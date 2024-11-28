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Путин заявил о попытках Киева нанести удары по Москве и Петербургу
Путин заявил о попытках Киева нанести удары по Москве и Петербургу - РИА Новости, 28.11.2024
Путин заявил о попытках Киева нанести удары по Москве и Петербургу
Киевский режим неоднократно пытался наносить удары по объектам государственной важности в России — по Санкт-Петербургу, Москве — и продолжает эти попытки,... РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T13:22
2024-11-28T13:22
2024-11-28T18:46
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АСТАНА, 28 ноя — РИА Новости. Киевский режим неоднократно пытался наносить удары по объектам государственной важности в России — по Санкт-Петербургу, Москве — и продолжает эти попытки, заявил президент Владимир Путин.Путин подробно информировал коллег по ОДКБ о текущей ситуации в зоне СВО и новых российских вооружениях. Он заявил, что Минобороны и Генштаб подбирают цели на территории Украины, это могут быть в том числе центры принятия решений в Киеве."Киевский режим неоднократно пытался наносить удары по объектам государственной важности России — по Санкт-Петербургу и Москве. И эти попытки продолжаются", — сказал Путин.
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Путин заявил о попытках Киева нанести удары по Москве и Петербургу
Путин: Киев неоднократно пытался нанести удары по Москве и Петербургу