Россия выпустила сто ракет по военным объектам на Украине
Путин: Россия выпустила сто ракет по военным объектам на Украине
© РИА Новости / Министерство обороны России | Перейти в медиабанкПуск крылатой ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер"
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АСТАНА, 28 ноя — РИА Новости. Россия поразила военные объекты Украины с использованием ста ракет в ответ на продолжающиеся удары по своей территории, заявил президент Владимир Путин.
"Кстати, именно эти системы оружия мы использовали в течение двух последних дней в ответ на продолжение ударов ракетами ATACMS по территории России. Всего было использовано сто систем, сто ракет разных классов, о которых я только что говорил, и 466 ударных беспилотников", — сказал он во время выступления на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.
Российский лидер отметил, что сегодня ночью армия использовала 90 ракет и сто беспилотников для поражения 17 целей, среди которых были военные объекты, объекты обороны и промышленности и системы их обеспечения.
Путин по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева 27 ноября прибыл в Астану с двухдневным государственным визитом. В среду состоялись переговоры на высшем уровне.
В четверг глава российского государства вместе с другими лидерами принимает участие в очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, которая проходит в Астане. Казахстан в этом году председательствует в организации.
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