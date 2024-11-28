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Путин заявил о попытках Киева нанести удары по Москве и Петербургу - РИА Новости, 28.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:22 28.11.2024 (обновлено: 18:46 28.11.2024)
https://ria.ru/20241128/putin-1986204583.html
Путин заявил о попытках Киева нанести удары по Москве и Петербургу
Путин заявил о попытках Киева нанести удары по Москве и Петербургу - РИА Новости, 28.11.2024
Путин заявил о попытках Киева нанести удары по Москве и Петербургу
Киевский режим неоднократно пытался наносить удары по объектам государственной важности в России — по Санкт-Петербургу, Москве — и продолжает эти попытки,... РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T13:22
2024-11-28T18:46
россия
специальная военная операция на украине
москва
киев
одкб
владимир путин
безопасность
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АСТАНА, 28 ноя — РИА Новости. Киевский режим неоднократно пытался наносить удары по объектам государственной важности в России — по Санкт-Петербургу, Москве — и продолжает эти попытки, заявил президент Владимир Путин.Путин подробно информировал коллег по ОДКБ о текущей ситуации в зоне СВО и новых российских вооружениях. Он заявил, что Минобороны и Генштаб подбирают цели на территории Украины, это могут быть в том числе центры принятия решений в Киеве."Киевский режим неоднократно пытался наносить удары по объектам государственной важности России — по Санкт-Петербургу и Москве. И эти попытки продолжаются", — сказал Путин.
https://ria.ru/20241128/putin-1986209715.html
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россия, москва, киев, одкб, владимир путин, безопасность
Россия, Специальная военная операция на Украине, Москва, Киев, ОДКБ, Владимир Путин, Безопасность
Путин заявил о попытках Киева нанести удары по Москве и Петербургу

Путин: Киев неоднократно пытался нанести удары по Москве и Петербургу

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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АСТАНА, 28 ноя — РИА Новости. Киевский режим неоднократно пытался наносить удары по объектам государственной важности в России — по Санкт-Петербургу, Москве — и продолжает эти попытки, заявил президент Владимир Путин.
Путин подробно информировал коллег по ОДКБ о текущей ситуации в зоне СВО и новых российских вооружениях. Он заявил, что Минобороны и Генштаб подбирают цели на территории Украины, это могут быть в том числе центры принятия решений в Киеве.
"Киевский режим неоднократно пытался наносить удары по объектам государственной важности России — по Санкт-Петербургу и Москве. И эти попытки продолжаются", — сказал Путин.
Президент РФ Владимир Путин на заседании в узком составе Совета коллективной безопасности ОДКБ в Астане - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияМоскваКиевОДКБВладимир ПутинБезопасность
 
 
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