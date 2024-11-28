https://ria.ru/20241128/putin-1986207966.html

Путин назвал главное условие победы России в украинском конфликте

Путин назвал главное условие победы России в украинском конфликте - РИА Новости, 28.11.2024

Путин назвал главное условие победы России в украинском конфликте

Для победы России в украинском конфликте необходима техника и боекомплекты, но самый главный аспект - наличие мотивации, внутренняя готовность человека к... РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T13:32

2024-11-28T13:32

2024-11-28T13:32

россия

казахстан

владимир путин

касым-жомарт токаев

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АСТАНА, 28 ноя - РИА Новости. Для победы России в украинском конфликте необходима техника и боекомплекты, но самый главный аспект - наличие мотивации, внутренняя готовность человека к борьбе, заявил президент РФ Владимир Путин. "Самое главное заключается в том, что даже при наличии самого современного оружия судьба любого военного конфликта, в том числе и специальной военной операции, решается на земле, на поле боя - в конечном итоге все зависит от солдата. Разумеется, для победы необходимы и техника, и боевой комплект. Но самое главное – мотивация, внутренняя готовность человека к борьбе, а если потребуется и к самопожертвованию во имя Отечества", - сказал Путин. Путин по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в среду прибыл в Астану с двухдневным государственным визитом.

https://ria.ru/20241128/putin-1986206910.html

россия

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россия, казахстан, владимир путин, касым-жомарт токаев