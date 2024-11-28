https://ria.ru/20241128/putin-1986202211.html
Путин заявил о начале серийного производства "Орешника"
Путин заявил о начале серийного производства "Орешника" - РИА Новости, 28.11.2024
Путин заявил о начале серийного производства "Орешника"
Серийное производство системы "Орешник" началось, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T13:18
2024-11-28T13:18
2024-11-28T13:46
ракета "орешник"
первый запуск ракеты "орешник"
специальная военная операция на украине
владимир путин
россия
казахстан
армения
касым-жомарт токаев
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АСТАНА, 28 ноя - РИА Новости. Серийное производство системы "Орешник" началось, заявил президент РФ Владимир Путин.Глава РФ на прошлой неделе объявил об успешном испытании новейшей российской системы. Сегодня по просьбам коллег он раскрыл детали."Серийное производство "Орешника" началось, но в конечном итоге средства поражения будут выбираться нами в зависимости от характера выбранных целей для поражения и создаваемых угроз для Российской Федерации", - сказал Путин на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.Российский лидер по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева 27 ноября прибыл в Астану с двухдневным государственным визитом. В среду состоялись переговоры на высшем уровне.В четверг Путин участвует в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ. Казахстан в этом году председательствует в организации.В работе саммита участвуют все руководители государств, кроме Армении, которая заморозила членство в объединении.Ожидается, что президенты обсудят задачи по формированию новой архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии и подпишут 14 документов, в том числе итоговую декларацию и совместное заявление в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
https://ria.ru/20241122/oreshnik-1985132563.html
https://ria.ru/20241128/oreshnik-1986207140.html
https://ria.ru/20241126/mironov-1985774915.html
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ракета "орешник", первый запуск ракеты "орешник", владимир путин, россия, казахстан, армения, касым-жомарт токаев, одкб, безопасность
Ракета "Орешник", Первый запуск ракеты "Орешник", Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Россия, Казахстан, Армения, Касым-Жомарт Токаев, ОДКБ, Безопасность
Путин заявил о начале серийного производства "Орешника"
Путин заявил о начале серийного производства системы "Орешник"