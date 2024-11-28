https://ria.ru/20241128/putin-1986207966.html
Путин назвал главное условие победы России в украинском конфликте
Путин назвал главное условие победы России в украинском конфликте - РИА Новости, 28.11.2024
Путин назвал главное условие победы России в украинском конфликте
Для победы России в украинском конфликте необходима техника и боекомплекты, но самый главный аспект - наличие мотивации, внутренняя готовность человека к... РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T13:32
2024-11-28T13:32
2024-11-28T13:32
россия
казахстан
владимир путин
касым-жомарт токаев
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АСТАНА, 28 ноя - РИА Новости. Для победы России в украинском конфликте необходима техника и боекомплекты, но самый главный аспект - наличие мотивации, внутренняя готовность человека к борьбе, заявил президент РФ Владимир Путин. "Самое главное заключается в том, что даже при наличии самого современного оружия судьба любого военного конфликта, в том числе и специальной военной операции, решается на земле, на поле боя - в конечном итоге все зависит от солдата. Разумеется, для победы необходимы и техника, и боевой комплект. Но самое главное – мотивация, внутренняя готовность человека к борьбе, а если потребуется и к самопожертвованию во имя Отечества", - сказал Путин. Путин по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в среду прибыл в Астану с двухдневным государственным визитом.
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россия, казахстан, владимир путин, касым-жомарт токаев
Россия, Казахстан, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев
Путин назвал главное условие победы России в украинском конфликте
Путин заявил, что для победы главное готовность к борьбе