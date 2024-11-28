https://ria.ru/20241128/putin-1986207229.html

Путин оценил дальность российской ракеты Х-101

Путин оценил дальность российской ракеты Х-101 - РИА Новости, 28.11.2024

Путин оценил дальность российской ракеты Х-101

Российская ракета Х-101 значительно превышает системы европейского производства по дальности, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T13:30

2024-11-28T13:30

2024-11-28T13:36

россия

казахстан

владимир путин

касым-жомарт токаев

одкб

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1c/1986206787_0:0:3037:1709_1920x0_80_0_0_dd441718313f3209a1f804cbf94729c3.jpg

АСТАНА, 27 ноя - РИА Новости. Российская ракета Х-101 значительно превышает системы европейского производства по дальности, заявил президент России Владимир Путин. "Ракета воздушного базирования Storm Shadow, французская Scalp и немецкий Taurus имеют боевую часть где-то 450-480 килограмм в тротиловом эквиваленте, дальность 500-650 километров, 650 - это немецкая ракета Taurus. Российский аналог этих систем - это ракета воздушного базирования Х-101, имеет сопоставимую по мощности боевую часть, но значительно превышает каждую из систем европейского производства по дальности", - сказал Путин на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ. Путин в среду прибыл в Астану с двухдневным государственным визитом. Переговоры на высшем уровне состоялись в среду в резиденции президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева "Акорда".

https://ria.ru/20241128/oreshnik-1986204494.html

россия

казахстан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, казахстан, владимир путин, касым-жомарт токаев, одкб, в мире