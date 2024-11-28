https://ria.ru/20241128/putin-1986202415.html

Путин предупредил о последствиях ударов ATACMS по России

Путин предупредил о последствиях ударов ATACMS по России - РИА Новости, 28.11.2024

Путин предупредил о последствиях ударов ATACMS по России

Президент РФ Владимир Путин, говоря об ударах по территории РФ ракетами ATACMS, заявил, что со стороны России всегда будет ответ. РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T13:18

2024-11-28T13:18

2024-11-28T13:39

россия

казахстан

владимир путин

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АСТАНА, 28 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, говоря об ударах по территории РФ ракетами ATACMS, заявил, что со стороны России всегда будет ответ."Как уже говорил неоднократно, с нашей стороны ответ всегда будет", - сказал Путин на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.Российский лидер по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева 27 ноября прибыл в Астану с двухдневным государственным визитом. В среду состоялись переговоры на высшем уровне.В четверг президент России вместе с другими лидерами принимает участие в очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, которая проходит в Астане. Казахстан в этом году председательствует в организации.

https://ria.ru/20241128/putin-1986205698.html

россия

казахстан

астана

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россия, казахстан, владимир путин, касым-жомарт токаев, астана, одкб