https://ria.ru/20241128/putin-1986204583.html

Путин заявил о попытках Киева нанести удары по Москве и Петербургу

Путин заявил о попытках Киева нанести удары по Москве и Петербургу - РИА Новости, 28.11.2024

Путин заявил о попытках Киева нанести удары по Москве и Петербургу

Киевский режим неоднократно пытался наносить удары по объектам государственной важности в России — по Санкт-Петербургу, Москве — и продолжает эти попытки,... РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T13:22

2024-11-28T13:22

2024-11-28T18:46

россия

специальная военная операция на украине

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одкб

владимир путин

безопасность

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АСТАНА, 28 ноя — РИА Новости. Киевский режим неоднократно пытался наносить удары по объектам государственной важности в России — по Санкт-Петербургу, Москве — и продолжает эти попытки, заявил президент Владимир Путин.Путин подробно информировал коллег по ОДКБ о текущей ситуации в зоне СВО и новых российских вооружениях. Он заявил, что Минобороны и Генштаб подбирают цели на территории Украины, это могут быть в том числе центры принятия решений в Киеве."Киевский режим неоднократно пытался наносить удары по объектам государственной важности России — по Санкт-Петербургу и Москве. И эти попытки продолжаются", — сказал Путин.

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москва

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