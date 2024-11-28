https://ria.ru/20241128/putin-1986201452.html

Россия выпустила сто ракет по военным объектам на Украине

Россия выпустила сто ракет по военным объектам на Украине - РИА Новости, 28.11.2024

Россия выпустила сто ракет по военным объектам на Украине

Россия поразила военные объекты Украины с использованием ста ракет в ответ на продолжающиеся удары по своей территории, заявил президент Владимир Путин. РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T13:16

2024-11-28T13:16

2024-11-28T14:16

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казахстан

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АСТАНА, 28 ноя — РИА Новости. Россия поразила военные объекты Украины с использованием ста ракет в ответ на продолжающиеся удары по своей территории, заявил президент Владимир Путин."Кстати, именно эти системы оружия мы использовали в течение двух последних дней в ответ на продолжение ударов ракетами ATACMS по территории России. Всего было использовано сто систем, сто ракет разных классов, о которых я только что говорил, и 466 ударных беспилотников", — сказал он во время выступления на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.Российский лидер отметил, что сегодня ночью армия использовала 90 ракет и сто беспилотников для поражения 17 целей, среди которых были военные объекты, объекты обороны и промышленности и системы их обеспечения.Путин по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева 27 ноября прибыл в Астану с двухдневным государственным визитом. В среду состоялись переговоры на высшем уровне.В четверг глава российского государства вместе с другими лидерами принимает участие в очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, которая проходит в Астане. Казахстан в этом году председательствует в организации.

https://ria.ru/20241128/vsu-1986190579.html

россия

украина

казахстан

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россия, украина, казахстан, касым-жомарт токаев, владимир путин, одкб