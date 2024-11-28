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Путин оценил дальность российской ракеты Х-101 - РИА Новости, 28.11.2024
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13:30 28.11.2024 (обновлено: 13:36 28.11.2024)
https://ria.ru/20241128/putin-1986207229.html
Путин оценил дальность российской ракеты Х-101
Путин оценил дальность российской ракеты Х-101 - РИА Новости, 28.11.2024
Путин оценил дальность российской ракеты Х-101
Российская ракета Х-101 значительно превышает системы европейского производства по дальности, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T13:30
2024-11-28T13:36
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АСТАНА, 27 ноя - РИА Новости. Российская ракета Х-101 значительно превышает системы европейского производства по дальности, заявил президент России Владимир Путин. "Ракета воздушного базирования Storm Shadow, французская Scalp и немецкий Taurus имеют боевую часть где-то 450-480 килограмм в тротиловом эквиваленте, дальность 500-650 километров, 650 - это немецкая ракета Taurus. Российский аналог этих систем - это ракета воздушного базирования Х-101, имеет сопоставимую по мощности боевую часть, но значительно превышает каждую из систем европейского производства по дальности", - сказал Путин на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ. Путин в среду прибыл в Астану с двухдневным государственным визитом. Переговоры на высшем уровне состоялись в среду в резиденции президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева "Акорда".
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россия, казахстан, владимир путин, касым-жомарт токаев, одкб, в мире
Россия, Казахстан, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев, ОДКБ, В мире
Путин оценил дальность российской ракеты Х-101

Путин заявил, что Х-101 превосходит европейские системы по дальности

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время визита в Казахстан
Президент РФ Владимир Путин во время визита в Казахстан - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Президент РФ Владимир Путин во время визита в Казахстан
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АСТАНА, 27 ноя - РИА Новости. Российская ракета Х-101 значительно превышает системы европейского производства по дальности, заявил президент России Владимир Путин.
"Ракета воздушного базирования Storm Shadow, французская Scalp и немецкий Taurus имеют боевую часть где-то 450-480 килограмм в тротиловом эквиваленте, дальность 500-650 километров, 650 - это немецкая ракета Taurus. Российский аналог этих систем - это ракета воздушного базирования Х-101, имеет сопоставимую по мощности боевую часть, но значительно превышает каждую из систем европейского производства по дальности", - сказал Путин на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.
Путин в среду прибыл в Астану с двухдневным государственным визитом. Переговоры на высшем уровне состоялись в среду в резиденции президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева "Акорда".
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РоссияКазахстанВладимир ПутинКасым-Жомарт ТокаевОДКБВ мире
 
 
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