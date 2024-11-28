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Россия выпустила сто ракет по военным объектам на Украине - РИА Новости, 28.11.2024
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13:16 28.11.2024 (обновлено: 14:16 28.11.2024)
https://ria.ru/20241128/putin-1986201452.html
Россия выпустила сто ракет по военным объектам на Украине
Россия выпустила сто ракет по военным объектам на Украине - РИА Новости, 28.11.2024
Россия выпустила сто ракет по военным объектам на Украине
Россия поразила военные объекты Украины с использованием ста ракет в ответ на продолжающиеся удары по своей территории, заявил президент Владимир Путин. РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T13:16
2024-11-28T14:16
россия
украина
казахстан
касым-жомарт токаев
владимир путин
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АСТАНА, 28 ноя — РИА Новости. Россия поразила военные объекты Украины с использованием ста ракет в ответ на продолжающиеся удары по своей территории, заявил президент Владимир Путин."Кстати, именно эти системы оружия мы использовали в течение двух последних дней в ответ на продолжение ударов ракетами ATACMS по территории России. Всего было использовано сто систем, сто ракет разных классов, о которых я только что говорил, и 466 ударных беспилотников", — сказал он во время выступления на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.Российский лидер отметил, что сегодня ночью армия использовала 90 ракет и сто беспилотников для поражения 17 целей, среди которых были военные объекты, объекты обороны и промышленности и системы их обеспечения.Путин по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева 27 ноября прибыл в Астану с двухдневным государственным визитом. В среду состоялись переговоры на высшем уровне.В четверг глава российского государства вместе с другими лидерами принимает участие в очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, которая проходит в Астане. Казахстан в этом году председательствует в организации.
https://ria.ru/20241128/vsu-1986190579.html
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россия, украина, казахстан, касым-жомарт токаев, владимир путин, одкб
Россия, Украина, Казахстан, Касым-Жомарт Токаев, Владимир Путин, ОДКБ
Россия выпустила сто ракет по военным объектам на Украине

Путин: Россия выпустила сто ракет по военным объектам на Украине

© РИА Новости / Министерство обороны России | Перейти в медиабанкПуск крылатой ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер"
Пуск крылатой ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса Искандер - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© РИА Новости / Министерство обороны России
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АСТАНА, 28 ноя — РИА Новости. Россия поразила военные объекты Украины с использованием ста ракет в ответ на продолжающиеся удары по своей территории, заявил президент Владимир Путин.
"Кстати, именно эти системы оружия мы использовали в течение двух последних дней в ответ на продолжение ударов ракетами ATACMS по территории России. Всего было использовано сто систем, сто ракет разных классов, о которых я только что говорил, и 466 ударных беспилотников", — сказал он во время выступления на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.
Российский лидер отметил, что сегодня ночью армия использовала 90 ракет и сто беспилотников для поражения 17 целей, среди которых были военные объекты, объекты обороны и промышленности и системы их обеспечения.
Путин по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева 27 ноября прибыл в Астану с двухдневным государственным визитом. В среду состоялись переговоры на высшем уровне.
В четверг глава российского государства вместе с другими лидерами принимает участие в очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, которая проходит в Астане. Казахстан в этом году председательствует в организации.
Военнослужащий Вооруженных сил России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
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РоссияУкраинаКазахстанКасым-Жомарт ТокаевВладимир ПутинОДКБ
 
 
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