https://ria.ru/20241128/putin-1986202415.html
Путин предупредил о последствиях ударов ATACMS по России
Путин предупредил о последствиях ударов ATACMS по России - РИА Новости, 28.11.2024
Путин предупредил о последствиях ударов ATACMS по России
Президент РФ Владимир Путин, говоря об ударах по территории РФ ракетами ATACMS, заявил, что со стороны России всегда будет ответ. РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T13:18
2024-11-28T13:18
2024-11-28T13:39
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владимир путин
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АСТАНА, 28 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, говоря об ударах по территории РФ ракетами ATACMS, заявил, что со стороны России всегда будет ответ."Как уже говорил неоднократно, с нашей стороны ответ всегда будет", - сказал Путин на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.Российский лидер по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева 27 ноября прибыл в Астану с двухдневным государственным визитом. В среду состоялись переговоры на высшем уровне.В четверг президент России вместе с другими лидерами принимает участие в очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, которая проходит в Астане. Казахстан в этом году председательствует в организации.
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россия, казахстан, владимир путин, касым-жомарт токаев, астана, одкб
Россия, Казахстан, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев, Астана, ОДКБ
Путин предупредил о последствиях ударов ATACMS по России
Путин заявил, что на удары ATACMS по России всегда будет ответ