификаций ATACMS
Путин: модификации "Искандера" являются аналогами трех модификаций ATACMS - РИА Новости, 28.11.2024
Путин: модификации "Искандера" являются аналогами трех модификаций ATACMS
Модификации ракетной системы "Искандер" являются российскими аналогами всех трех модификаций ракет ATACMS, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T13:33
2024-11-28T14:16
специальная военная операция на украине
ракета "орешник"
первый запуск ракеты "орешник"
владимир путин
россия
казахстан
астана
касым-жомарт токаев
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Модификации ракетной системы "Искандер" являются российскими аналогами всех трех модификаций ракет ATACMS, заявил президент России Владимир Путин."Российский аналог всех трех модификаций ATACMS - это российская ракетная система "Искандер" и ее различные модификации. Массовое участие в тротиловом эквиваленте примерно одинаковое, дальность у "Искандера" больше", - сказал Путин на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.Российский лидер по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева 27 ноября прибыл в Астану с двухдневным государственным визитом. В среду состоялись переговоры на высшем уровне.В четверг президент России вместе с другими лидерами принимает участие в очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, которая проходит в Астане. Казахстан в этом году председательствует в организации.
https://ria.ru/20241122/oreshnik-1985132563.html
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ракета "орешник", первый запуск ракеты "орешник", владимир путин, россия, казахстан, астана, касым-жомарт токаев, одкб, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Ракета "Орешник", Первый запуск ракеты "Орешник", Владимир Путин, Россия, Казахстан, Астана, Касым-Жомарт Токаев, ОДКБ, Безопасность
Путин: модификации "Искандера" являются аналогами трех модификаций ATACMS

Путин: модификации "Искандера" являются аналогами всех трех модификаций ATACMS

© РИА Новости / Министерство обороны России | Перейти в медиабанкПуск крылатой ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер"
Пуск крылатой ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса Искандер - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© РИА Новости / Министерство обороны России
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Пуск крылатой ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер". Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Модификации ракетной системы "Искандер" являются российскими аналогами всех трех модификаций ракет ATACMS, заявил президент России Владимир Путин.
"Российский аналог всех трех модификаций ATACMS - это российская ракетная система "Искандер" и ее различные модификации. Массовое участие в тротиловом эквиваленте примерно одинаковое, дальность у "Искандера" больше", - сказал Путин на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.
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Российский лидер по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева 27 ноября прибыл в Астану с двухдневным государственным визитом. В среду состоялись переговоры на высшем уровне.
В четверг президент России вместе с другими лидерами принимает участие в очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, которая проходит в Астане. Казахстан в этом году председательствует в организации.
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22 ноября, 09:54
 
Специальная военная операция на УкраинеРакета "Орешник"Первый запуск ракеты "Орешник"Владимир ПутинРоссияКазахстанАстанаКасым-Жомарт ТокаевОДКББезопасность
 
 
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