https://ria.ru/20241128/putin-1986205698.html
Россия будет выбирать средства поражения, исходя из угроз, заявил Путин
Россия будет выбирать средства поражения, исходя из угроз, заявил Путин - РИА Новости, 28.11.2024
Россия будет выбирать средства поражения, исходя из угроз, заявил Путин
Россия будет выбирать средства поражения в зависимости от характера выбранных целей для поражения и создаваемых угроз для страны, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T13:25
2024-11-28T13:25
2024-11-28T13:59
россия
специальная военная операция на украине
владимир путин
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АСТАНА, 28 ноя - РИА Новости. Россия будет выбирать средства поражения в зависимости от характера выбранных целей для поражения и создаваемых угроз для страны, заявил президент РФ Владимир Путин."В конечном итоге средства поражения будут выбираться нами в зависимости от характера выбранных целей для поражения и создаваемых угроз для Российской Федерации", - сказал Путин на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.Российский лидер по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева 27 ноября прибыл в Астану с двухдневным государственным визитом. В среду состоялись переговоры на высшем уровне.В четверг Путин участвует в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ. Казахстан в этом году председательствует в организации.В работе саммита участвуют все руководители государств, кроме Армении, которая заморозила членство в объединении.Ожидается, что президенты обсудят задачи по формированию новой архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии и подпишут 14 документов, в том числе итоговую декларацию и совместное заявление в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
https://ria.ru/20241128/putin-1986214542.html
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Россия, Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, ОДКБ, Казахстан, Касым-Жомарт Токаев, Армения, Безопасность
Россия будет выбирать средства поражения, исходя из угроз, заявил Путин
Путин: РФ будет выбирать средства поражения, исходя из создаваемых для нее угроз