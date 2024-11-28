Рейтинг@Mail.ru
Россия будет выбирать средства поражения, исходя из угроз, заявил Путин - РИА Новости, 28.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:25 28.11.2024 (обновлено: 13:59 28.11.2024)
https://ria.ru/20241128/putin-1986205698.html
Россия будет выбирать средства поражения, исходя из угроз, заявил Путин
Россия будет выбирать средства поражения, исходя из угроз, заявил Путин - РИА Новости, 28.11.2024
Россия будет выбирать средства поражения, исходя из угроз, заявил Путин
Россия будет выбирать средства поражения в зависимости от характера выбранных целей для поражения и создаваемых угроз для страны, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T13:25
2024-11-28T13:59
россия
специальная военная операция на украине
владимир путин
одкб
казахстан
касым-жомарт токаев
армения
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/19/1968295495_145:0:2909:1555_1920x0_80_0_0_b24447dd97dd5588040e3c55b3946bf4.jpg
АСТАНА, 28 ноя - РИА Новости. Россия будет выбирать средства поражения в зависимости от характера выбранных целей для поражения и создаваемых угроз для страны, заявил президент РФ Владимир Путин."В конечном итоге средства поражения будут выбираться нами в зависимости от характера выбранных целей для поражения и создаваемых угроз для Российской Федерации", - сказал Путин на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.Российский лидер по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева 27 ноября прибыл в Астану с двухдневным государственным визитом. В среду состоялись переговоры на высшем уровне.В четверг Путин участвует в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ. Казахстан в этом году председательствует в организации.В работе саммита участвуют все руководители государств, кроме Армении, которая заморозила членство в объединении.Ожидается, что президенты обсудят задачи по формированию новой архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии и подпишут 14 документов, в том числе итоговую декларацию и совместное заявление в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
https://ria.ru/20241128/putin-1986214542.html
https://ria.ru/20241128/putin-1986213433.html
россия
казахстан
армения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/19/1968295495_515:0:2606:1568_1920x0_80_0_0_ccf311ba17835b6f55cc414d58e591db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, одкб, казахстан, касым-жомарт токаев, армения, безопасность
Россия, Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, ОДКБ, Казахстан, Касым-Жомарт Токаев, Армения, Безопасность
Россия будет выбирать средства поражения, исходя из угроз, заявил Путин

Путин: РФ будет выбирать средства поражения, исходя из создаваемых для нее угроз

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
АСТАНА, 28 ноя - РИА Новости. Россия будет выбирать средства поражения в зависимости от характера выбранных целей для поражения и создаваемых угроз для страны, заявил президент РФ Владимир Путин.
"В конечном итоге средства поражения будут выбираться нами в зависимости от характера выбранных целей для поражения и создаваемых угроз для Российской Федерации", - сказал Путин на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
Путин: нынешнее поколение встало на пути у тех, кто хочет разрушить Россию
Вчера, 13:54
Российский лидер по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева 27 ноября прибыл в Астану с двухдневным государственным визитом. В среду состоялись переговоры на высшем уровне.
В четверг Путин участвует в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ. Казахстан в этом году председательствует в организации.
В работе саммита участвуют все руководители государств, кроме Армении, которая заморозила членство в объединении.
Ожидается, что президенты обсудят задачи по формированию новой архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии и подпишут 14 документов, в том числе итоговую декларацию и совместное заявление в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Президент РФ Владимир Путин во время визита в Казахстан - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
Главари киевского режима утратили легитимность, заявил Путин
Вчера, 13:51
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир ПутинОДКБКазахстанКасым-Жомарт ТокаевАрменияБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала