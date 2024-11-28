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Путин заявил о начале серийного производства "Орешника" - РИА Новости, 28.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:18 28.11.2024 (обновлено: 13:46 28.11.2024)
https://ria.ru/20241128/putin-1986202211.html
Путин заявил о начале серийного производства "Орешника"
Путин заявил о начале серийного производства "Орешника" - РИА Новости, 28.11.2024
Путин заявил о начале серийного производства "Орешника"
Серийное производство системы "Орешник" началось, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T13:18
2024-11-28T13:46
ракета "орешник"
первый запуск ракеты "орешник"
специальная военная операция на украине
владимир путин
россия
казахстан
армения
касым-жомарт токаев
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АСТАНА, 28 ноя - РИА Новости. Серийное производство системы "Орешник" началось, заявил президент РФ Владимир Путин.Глава РФ на прошлой неделе объявил об успешном испытании новейшей российской системы. Сегодня по просьбам коллег он раскрыл детали."Серийное производство "Орешника" началось, но в конечном итоге средства поражения будут выбираться нами в зависимости от характера выбранных целей для поражения и создаваемых угроз для Российской Федерации", - сказал Путин на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.Российский лидер по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева 27 ноября прибыл в Астану с двухдневным государственным визитом. В среду состоялись переговоры на высшем уровне.В четверг Путин участвует в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ. Казахстан в этом году председательствует в организации.В работе саммита участвуют все руководители государств, кроме Армении, которая заморозила членство в объединении.Ожидается, что президенты обсудят задачи по формированию новой архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии и подпишут 14 документов, в том числе итоговую декларацию и совместное заявление в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
https://ria.ru/20241122/oreshnik-1985132563.html
https://ria.ru/20241128/oreshnik-1986207140.html
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ракета "орешник", первый запуск ракеты "орешник", владимир путин, россия, казахстан, армения, касым-жомарт токаев, одкб, безопасность
Ракета "Орешник", Первый запуск ракеты "Орешник", Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Россия, Казахстан, Армения, Касым-Жомарт Токаев, ОДКБ, Безопасность
Путин заявил о начале серийного производства "Орешника"

Путин заявил о начале серийного производства системы "Орешник"

Кадр видео удара по Днепропетровску
Кадр видео удара по Днепропетровску - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
Кадр видео удара по Днепропетровску. Архивное фото
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АСТАНА, 28 ноя - РИА Новости. Серийное производство системы "Орешник" началось, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава РФ на прошлой неделе объявил об успешном испытании новейшей российской системы. Сегодня по просьбам коллег он раскрыл детали.
Применение новейшей ракеты Орешник - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
Удар "Орешником"
22 ноября, 09:54
"Серийное производство "Орешника" началось, но в конечном итоге средства поражения будут выбираться нами в зависимости от характера выбранных целей для поражения и создаваемых угроз для Российской Федерации", - сказал Путин на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.
Российский лидер по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева 27 ноября прибыл в Астану с двухдневным государственным визитом. В среду состоялись переговоры на высшем уровне.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
"Орешник" поражает даже высокозащищенные объекты, заявил Путин
Вчера, 13:30
В четверг Путин участвует в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ. Казахстан в этом году председательствует в организации.
В работе саммита участвуют все руководители государств, кроме Армении, которая заморозила членство в объединении.
Ожидается, что президенты обсудят задачи по формированию новой архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии и подпишут 14 документов, в том числе итоговую декларацию и совместное заявление в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Лидер партии Справедливая Россия — За правду Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
Миронов пришел в Госдуму в футболке с надписью "Крепкий Орешник"
26 ноября, 13:24
 
Специальная военная операция на УкраинеРакета "Орешник"Первый запуск ракеты "Орешник"Владимир ПутинРоссияКазахстанАрменияКасым-Жомарт ТокаевОДКББезопасность
 
 
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